Valencia bate Sporting Gijón com gol no fim e conquista primeira vitória

INCIDENCIAS : Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol realizado no Estádio El Molinón, na Espanha

Sporting de Gijón e Valência se enfrentaram pela terceira rodada do Campeonato Espanhol neste sábado (12) no estádio El Molinón, em Gijón, Espanha. Vindo de dois empates contra Real Madrid e Real Sociedad - ambos por zero a zero -, o Sporting precisava se mostrar forte frente à sua torcida e somar os primeiros três pontos na tabela. Já o Valência, que fez grande investimento para esta temporada ainda não havia vencido na liga, e queria somar pontos fora de casa.

O Valência fez mais que isso, ganhou o jogo. Com gol de Paco Alcácer nos acréscimos, o espanhol deu à vitória e os primeiros três pontos do time na competição, que agora está na sexta posição na tabela, com cinco pontos. Sem vencer ainda na liga, o Sporting manteve seu dois pontos e a 13° colocação na tabela.

Agora, a equipe de Gijón vai enfrentar o Deportivo La Coruña, pela quarta rodada de La Liga. Já o Valência, recebe em casa o Real Betis.

Primeiro tempo com chances, mas sem gols

Para iniciar, uma pressão intensa na saída de bola do Valência, efetuada pelo Sporting. A marcação alta dava resultados lá na frente, com Hallilovic e Pérez dispostos, o Sporting criou chances para marcar, mas desperdiçou, e não conseguiu abrir o placar quando teve oportunidades. A torcida vinha junto e parecia que finalmente sairia a primeira vitória do time na competição, mas, com o tempo, a equipe cansou da intensa marcação, e deixou o Valência igualar a partida.

Na segunda metade da primeira etapa, o Valência conseguiu diminuir o ritmo do jogo, cadenciado a bola no meio campo com Javi Fuego e Parejo tendo boas atuações. Com isso, a partida se igualou, um duelo foi travado no meio campo pela posse da bola, e poucas chances foram criadas de ambos os lados.

Já no final do primeiro tempo, as chances valencianas apareceram, e foram com Piatti, que teve a melhor oportunidade do jogo, mas, como nas outras, também desperdiçou. Fim da primeira etapa e o jogo que começou com o Sporting melhor, terminou com o Valência fazendo pressão, e quase abrindo o placar.

O suado gol da vitória nos acrésicmos e a decepção dos torcedores

Sem substituições, a segunda etapa se inicou com o Valência ao ataque. O técnico Nuno Espirito Santo viu que era possível vencer o jogo mesmo fora de casa, e abdicou da cadencia. Soltou sua equipe, foi ao ataque, e quase marcou com Parejo, ainda no início. Como na primeira etapa, o time que começou criando chances para marcar, diminuiu o ritmo, deixando o Sporting igualar a partida que fora rotulada pelo duelo no meio campo pela posse de bola.

Precisando do resultado positivo, às duas equipes não guardaram cautelas, e foram para cima já na metade final do jogo. Nuno botou Bakkali e Paco Alcácer em campo, para tentar a vitória, uma vez que, ela era possível. O mesmo fez o Sporting, que botou Carmona e Guerrero em campo, o jogo ficara intenso e a troca de ataques era tido com frequência, mas, as oportunidades de gols não eram efetuadas. Trazendo o empate por zero a zero até os acréscimos.

Foi nos acréscimos que Paco Alcácer se consagrou: Uma jogada estranha que iniciou-se com Bakkali, pelo lado esquerdo da área, ele cruzou, Cuellar passou da bola, que passou pelo meio da área, onde estava Paco Alcacer, que mandou a bola para o fundo do gol, garantindo a primeira vitória valenciana na competição. Paco havia entrado graças à uma substituição efetuada por Nuno, que mudou o time e foi para cima do Sporting. O técnico foi recompensado com a vitória e os três pontos fora de casa.