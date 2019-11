Resultado Atlético de Madrid x Barcelona pelo Campeonato Espanhol 2015/16 (1-2)

Esperamos vocês nas próximas transmissões. Ainda hoje tem Campeonato Brasileiro. Até lá.

Agora, o Barcelona encara o Levante, no Camp Nou. Já o Atlético visita o Eibar, fora de casa.

92' Teeeeeeermina o jogo no Vicente Calderón. O Barcelona vira um jogo extremamente difícil e segue 100% no campeonato.

91' Cruzamento longo, desvio de Martinez e Tiago não alcança no segundo pau.

91' Pressão total do Atlético!

90' Mais dois minutos.

89' Messi isolou...

89' Falta frontal ao gol de Oblak. Chance pra Messi ou Neymar.

88' GIMENEZ, AMARELO. Puxou, agarrou, abraçou, retardou a arrancada de Messi.

87' Barça prende bola no ataque, mas não deixa de buscar o terceiro gol.

86' Messi traz pro meio, tabela com Neymar e chuta de fora, mas sobe demais.

85' Reta final de jogo.

84' Vietto recebe na grande área, mas fura no passe final.

83' Martinez domina e chuta prensado, pra defesa de Ter Stegen.

82' Suarez reclama de falta frontal, mas o jogo segue.

81' É a vez do Barcelona se fechar na defesa. Vem pressão final.

80' MUDA O ATLÉTICO: Sai Gabi e entra Vietto.

79' Atlético adianta a marcação em busca do empate. O jogo ainda está aberto.

78' OOOOBLAAAAAK! Arrancada de Messi pelo meio, abertura pra Suarez que chuta cruzado e para no arqueiro rival.

77' UM MOSTRO! Veio do banco, recebeu de Suarez, saiu de frente e um tapa tranquilo pra virar o placar!

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LIONEL MESSI, DA VIRADA DO BARÇA!

75' Pressão total catalã.

74' Tiago manda de longe, pra longe.

73' Contra ataque gigante com lançamento longo para Carrasco e Sergi Roberto afasta.

72' Barça tenta por pressão nesta rreta final.

71' Alba cruza da esquerda e Godín tira o perigo.

70' Agora foi Messi que tentou infiltrar, mas a zaga tirou de novo.

69' Neymar arranca pelo meio mas a zaga trava bem.

68' Juanfran aparece livre no ataque, mas o árbitro marca impedimento.

67' Carrasco arrisa e Ter Stegen pega.

66' GODÍN COM A MÃO! Tabela genial entre Messi e Neymar, com o brasileiro mandando pro gol e o zagueiro uruguaio salvou com a mão. Muita reclamação.

65' Tabela rápida pela esquerda com Alba e INiesta. A zaga manda pra escanteio.

64' Ataque rápido do Barcelona com Messi, Rafinha e passe rápido para Suarez, que tentou de primeira, mas furou o chute.

63' Barcelona controla as ações no ataque e encontra o rival bem postado na defesa.

62' MUDA O ATLÉTICO: Aplaudido demais, Torres dá lugar à Jackson Martinez.

61' Messi já tenta a primeira jogada pela direita, mas o passe sai forte demais.

60' MUDA O ATLÉTICO: Carrasco entra no lugar de Óliver Torres.

59' MUDA O BARÇA: Rakitic dá lugar à Lionel Messi.

58' Messi vem aí.

57' Torres lançado pelo meio, não domina e a bola passa por ele.

56' Iniesta tenta enfiada de bola par Rakitic, entre a zaga, mas Oblak defende.

55' UM GOLAAAAAÇO DE NEYMAR! Falta com 20 metro de distância, o brasileiro manda na gaveta, no lance seguinte, sem chances de defesa! Tudo igual!

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, DO BARÇA!

53' O jogo vai ser de ataque x defesa e os donos da casa saindo de contra ataque. Promete e muito.

52' E UM BELO GOL! Passe de Thiago pelo meio, em velocidade, Torres saiu de frente ao gol, em posição legal, deu um tapa de direita, a bola pega na trave e entra. Explode o Caldeirón.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FERNANDO TORRES, DO ATLÉTICO!

50' Outra discussão. Agora, com Suarez trombado com a zaga e o jogo seguindo.

