Resultado Espanyol x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2015/16 (0-6)

Na próxima rodada, o Real Madrid recebe o Granada no Santiago Bernabéu, às 11h (de Brasília), no sábado (19). Já o Espanyol, visitará a Real Sociedad, no Anoeta, no mesmo dia às 17h.

Com a vitória, o Real Madrid assume a liderança do Campeonato Espanhol com 7 pontos e com o melhor ataque da competição. Porém, pode ser ultrapassado por Atlético de Madrid ou Barcelona, que se enfrentam mais tarde. Já o Espanyol, fica em sétimo lugar podendo perder muitas posições ainda.

90' FIM DE JOGO! Vitória do Real Madrid por 6 a 0 com cinco gols de Cristiano Ronaldo.

89' Caicedo tenta a finalização de fora da área, pega mal na bola e manda longe do gol.

88' Bola levantada na área do Espanyol em direção a Cristiano Ronaldo, mas a defesa afasta.

87' LÓPEZ! Vazquez driblou a marcação, entrou na área e chutou no canto, mas o goleiro López evitou outro gol do Real Madrid e espalmu para escanteio.

83' QUASE OUTRO! Cristiano Ronaldo recebeu na área e chutou cruzado e, por pouco, não marcou seu sexto gol no jogo.

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!!! CRISTIANO RONALDO!!! Não é replay. É o quinto gol do CR7. Desta vez Lucas Vázquez recebeu de Bale, driblou Jordan, e rolou para a marca do pênalti onde estava Cristiano Ronaldo para marcar o quinto dele e o sexto do Real Madrid.

73' Substituição no Real Madrid: sai Sergio Ramos, entra Varane.

72' NAVAS!!! Espanyol chegou bem pela direita com Montañes, ele cruza para Gerard que cabeceia firme mas Navas faz grande defesa. No rebote, Salva Sevilla chuta para fora e perde gol inacreditável.

70' QUASE! Duarte cruza da esquerda, e Jordan, no segundo pau, pega de primeira, num bonito chute mas a bola foi para fora.

65' Cartão amarelo para Kovacic!

65' Cartão amarelo para Cañas! Por falta em Cristiano Ronaldo.

64' Substituição no Espanyol: sai Victor Sanchez, entra Joan Jordán.

64' Victor Sanchez aproveitou rebote do escanteio e chutou para fora, longe do gol de Navas.

64' PÊNALTI OU NÃO? Montañes é lançado pela direita, cruza e a bola desvia no braço de Marcelo e sai para escanteio. Jogadores do Espanyol pediram pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

62' Substituição no Real Madrid: sai Benzema, entra Lucas Vázquez.

61' GOL DO RECORDE! Cristiano chegou ao seu 229º gol no Campeonato Espanhol, superando o espanhol Raúl que tem 228. É o maior artilheiro do Real Madrid na história da competição.

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!!! CRISTIANO RONALDO DE NOVO!!! Bale fez ótima jogada, invadiu a área e rolou para Cristiano Ronaldo marcar pela quarta vez no jogo.

59' Isco cobra escanteio e o goleiro López sai do gol e fica com a bola.

59' Carvajal vai a linha de fundo e descola um escanteio para o Real Madrid.

55' Substituição no Real Madrid: Sai Modric, entra Kovacic.

53' Isco tenta lançamento para Ronaldo, mas a bola vai muito forte.

49' Modric cobra escanteio curto, Casemiro recebe e arrisca, mas a bola pega na defesa e vai para fora.

48' Bale cruza, a bola chegaria para Ronaldo na segunda trave, mas Pau Lopez intercepta bem.

47' UUUUUUH! Carvajal fica com a sobra após bate e rebate e arrisca, mas manda para fora.

46' Após cruzamento, a bola bate no braço de Sergio Ramos, mas o árbitro deixa o jogo seguir.

45' Substituições no Espanyol: Saem Ciani e Javi Lopez, entram Montañés e Cañas.

45' Começa o segundo tempo!

46' Fim do primeiro tempo! Com um hat-trick de Cristiano Ronaldo em 20 minutos e outro de Benzema, os merengues vão goleando o Espanyol por 4 a 0.

44' Que perigo! Moreno recebe na esquerda e bate cruzado de trivela, mas manda para fora.

43' Na trave! Benzema recebe na direita e bate cruzado, mas manda na trave!

