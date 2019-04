Ronaldo faz cinco, quebra recorde de Raúl e Real Madrid goleia Espanyol fora de casa

partida válida pela terceira rodada do campeonato espanhol, realizada no estádio cornellà el prat, em barcelona

INCIDENCIAS : partida válida pela terceira rodada do campeonato espanhol, realizada no estádio cornellà el prat, em barcelona

Neste sábado (12), Espanyol e Real Madrid duelaram pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol 2015/16, em partida realizada no estádio Cornellà El Prat. Com cinco gols de Cristiano Ronaldo e um de Benzema, os merengues não deram chances à equipe de Barcelona e goleou por 6 a 0. Com os cinco gols, Ronaldo ultrapassou a lenda merengue Raúl Gonzalez e se tornou o maior artilheiro da equipe na história do campeonato. Agora são 230 gols, contra 228 de Raúl.

Com o resultado, o Espanyol segue com apenas três pontos na competição, enquanto os merengues chegam aos 7, com 11 gols pró e nenhum contra. Na próxima rodada, 4ª do campeonato, o Espanyol vai até a Andaluzia encarar a Real Sociedad no sábado (19), às 17h. Embalado com duas goleadas seguidas na competição, os merengues voltam ao Bernabéu, onde recebem o Granada também no sábado, só que às 11h.

Hat-trick relâmpago de Ronaldo e gol de Benzema deixam merengues na frente

O jogo começou com uma intensidade muito grande, além de muita movimentação. Os donos da casa pareciam não se amendrotar frente ao poderoso Real Madrid, pois ficavam mais com a bola. Os merengues tentavam explorar a velocidade do trio BBC, principalmente de Bale e Cristiano Ronaldo, principais armas da equipe no confronto.

Na medida que a partida ia se desenvolvendo, os merengues iam gostando cada vez mais do jogo. E aos 7', o Real Madrid abriu o placar, quando Modric acertou um lançamento perfeito para Cristiano Ronaldo, que invadiu a área e bateu na saída de Pau Lopez: 1 a 0 Real Madrid. Mas não parou por aí. Minutos depois, Bale tabelou com Benzema e caiu dentro da área: pênalti para os merengues. Na cobrança foi Cristiano Ronaldo, que cobrou com perfeição e ampliou o placar em Barcelona: 2 a 0.

E o português estava realmente impossível. Aos 19', Bale recebeu na esquerda, levantou a cabeça e cruzou para a pequena área. Cristiano Ronaldo se antecipou ao defensor e mandou para o fundo da rede, fazendo seu terceiro na partida em apenas 20 minutos jogados: 3 a 0 Real Madrid. Era um verdadeiro massacre merengue no Cornellà El Prat.

Mas não, o Real Madrid queria mais ainda na primeira etapa. Mesmo após sofrer alguns sustos dos donos da casa, os merengues voltaram a marcar aos 28', quando Bale enfiou ótimo passe para Cristiano Ronaldo pela esquerda, o português cruzou de primeira e Benzema, na segunda trave, empurrou para o fundo do gol, fechando a primeira etapa arrasadora da equipe da capital: 4 a 0 Real Madrid.

Ronaldo faz mais dois e confirma goleada merengue

O segundo tempo não começou na mesma intensidade da primeira etapa. O Espanyol, sem nada a perder, foi para cima nos primeiros minutos, enquanto os merengues, que estavam com a vitória muito bem encaminhada, tentavam sair mais nos contra-ataques, buscando a qualidade e velocidade do trio BBC.

Após primeiros minutos sem muitos perigos, a rede voltou a balançar e mais uma vez pelo lado dos visitantes, e mais uma vez com ele: Cristiano Ronaldo. Bale fez ótima jogada pela direita e cruzou para o português, que na pequena área deu um leve toque por cima de Pau Lopez e ampliou o placar no Cornellà El Prat: 5 a 0 Real Madrid.

Depois de marcar o quinto, os merengues deram algumas bobeiras na defesa. Aos 27', Navas apareceu muito bem, quando Montañés cruzou para Gerard Moreno, que subiu sozinho e cabeceou bonito, no chão, mas o goleiro costarriquenho fez uma defesa espetacular. No rebote, Salva Sevilla perdeu uma chance incrível de diminuir.

E para fechar a festa merengue em Barcelona, só um jogador poderia acabar de vez com a partida: Cristiano Ronaldo. Após passe de Bale, Lucas Vazquez fez uma belíssima jogada, driblou o defensor e cruzou para o português, que pegou de primeira e mandou no canto de Pau Lopez, fechando a festa merengue e marcando seu quinto gol na partida: 6 a 0 Real Madrid.