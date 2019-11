Blaszczykowski é apresentado na Fiorentina e ressalta: "O clube me deu muita confiança"

A Fiorentina apresentou seu novo meia para a temporada 2015/16, Jakub Blaszczykowski chegou ao clube emprestado pelo Borussia Dortmund. O acordo irá até o final da temporada. Kuba chega para brigar pela titularidade na equipe do técnico Paulo Sousa que irá disputar a Série A TIM e a Uefa Europa League.

O meia disse que a equipe depositou muita confiança neçe e que vai batalhar para se destacar dentro dos gramados: "O clube me deu muita confiança. Agora, depende de mim para provar no campo todo o meu valor Fiorentina é a equipe que eu tentei com mais insistência, agora cabe a mim provar a mim mesmo no futebol italiano.", disse Kuba.

Blaszczykowski admitiu que vivia uma fase complicada no Borussia Dortmund e não estava recendo tantas oportunidades de atuar: "Ultimamente não tenho jogado muito, mas eu treinei. Certamente a forma vai melhorar, agora eu só preciso de jogar. Eu me sinto pronto, eu treinei duro para responder esta chamada. Estou pronto para entrar em campo. ", afirmou.

Jakub está com 29 anos , o polonês iniciou sua carreira em 2003 atuando no seu país natal, onde defendia o KS Częstochowa, onde teve destaque com 11 gols anotados em apenas 24 partidas. Também defendeu o Wisla Cracóvia antes de se tranferir para o Borussia. Em Dortmund, Kuba se tornou um dos principais destaques do Borussia e da Seleção da Polónia, mas acabou perdendo espaço no clube alemão nas últimas temporadas e resolveu deixar a equipe. O atleta atuou cerca de 250 jogos pelo Borussia Dortmund, com 32 gols marcados. Agora irá defender a Viola por empréstimo.

O atleta também disse que se adaptar ao futebol italiano não deve ser um problema: "Cada liga tem suas próprias características, mas acho que em termos de táticas que eu aprendi muito durante a minha carreira eu não acho que isso vai levar tempo para ajustar, eu tenho a experiência certa para. fazê-lo imediatamente.", comentou.

Jakub já está treinando com a equipe Italiana e deverá estrear em breve, o jogador já deixou bem claro em sua entrevista coletiva que está pronto para jogar: "Executamos no campo o que ele (Paulo) quer, no futebol moderno você tem que estar defendendo do que atacando Estou pronto, então a escolha fará é do técnico Paulo Sousa. Mas repito:.. Eu estou pronto para jogar ", afirmou o meia Polonês.

A Fiorentina irá enfrentar o Genoa no próximo sábado (12), às 13h (De Brasília) no Estádio Artemio Franchi, em Florença. Partida que será válida pela 3ª rodada do Campeonato Italiano de 2015.