49' No replay da jogada, lance parecido com um da primeira etapa. É de interpretação.

48' Lance polêmico no clássico. Torres tenta cruzar e a bola pega no braço do Mascherano. A reclamação é gigante.

47' Colchoneros adiantam a marcação e Barça não tem saída de jogo.

46' E Lionel Messi segue no banco de reservas.

45' O segundo já começa com Oliver arriscando cruzado e a bola passando em frente ao gol.

Equipes no gramado, vamos ao segundo tempo do clássico.

Fica a expectativa para o segundo tempo e provável entrada de Lionel Messi.

Jogo bem disputado, com muita marcação, empenho, mas emoções apenas do lado catalão do jogo. Placar sem alteração.

46' Sem mais emoções, termina a primeira etapa no Vicente Calderón.

45' Mais um minuto.

44' Koke cruza na área e Ter Stegen pega fácil.

43' AMARELO, INIESTA. Perdeu a bola e cometeu falta no lance seguinte.

42' FILIPE LUÍZ, AMARELADO. Mata jogada perigosa. Segundo no jogo.

41' Torres arrisca cruzado, mas Mascherano salva o perigo e tira da área.

40' Reta final do primeiro tempo do clássico.

39' Neymar erra, Griezmann arranca de contra ataque, mas Mathieu salva o perigo.

38' Cruzamento na área, Suarez desvia, mas sem direção. Tiro de meta.

37' Juanfran escorrega e perde boa chance de ataque do Atlético.

36' Colchoneros pouco incomodaram o goleiro Ter Stegen. Muta marcação.

35' Sergi Roberto arrisca de fora, desvia na zaga e Neymar manda de primeira fraca no gol.

34' Mathieu cabeceia e a zaga desvia. Mais um escanteio.

33' PERDEU, NEYMAR! Chutão da defesa encontra Suarez livre, que espera, rola pra Neymar, que finta Godín, corta pra canhota, chuta e Gimenez salva! Na sequência, Suarez divide e ganha escanteio.

3832' Suarez saía da marcação, mas através de uma cama de gato. Falta marcaada.

31' Desde 2010, o Barcelona só perdeu uma vez para o Atlético e foi logo nas quartas de final da Champions League, em 2013/2014.

30' Dificuldade do Atlético impor seu meio campo. Muita marcação e pouca criação de jogadas.

29' Apesar do jogo físico e muito disputado, poucas faltas. Apenas 8 e uma delas, do Barcelona.

28' MUDA O BARCELONA: Vermaelen dá lugar à Mathieu.

27' Juanfran cruza da direita, a bola passa pela área e Filipe Luíz arrisca passando à direita do gol.

26' Rafinha tenta ligar Neymar, pelo meio, mas o passe sai forte demais.

25' Vermaelen sente no gramado. Zagueiro é marcado pelas lesões constantes.

24' SUAREZ, NO TRAVESSÃO! Batida no primeiro pau, Rafinha desvia, Suarez se estica, manda debaixo do gol no poste do Oblak! Se salva mais uma vez.

23' Ataque na canhota catalã desviada por Juanfran. Escanteio, Barça.

22' E o árbitro leva uma bolada na cara, pra delírio dos torcedores que o vaiam.

21' Suarez tenta passe de primeira, por elevação, mas a bola sobe demais e sobra pra Oblak.

20' A posse de bola é toda catalã: 20% - 80%

19' Jogo é físico, truncado, disputado e, às vezes, com lances mais ríspidos. Juíz precisa acordar.

18' Pressão da torcida pra cima de Neymar é grande. Jogador é o mais abusado na partida.

17' OLIVER TORRES, AMARELO. Rasteira em Neymar. Partida vai ficando tensa.

16' TORRES, PRA FORA! Vacilo de novo da defesa catalã, Griezmann roubou, acionou Torres que chutou alto e perdeu a melhor chance.

15' Na batida, a zaga madrilenha afasta.

14' OBLAAAAAAAAAAAAK! Jogadaça de Iniesta pela meia esquerda, abrindo o jogo para direita, onde Rakitic chutou de primeira Oblak espalma. Escanteio.

13' Suarez toma um tapa e o jogo é parado para atendimento.

