Union Berlin vence Karlsruher fora de casa e alcança primeira vitória na 2.Bundesliga

Neste sábado (12), Karlsruher e Union Berlim se enfrentaram pela 6ª rodada da 2. Bundesliga 2015/16, no Wildparkstadion em Karlsruher. Os azuis queriam se recuperar da goleada sofrida na ultima rodada diante de um time que só empatou nos últimos jogos e buscava seu primeiro triunfo na competição.

A partida foi bem movimentada e os donos da casa criaram inúmeras oportunidades de abrir o marcador, mas parou nas boas defesas do goleiro Haas que fechou o gol do time berlinense. Os visitantes foram mais eficientes e abriram o placar aos 12 minutos, em grande jogada de Kreilach, o meia atacante saiu da marcação de três jogadores e mandou no canto, sem chances de defesa para Orlishausen.

Mesmo com o gol sofrido os azuis foram pra cima e tiveram oportunidades de empatar com Manuel Torres, o jogador espanhol desperdiçou que seria o empate da sua equipe, ainda na etapa inicial.

Na etapa final os visitantes marcaram o segundo gol com o norte-americano, Wood o atacante ganhou dos defensores e arriscou, deixando sua marca na partida. Depois fizeram o terceiro com Quaner, o jogador que tinha acabado de entrar recebeu de Fürstner e mandou para o fundo do gol, decretando a primeira vitória de sua equipe na competição. Com o resultado os berlinenses subiram para a nona colocação com 7 pontos. Enquanto os azuis estão em décimo terceiro com 6 pontos.

O próximo jogo do Karlsruher será fora de casa contra o Paderborn na Benteler-Arena no próximo sábado (19). Já o Union Berlim recebe no An der Försterei à equipe do Greuther Furth no próximo domingo (20)

Arminia Bielefeld e Heidenheim não saem do empate sem gols

Na Schüco Arena o Arminia Bielefeld recebe a equipe do Heidenheim, os Arminen que vinha de vitória na ultima rodada queriam o primeiro triunfo dentro de casa contra um time que faz boa campanha e está na parte de cima da tabela. A partida foi movimentada e terminou no empate sem gols. Com o resultado a equipe da Vestefália está em décimo primeiro com 7 pontos. Já o time do sul da Alemanha está em quarto com 11 pontos.

A próxima partida do Arminia Bielefeld será fora de casa contra o Freiburg no Schwarzwald-Stadion. Já o Heidenheim recebe na Voith-Arena a equipe do RB Leipzig, ambas as partidas serão na próxima sexta-feira (18).