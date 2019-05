Luis Enrique exalta triunfo do Barcelona sobre Atlético de Madrid

Neste sábado (12), o Barcelona enfrentou o Atlético de Madrid, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol. Com Lionel Messi no banco por consenso do jogador e da equipe técnica, os catalães sofreram um gol logo no inicio do segundo tempo, mas alcançaram a virada, terminando em 2 a 1. A partida foi recheada de polêmicas, com nada mais que quatro pênaltis não marcados, sendo três para o Barça e um para os anfitriões.

Com o resultado, os catalães ficam, provisoriamente, na primeira posição, com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Já os colchoneros caem duas posições, ficando em terceiro lugar, com seis pontos, podendo ser ultrapassado pelo Celta de Vigo.

Luis Enrique, treinador do Barcelona, comentou o triunfo barcelonista. “As duas equipes queria a vitória, sem dúvida. Estivemos em um nível alto desde o inicio e fomos muito consistentes. Se uma equipe como o Atlético teve poucas oportunidades de gol, é porque estávamos concentrados. Dominamos defensiva e ofensivamente, inclusive viramos o jogo quando tudo parecia não estar bem. Gostei do time durante toda a partida”, disse.

O asturiano também falou sobre o começo de Lionel Messi no banco. O jogador acabou não treinando após a Data FIFA por conta do nascimento do seu segundo filho, Mateo, no dia 11 (sexta-feira). “Entendemos que Messi está voltando de viagem e é melhor para nós que não o arrisquemos, com a intenção de sair se necessitássemos. É um jogador decisivo, tanto hoje como sempre. É importante contar com um plantel amplo e com possibilidades”, falou.

Sobre os supostos pênaltis que não foram marcados, ‘Lucho’ foi sucinto. “De onde estávamos, não conseguíamos ver nada. O critério de interpretação dos árbitros é difícil para todos e não tive a oportunidade de ver as jogadas”, disse.

O próximo compromisso do Barcelona é contra a Roma, pela fase de grupos da UEFA Champions League, no dia 16, às 15h45.