Mancini avalia mercado da Internazionale e revela que tentou trocar Icardi por Balotelli

A janela de transferência se fechou, mais ela ainda é comentada pelo lado nerazzurro de Milão. Em entrevista à Gazzetta dello Sport neste sábado (12), o treinador Roberto Mancini avaliou o mercado da Internazionale, disse que seu time e o rival Milan estão no mesmo patamar e que também tentou trocar o argentino Mauro Icardi pelo italiano Mario Balotelli.

Foram dez contratações ao todo, jogadores conceituados, novos, que custaram quase € 90 milhões aos cofres nerazzurri – o mercado mais intenso da Inter nos últimos anos.

"[O mercado] foi ótimo porque conseguimos reforçar todos os setores que estavam defasados. Todo do clube, desde do presidente Erick Thohir a Marco Fassone, de Piero Ausilio a Michael Bolingbroke, todos fizeram um ótimo trabalho. Foram contratados muitos jogadores jovens e importantes, que podem dar um futuro brilhante para a Internazionale”, disse o treinador interista ao jornal rosa de Milão.

Mancini comentou também sobre dois jogadores que foram muitos especulados na Inter, mas que acabaram não chegando, tais como Yaya Touré, Paulo Dybala e Gianelli Imbula.

“Nenhum mudaria tanto como Yaya. Jogador superior, com ele teríamos dado um salto enorme em qualquer ponto de vista. Ele queria vir, mas acabou mudando de ideia. Imbula falava muito pouco inglês, conversamos por intermédio de um amigo dele, falei sobre o projeto e o seu papel, estava tudo certo, mas acabou optando pelo Porto. Dybala era, sim, um objetivo, um dos primeiros, mas haviam outras duas ou três equipes interessadas e a Juventus acabou contratando. Amém” afirmou o italiano.

Neste domingo (13) a Internazionale tem o Derby della Madonnina contra o Milan, válido pela terceira rodada da Serie A. Para Mancini, as duas equipes estão no mesmo nível, e a Internazionale tem as mesmas chances de título que Juventus e Roma.

“As grandes equipes devem sempre partir de cima, e a Inter é uma dessa equipes. No momento, ao menos nesse início, temos tantas chances como a Juve e a Roma, é verdade que estão em alta há anos e com jogadores que já se conhecem há bastante tempo. Mas estamos buscando sempre o melhor, sempre. Inter e Milan estão iguais, no mesmo nível, diante de nós ainda tem Roma, Napoli e a Juventus”, frisou Mancini.

Por fim, o comandante confirmou que pensou em procurar Balotelli antes de ele fechar com o Milan, após passagem frustante no Liverpool. Durante a janela, muito se falava de um possível retorno do atacante italiano para a Internazionale, e a escolha de voltar ao Milan seguido de um beijo no escudo do rival deixou o treinador da Beneamata chateado.

“Sim, eu admito, é verdade, em um momento eu pensei na hipótese de envolvê-lo numa troca por Icardi. Pensei em Balotelli porque eu o conheço, quero o bem dele e sei do que é capaz, mas o Milan chegou primeiro. Mario deve retornar a ser o jogador que era, certamente será o atacante da Itália na próxima Eurocopa porque não vejo um outro centroavante italiano melhor que ele. O beijo na camisa rossonera? Se tivesse vindo à Inter teria feito o mesmo, mas sim, ficamos um pouco sentidos”, concluiu.