Alex Meier faz hat-trick e Frankfurt goleia Köln na Commerzbank-Arena

Neste sábado (12), Eintracht Frankfurt e Colônia se enfrentaram pela quarta rodada da Bundesliga 2015/16, na Commerzbank Arena, em Frankfurt. Os Die Adler, que vinham de vitória na ultima partida, encarou outra equipe que faz boa campanha na competição e queria mais um triunfo no campeonato e subir na tabela.

Em jogo bem movimentado a equipe da casa venceu por 6 a 2, no retorno de Alex Meier que fez um Hat-trick, os outros gols foram de Castaignos duas vezes e Seferovic. Para os visitantes marcaram Modeste e Heintz. Com o resultado as águias subiram para a quarta colocação com sete pontos. Já os bodes estão em sexto com a mesma pontuação.

O próximo jogo do Eintracht Frankfurt será fora de casa contra o Hamburgo no Volksparkstadion. Já o Colônia recebe no Rhein Energie Stadion a equipe do Borussia M’gladbach no clássico do Reno, ambas as partidas serão no próximo sábado (19).

Em primeira etapa de cinco gols, Meier e Castaignos marcam duas vezes para os donos da casa

No começo de partida os donos da casa abriram o placar, aos 4 minutos, com o seu artilheiro Alex Meier, o atacante que voltou de lesão marcou de cabeça, depois de cruzamento de Ignjovski. Depois foi a vez de Castaignos ter uma grande chance de aumentar, mas parou na boa defesa de Horn. Mas aos 15 minutos, o holandês deixou sua marca em lançamento do zagueiro Russ que deu para o atacante marcar para a equipe da capital financeira.

Minutos mais tarde aos 23 minutos, outra vez Meier marcou de chapa, a jogada começou com Hasebe que deu para Seferovic cruzar, a bola bateu na trave antes de entrar para o fundo do gol.A equipe visitante acordou na partida e arriscou pela primeira vez aos 27 minutos, com o brasileiro naturalizado alemão, Leonardo Bittencourt, o jogador mandou em cima de Hradecky que fez grande defesa, em seguida Risse pegou a sobra e bateu para a boa defesa do arqueiro finlandês.

Logo em seguida descontou com Modeste, o atacante francês cabeceou no levantamento de Zoller, colocando os bodes de volta na partida. Não demorou muito para as águias aumentarem no contra ataque rápido, Hasebe acionou Castaignos que saiu de frente com o goleiro e fez um belo gol.

Frankfurt marca mais duas vezes e vence mais uma no campeonato

Na etapa final os donos da casa tiraram o pé do acelerador, e deram espaço a equipe visitante que criaram jogadas, aos 3 minutos, Olkowski deu belo passe a Risse que saiu de frente com o goleiro que fez grande defesa. Ainda tentaram com Modeste que recebeu de Hosiner, mas foi interceptado por Hradecky novamente, o goleiro evitou que saísse o gol dos visitantes.

Só que aos 28 minutos, a equipe de Frankfurt aumentou o marcador, Castaignos roubou a bola de Sorensen, em seguida rolou para Seferovic que mandou de canhota no cantinho do Horn, marcando seu segundo gol na competição. Mesmo em desvantagem os bodes conseguiram diminuir na cabeça do zagueiro Heintz, o jogador ganhou na dividida de Hasebe e marcou o seu gol, depois de cobrança de escanteio batido por Risse.

No final da partida Meier marcou mais uma vez, o camisa 14 cabeceou no canto do goleiro, em levantamento de Flum, e fez um Hat-trick em seu retorno aos gramados.