37' Arbilla pega a sobra da cobrança de falta e chuta com força. Sergio Ramos tira de cabeça e leva a pior.

36' Cartão amarelo para Benzema por falta em Salva Sevilla.

35' UUUUUUH! Gerard Moreno recebe na direita, invade a área, chuta, a bola pega em Pepe e vai pela linha de fundo.

34' Caicedo recebe com espaço, tenta o chute, mas Pepe corta.

32' Casemiro recebe, levanta a cabeça e arrisca, mas a bola vai para fora.

30' Arbilla cruza, Gerard Moreno cabeceia, mas manda por cima.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!! Bale aciona Ronaldo pela esquerda, o português cruza de primeira e Benzema manda para o fundo do gol! Virou goleada em Barcelona! 4 a 0 Real Madrid.

26' Modric cobra falta, Pau Lopez quase se atrapalha, mas defende.

25' Navas! Salva Sevilla tenta o arremate, a bola pega na defesa merengue, mas o goleiro costarriquenho estava atento e fez a defesa.

22' Casemiro chega duro e leva bronca.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID! Ele está impossível: CRISTIANO RONALDO! Após cruzamento, o português se antecipa a marcação e manda para a rede! 3 a 0 Real Madrid!

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!! De novo Cristiano Ronaldo! 2 a 0 Real Madrid!

15' PÊNALTI PARA O REAL MADRID! Bale passa para Benzema, recebe na área e é derrubado. Pênalti claro.

13' Bale lança para Ronaldo, mas o português estava em posição de impedimento.

10' Moreno é acionado pela direita, tenta cruzamento, mas a zaga afasta.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!! É dele: Cristiano Ronaldo! Modric acerta um lançamento perfeito para o português na esquerda, que invade a área e bate no canto do goleiro Pau Lopez! 1 a 0 Real Madrid!

6' Sergio Ramos lança para Bale, mas a defesa afasta.

5' Começo de jogo bem intenso e com muita movimentação.

3' Cristiano Ronaldo é lançado na esquerda e arremata, mas manda longe.

1' UUUUUUUH! Caicedo é muito bem acionado pela direita, ganha de Sergio Ramos na corrida e bate cruzado. A bola passa rente a trave de Navas!

0' Começa o jogo em Barcelona!

Ambos os times estão no gramado! Vai rolar a bola!

Real Madrid escalado! Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Modric e Isco; Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

Espanyol escalado! Pau Lopez; Arbilla, Álvaro, Ciani e Duarte; Víctor Sanchez, Javi Lopez, Álvarez e Salva; Gerard Moreno e Felipe Caicedo.

O palco do confronto é o belo Cornellà El Prat, que promete estar lotado para ajudar o Espanyol contra o poderoso Real Madrid.

Desfalques do Real Madrid: James Rodriguez e Danilo, ambos se contundiram nos amistosos da data Fifa e desfalcam a equipe merengue por cerca de um mês. Veja.

Desfalques do Espanyol: Marcos Asensio e Burgui, ambos por contrato, já que são atletas do Real Madrid.

FIQUE DE OLHO: Gareth Bale, meia-atacante do Real Madrid. O momento do galês é muito bom. Após a grande atuação contra o Bétis na rodada passada, Bale voltou a comandar sua seleção rumo à Eurocopa. Ele chega para a partida em um grande momento.

FIQUE DE OLHO: Felipe Caicedo, atacante do Espanyol. Caicedo é, sem dúvidas, a principal esperança de gol dos donos da casa, que buscaram uma importante vitória.

No último confronto entre as duas equipes, os merengues venceram fácil por 4 a 1, com gols de Cristiano Ronaldo, três vezes, e Marcelo. Stuani fez para a equipe de Barcelona.

HISTÓRICO: Em 162 jogos pelo Espanhol, são 95 vitórias merengues, 33 empates e 34 vitórias do Espanyol.

Por outro lado, o Real Madrid se recuperou do empate na estreia contra o Sporting Gijon e goleou o Real Bétis em casa por 5 a 0, com show de James Rodriguez e Gareth Bale. Relembre

8º colocado, o Espanyol vem de derrota na última rodada, quando levou a virada do Villarreal fora de casa e acabou sendo derrotado por 3 a 1. Relembre

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Espanyol e Real Madrid pela terceira rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!