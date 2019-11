No retorno de Rossi ao time titular após 482 dias, Fiorentina supera Genoa

Na volta de Giuseppe Rossi à titularidade, foi Babacar quem garantiu a segunda vitória da Fiorentina na Serie A. O italiano jogou por 62 minutos, mas foi o senegalês que marcou aos 14 do segundo tempo, o único gol na vitória sobre o Genoa por 1 a 0. Agora, a Viola tem seis pontos após três rodadas e o time de Gênova tem três.

Na próxima quinta-feira (17), a Fiorentina inicia sua campanha na fase de grupos da Uefa Europa League contra o Basel, em Firenze, às 16h05. Pela Serie A, a Viola visita o Carpi, no domingo (20), às 13h. No mesmo dia, mas às 10h, o Genoa recebe a Juventus. Jogos no horário de Brasília.

O primeiro tempo no Artemio Franchi foi de muita intensidade e faltas, mas de pouca inspiração. Com alguns momentos de maior rispidez, o árbitro Daniele Doveri aplicou quatro cartões amarelos. Borja Valero, pela Viola, e Pandev, pelo Genoa, foram as principais armas das equipes da primeira etapa, mas foi pouco para tirar o zero do placar.

Para a segunda etapa, a Fiorentina voltou mais disposta e conseguiu pressionar nos minutos iniciais da segunda etapa. Aos 12, Rossi cruzou da direita, Alonso ajeitou e Pasqual arriscou da entrada da área com muito perigo. Dois minutos depois, Borja Valero cruzou do lado direito e achou Babacar, que desviou de cabeça dentro da pequena área e abriu o placar para a Viola.

A Fiorentina parecia absoluta no jogo, mas aos 18, Badelj levou segundo amarelo por falta em Dzemaili e deixou a Viola com um a menos. Cinco minutos depois, Pasqual levantou para área e Alonso mandou de cabeça com muito perigo. Porém, os 30 minutos finais foram de domínio do Genoa, que chegou a virar a posse de bola - terminou com 53%. Pelo time da casa, o polonês Kuba estreou aos 35 quando entrou na vaga de Valero, porém o time visitante rondou a área de Tatarusanu. Mas, apesar do domínio territorial, não conseguiu grandes jogadas de perigo até o fim de partida no Artemio Franchi.