12' Atlético aperta no campo de ataque e, por pouco, Torres não recuperou de Mascherano.

11' Posse de bola: 25% - 75%

10' Barcelona cadencia o jogo. Rival se fecha bem e tira todos os espaços.

9' Torres arrisca de fora e Vermaelen afasta como pode.

8' Suarez cai nas duas laterais do ataque e Neymar sai muito da esquerda pro meio. Ditam o ritmo da frente catalã.

7' Começo catalão é se impondo na frente e Atlético busca o contra ataque veloz com Griezmman.

6' Vermaelen tenta cabeçada na grande área, mas a zaga afasta.

5' Duelo interessante entre a dupla de defesa do Atlético e o centroavante do Barça. Godín/Gimenez x Suarez. Todos da seleção uruguaia.

4' Neymar tenta jogada na entrada da área, mas Godín afasta. Brasileiro é vaiado em todo toque.

3' A confusão com os uniformes é grande. As cores se confundem.

2' Resposta catalã é imediata com chute cruzado de Rakitic e a bola passando por todo mundo na área.

1' E Fernando Torres já manda um voleio pra acender a torcida. Tiro de meta.

0' Autoriza o árbitro e o clássico está valendo em Madri.

O Barcelona com o equipamento 1: camisa azul e grená na horizontal, calção vermelho e meias azuis.

O Atlético com seu uniforme principal. Camisa vermelha com listras brancas na vertical, calção azul e meias zebradas em vermelho e branco.

Matheus Laoz é o árbitro da partida. Últimos ajustes para a partida.

Equipes no gramado. Os dois times entram com uma camiseta pedindo ajuda aos refugiados sírios. Bela atitude.

Estádio lotando e o caldeirão vai ferver pra impulsionar o time da casa. Muitas crianças no gramado para recepcionar os jogadores.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Godín, Giménez, Filipe Luis; Tiago, Gabi, Koke, Óliver; Griezmann, Torres. Téc: Diego Simeone.

Barcelona: Ter Stegen; S.Roberto, Mascherano, Vermaelen, J.Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Neymar, Suárez, Rafinha. Téc: Luis Enrique.

As escalações saem e uma surpresa é revelada. Lionel Messi começará no banco de reservas.

O palco do confronto é o Vicente Calderón, que promete estar lotado para empurrar o time de Madri à sua terceira vitória.

FIQUE DE OLHO: Lionel Messi, atacante. Não só por ser o melhor do mundo e ter todo um leque de jogdas, mas o camisa 10 tem uma motivação extra, já que seu filho mais novo, Mateo, nasceu neste último dia 11.

FIQUE DE OLHO: Fernando Torres, atacante. Ainda que não tenha repetido a sua primeira passagem, Torres costuma ser decisivo em grandes partidas. Posicionamento, finalização e bola aérea é a força do centroavante.

No último confronto entre as duas equipes, o troco foi dado. Se na temporada 13/14, o Atlético venceu o campeonato na casa do Barça, a temporada 14/15 foi a vez do time catalão vencer na casa do time de Madri.

Outro fator que pode motivar os 'Culés" é o recente nascimento de Mateo, o mais novo filho de Lionel Messi.

Recuperado de lesão, Neymar está pronto. Além disso, o time precisa dar uma resposta à torcida, já que vem de duas vitórias magras, ainda que tenham sido contra equipes cascudas, como o Athletic Bilbao, no San Mamés, e o Málaga, no Camp Nou. O time é o vice-líder pelo saldo de gols.

Por outro lado, o Barcelona é a famosa potência mundial e que conta com o melhor ataque do mundo. Mais uma vez, o trio 'MSN', com Messi, Neymar e Suarez, estará em campo para desequilibrar a partida.

Na rodada passada, o time do Atlético bateu a forte equipe do Sevilla por 3 a 0, em pleno Ramón Sanchez Pizjuan, mostrando a força que essa equipe tem, ainda que seja começo de temporada.

1º colocado, o Atlético de Madrid vem com 100% de aproveitamento e com uma equipe jovem e com grande potencial. Diego Simeone segue fazendo grande trabalho à frente dos 'Colchoneros'

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Atlético de Madrid x Barcelona pela terceira rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!