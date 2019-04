Empoli mantém tabu de 28 anos mesmo empatando com Napoli em casa

Neste domingo (13), Empoli e Napoli empataram em 2 a 2 pela 3ª rodada da Serie A, no estádio Carlo Castellani, estádio este que o Napoli segue sem nunca ter vencido em oito jogos desde o primeiro de esporádicos encontros entre os dois clubes, em 1987. No primeiro tempo, show de Saponara, que marcou o primeiro gol, e deu o passe, com uma polêmica ajeitada no braço, para Pucciarelli marcar o segundo gol, e terminar o primeiro tempo na frente, apesar do golaço de Insigne. Mas na segunda etapa, Allan empatou para os partenopei, e apesar do bombardeio napolitano, o empate persistiu.

Com o empate, veio o primeiro ponto do Empoli no campeonato. Um empate para um time que nunca venceu na casa do Empoli seria bom, certo? Errado. Para o Napoli, foi apenas seu segundo ponto em 3 jogos na Serie A. Nenhuma vitória até aqui. O Napoli está em 14º, com 2 pontos, enquanto o Empoli, ao menos por enquanto, saiu da zona de rebaixamento com seu primeiro ponto. Está em 17º ao menos até amanhã, quando Sampdoria e Bologna jogarão no Luigi Ferraris, e se o clube rossoblù vencer, os toscanos voltam a zona da degola.

Na próxima rodada, no domingo (20), o Napoli terá seu primeiro grande clássico diante da Lazio, no San Paolo. Enquanto isso, o Empoli irá a Udine no sábado (19) enfrentar a Udinese no Friuli.

Show de Saponara coloca o Empoli na frente na primeira etapa

Saponara começou a partida inspirado, e recebeu belo lançamento de Zielinski, que deixou o próprio Saponara na cara de Reina, pra marcar o primeiro do Empoli, logo aos 3 minutos. Outro grande erro da defesa napolitana, especialmente de Maggio, criticado nos últimos jogos. Era ele quem dava condição legal a Saponara, em lance que alguns jogadores azzurros até esboçaram pedir o impedimento, mas desistiram.

3 minutos depois, o empate napolitano veio com um golaço de Insigne, que após receber de Gabbiadini na direita, mandou um balaço no ângulo, sem chances para Skorupski. O gol foi um oásis no meio do deserto napolitano.

Em seguida, em ritmo total, o Empoli volta a atacar aos 18 minutos quando Maccarone vai pela direita, e toca pra Saponara, que ajeita com a mão, segundo o árbitro, não intencionalmente, e passa pra Pucciarelli, que marcou o segundo gol dos toscanos, sem chances para Reina, que tentou reclamar com o árbitro, mas o gol foi validado.

O Empoli dominava o meio-campo, rondou por várias vezes a área azzurra, mas não chegou a criar mais tantas jogadas de grande perigo. Por outro lado, o Napoli foi ao ataque, e aos 32 minutos, após cruzamento de Maggio, a bola sobra limpa pra Insigne na esquerda, que chuta cruzado, mas Skorupski faz uma grande defesa. Com a escassez de boas jogadas nos minutos seguintes, o Empoli foi para os vestiários na frente do marcador.

Allan empata para o Napoli, que tenta, mas não consegue a virada

Logo no começo da segunda etapa, aos 4 minutos, o empate napolitano veio após troca de passes, e lançamento para Gabbiadini, que viu Allan entrando na área, e tocou para o brasileiro, que por sua vez, tocou na saída de Skorupski para marcar o gol de empate.

Sobre as ondas de entusiasmo pós-gol, o Napoli tenta duas vezes com Higuain, primeiro aos 17, que o argentino chutou pra fora, apesar do bom chute que passou rente a trave esquerda, em ação que lembrou o segundo gol contra a Sampdoria, há duas semanas, e, em seguida, aos 25, onde ele e Callejón não conseguiram alcançar o cruzamento de Mertens.

O Napoli tentou martelar, mas só teve boa oportunidade aos 48 da segunda etapa, quando após escanteio cobrado rasteiramente, Hamsik chuta de fora, Skorupski rebate, e Callejón não aproveita, chutando na trave e perdendo um gol feito.

Depois de mais de 50 minutos de jogo na segunda etapa, o jogo termina em 2 a 2, bom para o Empoli, que se fechou na segunda etapa procurando o empate. Ruim para o Napoli, com pretensões na parte de cima da tabela, mas que ainda não venceu.

A rodada oficial do 2 a 2 na Serie A

Não foi somente Empoli e Napoli que empataram em 2 a 2. Mais cedo, Verona e Torino jogaram no Bentegodì e empataram pelo mesmo placar. Toni abriu para os gialloblù veroneses de pênalti, mas Baselli empatou. O Verona chegou a sair na frente de novo, com Gomez, mas 2 minutos depois, o gol de empate granata veio com Acquah. O empate manteve o Torino na vice-liderança, com 7 pontos. Mas fez os granata perderem os 100% de aproveitamento.

Já na rodada das 10h (horário de Brasília), outros dois empates em 2 a 2: na Sicília, Palermo e Carpi empataram, com os rosaneros saindo na frente com Hiljemark. O Carpi virou o marcador com gol contra de Vitiello e gol de Borriello, que havia entrado na segunda etapa, e marcou 2 minutos após sua entrada no jogo. Mas a 2 minutos do fim, o Palermo empatou com gol de Djurdjevic.

Outro empate de 2 a 2 foi em Reggio Emilia, para Sassuolo e Atalanta. Os nerazzurri de Bérgamo saíram na frente com belo gol de bicicleta de Pinilla. Magnanelli empatou para os neroverdì, mas novamente Pinilla colocou a Atalanta na frente, com falha de Consigli. Mas ainda no fim da primeira etapa, Floro Flores empatou para o Sassuolo. Os gols pararam por aí, na segunda etapa, duas expulsões para cada lado. Primeiro, Pinilla foi expulso e deixou a Atalanta com 10. Já no final da partida, Vrsaljko chegou a fazer pênalti em Maxi Moralez e foi expulso. Mas na cobrança, Moralez não aproveitou, e chutou para a defesa de Consigli, que de vilão na primeira etapa, foi a herói no final da segunda.

A partida entre Sampdoria e Bologna foi adiada para amanhã, as 15h45 (horário de Brasília). Foi adiada por conta das fortes chuvas em Gênova, que impediram que o campo tivesse condições próprias para a partida.