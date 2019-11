Após 16 anos na seleção, Juan Arango se despede da Venezuela

Na última terça-feira (8), em partida amistosa, Venezuela e Panamá empataram em 1 a 1 no CTE Cachamay, na Ciudad Guayana, território venezuelano. A partida marcou a despedida do meia-atacante Juan Arango da Vinotinto.

Os panamenhos saíram na frente em lance polêmico. Logo aos dois minutos, o atacante Rolando Blackburn finalizou para a meta e Christian Santos cortou. Apesar do esforço do camisa 19, a arbitragem alegou que a bola ultrapassou a linha do gol, decisão bastante contestada pelos donos da casa.

Depois de tanto pressionar, a seleção anfitriã "beliscou" o empate no apagar das luzes. Aos 48 minutos da etapa complementar, após cobrança de escanteio e bate e rebate na área, a bola sobrou para o atacante Salomon Rondón, que não desperdiçou.

Após o apito final, encerrou-se o ciclo de Arango na equipe nacional da Venezuela. O jogador vestia a camisa cor-de-vinho desde 1999. Famoso pelas suas venenosas cobranças de falta, o "Zurda de Oro" (em português, "Canhota de Ouro") entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo, quando substituiu Luis Seijas.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o capitão da Vinotinto não segurou as lágrimas. "É um momento muito difícil para mim. Após 16 anos, tomei a decisão de não continuar na seleção, algo que me dói muito. Mas o meu ciclo terminou", declarou, sob aplausos.

Considerado o nome mais importante da história do futebol do país, o camisa 18 foi revelado pelo Nueva Cádiz. Após passagens por Zulianos e Caracas, transferiu-se para o México no ano 2000. No futebol mexicano, defendeu Monterrey, Pachuca e Puebla.

Em 2004, apadrinhado por Benito Floro, que fora seu técnico no Monterrey, Arango foi jogar no Mallorca, da Espanha, onde passou cinco temporadas. No ano de 2009, foi vendido ao clube alemão Borussia Mönchengladbach por 3,6 milhões de euros.

Depois de cinco anos nos Potros, o meia-atacante voltou ao México para vestir as cores do Tijuana, time o qual defende até hoje.

Pela seleção da Venezuela, Juan Arango coleciona 130 partidas e 24 gols. É o maior artilheiro da história da equipe e, também, o jogador que mais defendeu a Vinotinto. Jamais disputou uma Copa do Mundo; em contrapartida, já participou de seis edições da Copa América. O "Zurda de Oro" era o dono da braçadeira de capitão do escrete de seu país desde 2008.