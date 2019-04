Schalke 04 vence Mainz 05 em jogo movimentado e conquista primeira vitória em casa na Bundesliga

Neste domingo (13), Schalke 04 e Mainz 05 se enfrentaram pelo encerramento da 4° Rodada da Bundesliga 2015/16, na Veltins-Arena em Gelsenkirchen. Os azuis reais perderam na ultima e buscavam a reabilitação dentro de casa contra uma equipe que venceu seus dois últimos jogos e queria mais um triunfo longe de seu torcedor.

A partida foi bem movimentada com pênalti perdido e os donos da casa venceram por 2 a 1, os gols foram marcados por Matip e Huntelaar. Para os visitantes Malli marcou. Com o resultado os azuis reais subiram para a quinta colocação com 7 pontos. Enquanto os Die Nullfünfer estão em décimo com 6 pontos.

O próximo jogo do Schalke 04 será pela Uefa Europa League fora de casa contra o APOEL no NEO GSP em Nicósia na próxima quinta-feira (17). Já pela Bundesliga também atua fora de casa contra o Stuttgart na Mercedes-Benz Arena no próximo domingo (20). Enquanto o Mainz 05 recebe na Coface Arena a equipe do Hoffenheim na próxima sexta-feira (18), na abertura da 5° Rodada.

Em primeira etapa movimentada, teve pênalti perdido e inúmeras chances desperdiçadas dos azuis reais:

O primeiro lance de gol foi um pênalti marcado para a equipe da casa, aos 4 minutos, Brosinski derrubou Aogo dentro da área, e o arbitro Robert Hartmann marcou pênalti no jogador. Na cobrança Huntelaar foi pra bola e Karius defendeu o arremate do atacante holandês.

Mesmo com o pênalti desperdiçado a equipe azul real manteve sua postura, criou grandes ocasiões de abrir o placar, aos 12 minutos, Di Santo cruzou na medida para Huntelaar que cabeceou, mas Bungert interviu que seria o gol do time da casa.

Depois aos 19 minutos, chegou na bola parada, Geis cobrou escanteio a defesa afastou para o meio da área, a sobra chegou aos pés de Goretzka que desperdiçou uma grande oportunidade; No lance seguinte, o mesmo Goretzka cruzou da esquerda, Bungert desviou para trás, mas Karius conseguiu espalmar.

Os visitantes levaram perigo aos 23 minutos, em roubada de bola na intermediaria, Muto tocou para Malli que arriscou a defesa na hora certa a defesa interceptou. Minutos depois o japonês roubou a bola de Matip e rolou para Malli que bateu pra fora.

A equipe da casa abriu o placar, aos 37 minutos, Geis cobrou escanteio na cabeça de Matip que só mandou no canto de Karius, colocando os azuis reais em vantagem.

Mas os visitantes chegaram ao empate aos 42 minutos, no descuido na cobrança lateral, Muto recebeu e rolou para Clemens depois passar para Malli com o gol vazio marcar para os Die Nullfünfer.

Huntelaar se redimiu do pênalti perdido e Schalke vence a primeira em casa:

Na etapa final a equipe da casa manteve a pressão e criou uma boa chance aos 2 minutos, Aogo levantou na área a bola chegou aos pés de Choupo-Moting que arriscou em cima de Karius que fez grande defesa.

A equipe visitante respondeu aos 12 minutos, Clemens cruzou na área para Latza, o volante cabeceou e quase empatou a partida.

Só que aos 16 minutos, os azuis reais fizeram o seu gol, Matip acionou Huntelaar, o atacante se entrou pela diagonal e arriscou no canto direito de Karius marcando um belo gol, se redimindo do pênalti perdido na primeira etapa.

Nos instantes finais da partida o time de Gelsenkirchen perdeu a chance de decretar a partida, aos 41 minutos, Klement escorregou em cobrança de falta e armou um contra ataque para o time da casa, Sané foi acionado pela direita, em seguida rolou para Meyer que arriscou muito mal.

Os visitantes quase empataram aos 44 minutos, Brosinski cruzou rasteiro para Niederlechner que arriscou em cima de Farhmann que defendeu no susto. No ultimo lance da partida, Huntelaar tentou do meio campo, mas a bola saiu sem direção.