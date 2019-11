Resultado Arsenal x Stoke City pela Premier League 2015/16 (2-0)

12:58 Ficamos por aqui com mais essa transmissão pela VAVEL live! Obrigado a todos que acompanharam até o final este jogão de bola que foi Arsenal x Stoke City. Até a próxima!

12:57 Veja o segundo gol do Arsenal, anotado por Giroud.

12:56 Na próxima rodada, o Arsenal vai até o Stamford Bridge, em Londres, para enfrentar o Chelsea, às 8h45 do sábado (19). Antes, estreia na Liga dos Campeões contra o Dínamo de Zagreb, na Croácia, na próxima quarta (16). O Stoke volta a campo também no sábado (19), às 11h, contra o Leicester em Stoke-on-Trent.

12:53 Com a vitória, o Arsenal assume a vice-liderança do campeonato, com 10 pontos, 5 atrás do líder Manchester City. Já o Stoke cai uma posição, ficando na décima nona, ainda com dois pontos, mas agora com saldo -4, mesmo do lanterna Sunderland.

90+3' FIM DE JOGO NO EMIRATES STADIUM! O Arsenal bate o Stoke pela oitava vez em oito jogos no Emirates por 2-0, gols de Walcott no primeiro tempo e Giroud no segundo.

90+2' PERDEU GIROUD!! Bellerín cruzou rasteiro, e o francês se jogou para chutar ao gol, mas, mesmo sem goleiro, a bola foi pra fora.

90' Mais três de acréscimo!

88' UUUUUHHHHH!!! Cazorla cobrou mais uma falta na cabeça de alguém, agora na de Koscielny, onde o zagueiro acertou o cabeceio para o gol, obrigando Butland a defender.

84' GOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL! É PRA FECHAR O PLACAR!! GIROUD É O NOME DELE! Em cruzamento de Cazorla na cobrança de falta, o francês cabeceou para o fundo das redes, para fazer Arsenal 2-0 no Stoke.

82' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Özil; Entra: Chamberlain.

82' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Sanchez; Entra: Arteta.

80' CARTÃO AMARELO PARA BARDSLEY! Por falta em Sanchez.

77' UUUUUUHHHHH!! QUASE CAZORLA!! Espanhol chuta da entrada da área, com perigo, e a bola passe à direita do gol adversário, mas pertinho.

75' QUASE GIROUD!!! Na primeira aparição do francês, ele recebe bola depois de bate rebate na área e chuta, sozinho, mas a bola vai à esquerda do gol de Butland.

74' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Walcott; Entra: Giroud.

73' SUBSTITUIÇÃO NO STOKE! Sai: Diouf; Entra: Bojan

69' BUTLAND DE NOVO!! SÓ DÁ O GOLEIRO DO STOKE!!! Walcott recebe belo passe dentro da área, carrega e tenta chutar por cima do goleiro adversário, mas o mesmo estava esperto e faz a defesa.

68' BUTLAND MAIS UMA VEZ!!! Özil tabela com Cazorla e, cara a cara com o goleiro, chuta, mas Butland defende com o pé.

67' Após passe de Koscielny, Sanchez chuta fraquinho, passando à esquerda do gol de Butland.

66' Bellerín acerta cruzamento para Walcott, e o autor do gol chuta, mas fraquinho para defesa de Butland.

64' Özil carrega pela esquerda e, sem ângulo, chuta para o gol, ganhando um escanteio após desvio da marcação.

63' Em cobrança de falta venenosa para dentro da área, zaga do Stoke corta para escanteio.

60' Shaqiri tenta duas vezes, mas nas duas os seus chutes param na marcação.

12:15 Antes do inicio do jogo, os torcedores do Arsenal se mostraram solidários para com os refugiados da Síria.

57' SUBSTITUIÇÃO NO STOKE! Sai: Joselu; Entra: Ireland.

56' CECH NOVAMENTE!!! Shaqiri chuta forte da esquerda, obrigando o goleiro tcheco a rebater a bola.

55' Ramsey recebe bola pela direita e chuta, mas a bola passa longe do gol.

52' Arsenal troca passes na entrada da área e, na hora da tabela para infiltração, a zaga se antecipa de novo para tirar dali.

51' Monreal tenta cruzamento para Walcott, mas Muniesa se antecipa e manda para escanteio.

49' Shaqiri tenta passe por elevação, mas a zaga corta.

48' A segunda etapa começa mais equilibrada, com Stoke tentando manter mais a posse da bola.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

11:51 Confira o gol de Walcott depois do belo passe do meio de campo de Özil.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais um de acréscimo!

39' CARTÃO AMARELO PARA ÖZIL! Por falta em Pieters.

37' No rebote do escanteio, Coquelin acerta um chute de fora da área de primeira, mas a bola sobe mais do que devia e passe sem perigo para Butland.

36' Ramsey recebeu passe por elevação dentro da área, mas a zaga cortou para escanteio, providencialmente.

33' CECH!!! Goleirão rebate bola chutada por Joselu de fora da área e, no rebote, Diouf não conseguiu finalizar.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! É DO ARSENAL, THEO WALCOTT!!! O inglês recebeu belo passe de Özil, dominou e chutou entre as pernas de Butland! Arsenal 1-0, agora.

24' BUTLAND MAIS UMA VEZ!!! Cazorla chuta de dentro da área com a esquerda de primeira e o goleiro espalma mais uma.

23' UHHH!!!! QUASE UM GOLAÇO!!! Koscielny foi levando pelo meio com espaço, e arriscou um chute de muito longe, para a defesa de Butland, mais uma vez.

17' O Arsenal busca mais o gol que seu adversário, naturalmente, uma vez que joga em casa e ainda não conseguiu a tão sonhada vitória jogando nela.

