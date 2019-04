Pré-Jogo: Querendo se aproximar da liderança, United e Liverpool fazem derby no Old Trafford

Partida válida pela quinta rodada da Barclays Premier League a ser realizada no estádio Old Trafford em Manchester

Manchester United e Liverpool fazem o classico da quinta rodada da Barclays Premier League. As duas equipes que tem campanhas idênticas no campeonato se enfrentam no estádio Old Trafford às 13h30 (horário de Brasília). Ambos times perderam a invencibilidade da competição na última rodada. Os reds devils foram derrotados pelo Swansea em Gales e os reds sofreram uma goleada para o West Ham em pleno Anfield. Agora elas duelam querendo a reabilitação, para encostar no Manchester City, líder do torneio.

De Gea deve ser a grande novidade do United

Depois da grande novela, sem final feliz para o goleiro David De Gea, que queria se transferir para o Real Madrid, aconteceu uma renovação de contrato entre ele e o clube inglês. Graças a esta renovação, o técnico Louis van Gaal o colocou de volta no elenco principal e o inscreveu para a Liga dos Campeões desta temporada. Por isso, o arqueiro deve voltar a meta do United nesta partida, após atuações não convicentes do goleiro Sergio Romero.

Indo para o meio-campo, Michael Carrick é dúvida para a partida. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha em uma partida pela seleção inglesa. Caso ele não jogue a dupla de volantes será formada por Schweinsteiger e Schneiderlin. Quem está fora da partida é o zagueiro Phil Jones. O jogador sofre de uma trombose na perna e deve ficar de fora até o fim do mês.

O jovem Martial, contratado por um valor astronômico deve figurar no banco de reservas. Rooney será o títular. O atacante vem em grande fase, se tornou o maior artilheiro da história da seleção inglesa e tem cinco gols contra os rivais deste sábado. Marcos Rojo que não atuou na última partida, também estará a disposição.

Em sua coletiva, van Gaal falou sobre a contratação do atacante Anthony Martial, do Mônaco: "Eu imagino que os torcedores pensam '50 milhões de libras? Ele tem que fazer gol!' Não, ele tem apenas 19 anos, ele tem que se adaptar", disse.

O treinador também fez comparações com outras contratações: "Vocês podem ver como Angel Di Maria e Radamel Falcao tentaram. A pressão no United é muito maior do que em outro clube, então não devemos colocar muita pressão."

"Mas ele tem que se adaptar à nossa cultura e filosofia, e que é bastante difícil", concluiu.

Liverpool sofre com vários desfalques

Para o classico dos maiores vencedores da Premier League, a equipe dos reds terá várias mudanças. Philippe Coutinho foi expulso na última partida e cumpre a suspensão automática. Joe Allen e Daniel Sturridge, contundidos devem ficar de fora da equipe por pelo menos mais uma semana. E Jon Flanagan, com uma lesão grave no joelho só deve voltar em dezembro.

Completando a lista de desfalques estão Jordan Henderson e Adam Lallana. Os dois farão testes nos vestiários antes da partida para ver se tem condições, mas provavelmente estão fora. A notícia boa é a grande fase de Christian Benteke. O atacante voltou da seleção belga, e será o comandante de ataque.

O técnico do Liverpool, Brendan Rodgers comentou sobre o adversário deste sábado e sobre a partida: "United é um grande clube e será sempre apreciado. A intensidade desta partida será alta, e ainda como visitante... os jogadores vão sentir isso", disse. "Este é o maior derby na história desta liga. Vencer um jogo como este pode dar um impulso psicológico."

Por fim, comentou sobre as últimas atuações de sua equipe como visitante: "Nós tivemos dois jogos difíceis fora de casa e realizamos muito bem em termos de nossa organização. Nós também queremos ser realmente criativo, e levar perigo ao adversário", finalizou Rodgers.