11' Walcott, mais uma vez, finaliza sem ângulo algum, obrigando Butland a defender em dois tempos.

8' NA TRAVE NOVAMENTE!!! COQUELIN DESSA VEZ!! O francês acertou um belo chute de fora da área, mas caprichosamente a bola acertou a trave esquerda do goleiro adversário.

5' QUASE SANCHEZ DE NOVO!!! Chileno cobrou falta perigosa por cima da barreira, obrigando ao goleiro Butland espalmar a bola para escanteio.

3' UHHHHHHH!! Alexis Sanchez cabeceia na trave e, no rebote, Theo Walcott chuta pra fora com o gol vazio! Era o primeiro do time da casa.

0' ROLA A BOLA PARA ARSENAL E STOKE CITY!

Já o Stoke vem a campo com: Butland; Bardsley, Cameron, Muniesa, Pieters; Whelan, van Ginkel; Diouf, Shaqiri, Arnautovic; Joselu.

Arsenal vem a campo com: Cech, Bellerin, Gabriel, Koscielny, Monreal; Coquelin, Cazorla, Ramsey, Ozil, Walcott; Alexis.

A poucos minutos do inicio da partida, as equipes estão escaladas.

O palco do confronto será o Emirates Stadium, localizado no norte de Londres. O estádio tem capacidade para 60,361 pessoas e é um dos maiores da Inglaterra, sendo inaugurado em 2006.

Sem vencer em casa nesta temporada ainda, o Arsenal tem até agora dois jogos feitos e um empate e uma derrota. O treinador dos Gunners, Arsène Wenger, sabe que é extremamente importante vencer em casa se quiser estar na briga pelo título da Premier League. "Precisamos sair dessa posição incômoda que estamos em casa e nos colocarmos como fortes em tal lugar, assim como andamos fazendo fora", afirmou.

Falando sobre o confronto de logo mais, o técnico do Stoke, Mark Hughes, reconheceu a dificuldade que é enfrentar o Arsenal em seus domínios. "Nunca é um lugar fácil para se jogar para ser honesto, e nas últimas temporadas não conseguimos muitas glórias lá", disse o treinador.

FIQUE DE OLHO! Xherdan Shaqiri, meia do Stoke. Contratação mais cara da história do time, o suíço leva no currículo um título de Champions League com o Bayern de Munique. É um jogador bem atlético que utiliza desse atleticismo a seu favor de maneira benéfica e quase sempre eficiente. Pode ser ele quem fará uma jogada, dará um passe ou fará o próprio gol para uma possível primeira vitória do Stoke no Emirates.

FIQUE DE OLHO! Alexis Sanchez, atacante do Arsenal. O chileno é a principal arma ofensiva do time londrino, sendo o principal goleador da temporada passada e melhor jogador da equipe. Dribles rápidos, velocidade e inteligência com a bola nos pés o fazem de um jogador extremamente perigoso para qualquer time e, se tiver em um bom dia, é difícil detê-lo.

Um dado curioso sobre o confronto é que, desde que o Stoke voltou à primeira divisão em 2008, o time sempre perdeu para o Arsenal quando jogou no Emirates. Isso muito se deve porque a última vez que haviam se enfrentado na primeira divisão, o Arsenal ainda jogava no Highbury. Foram sete encontros e sete derrotas. Foram 17 gols feitos pelos donos da casa e apenas 3 pelos visitantes.

Pouco mais de um mês antes do último jogo citado, o Stoke recebeu e venceu o Arsenal por 3-2 com gols de Crouch, Krkic e Walters. Após tomar 3-0, os Gunners até tentaram uma reação, mas em vão. Fizeram dois gols com Cazorla de pênalti e Ramsey, mas ficou por isso mesmo. Reveja os gols:

E na última vez que as equipes se encontraram foi exatamente no Emirates Stadium, em janeiro deste ano. O Arsenal venceu por 3-0, com gols de Koscielny e dois de Sanchez. Confira os gols:

A história do confronto é antiga. São 101 jogos desde 1904 e o anfitrião de hoje leva a melhor: são 53 vitórias contra 25 do visitante. Outros 23 empates foram registrados em embate entre as equipes.

Com relação à última vez que entrou em campo, o Stoke prefere pensar no Arsenal. Uma derrota em seus domínios para o West Bromwich deixou a equipe mais embaixo na tabela após bons empates com o Tottenham e Norwich fora de casa. Quem marcou o gol da vitória por 1-0 do time de West Midlands foi Rondon.

O visitante Stoke City vai a Londres precisando arrancar alguns pontos dos donos da casa, uma vez que estão na zona de rebaixamento neste momento. Com dois pontos ganhos, os Potters aparecem em décimo oitavo com dois empates e duas derrotas.

Na última partida, o Arsenal viajou até o nordeste inglês para enfrentar o Newcastle em seu estádio, o St. James' Park, e saiu de lá com a vitória com gol contra de Coloccini após chute de Chamberlain, no segundo tempo. Os visitantes da ocasião ficaram com um a mais desde os dezesseis minutos do primeiro tempo, quando Mitrovic foi expulso com vermelho direto.

O dono da casa do confronto de hoje será o Arsenal. Os Gunners ocupam a sexta posição na tabela de classificação com sete pontos ganhos, um a menos que o quarto Swansea e cinco atrás do Manchester City, líder. Os norte-londrinos têm duas vitórias, um empate e uma derrota.

Bom dia, caro leitor da VAVEL Brasil. Acompanhe agora o jogo entre Arsenal x Stoke City pela quinta rodada da Barclays Premier League 2015/2016 que acontecerá no Emirates Stadium, em Londres, às 11h. Fique conosco!