Grupo E da Champions League: Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma e Bate Borisov

Finalmente ela está de volta! A Uefa Champions League retorna à ação e virá com vários jogos emocionantes e sensacionais como de costume. Um dos grupos mais interessantes, mais por conta da disputa pela segunda vaga para as oitavas de finais, é o Grupo E, que conta com o atual campeão Barcelona, os alemães do Bayer Leverkusen, a vice-campeã italiana Roma e o modesto Bate Borisov, da Bielorrússia.

Sem dúvidas, o Barcelona é o grande favorito e deverá passar sem sustos para a segunda fase. Na briga pela segunda colocação, Leverkusen e Roma brigarão com forças. Os alemães parecem estar mais organizados nesta temporada e chegam com boas expectativas. Os italianos se reforçaram bem e chegam com um pouco de "favoritismo" para a segunda vaga. O Bate deverá ser o "patinho feio" do grupo.

Fútbol Club Barcelona

Título. Esse é o objetivo do Barcelona em todos os campeonatos que disputa. Já que é o atual campeão, a pressão em cima da equipe catalã aumenta ainda mais. A realidade do clube espanhol é não tomar sustos na primeira fase, passar com muita tranquilidade, e ser o mais eficiente possível na segunda fase, aproveitando, principalmente, a força do seu meio/ataque para passar bem dos adversários.

Neymar, Luis Suarez e Lionel Messi. O trio MSN, que já foi simplesmente espetacular na sua primeira temporada, deve estar ainda mais entrosado e virá com ainda mais vontade em busca do bicampeonato. Além deles, a defesa, que foi uma grata surpresa da equipe de Luis Enrique no ano passado, também terá de ser muito eficiente mais uma vez.

Não foram tantos reforços, mas foram duas importantes aquisições. Aleix Vidal e Arda Turan só poderão atuar em janeiro, por causa da suspensão da Fifa sobre a equipe culé por conta do fair play financeiro. Mesmo assim, Vidal e Turan deverão ser bem utilizados por Luis Enrique, ainda mais caso Daniel Alves e Iniesta, respectivamente, sofram com contusões.

Brasil x Alemanha? Não, Barcelona x Bayer Leverkusen mesmo. Nas oitavas de final da temporada 2011/12 da competição, os espanhóis receberam os alemães no Camp Nou e tudo aquilo previa uma atuação memorável do melhor jogador do mundo. Messi fez nada menos que cinco gols na vitória de 7 a 1 dos catalães sobre os alemães. Até hoje, ninguém bateu o recorde do argentino.

Bayer Leverkusen

Nos últimos anos, o Bayer Leverkusen se tornou uma equipe que voltou a ser bem presente na Uefa Champions League. Após a temporaa 2004/05, os alemães tiveram uma pequena caída, começando a disputar apenas a Uefa Europa League/Copa do Uefa, além de ficar duas temporadas sem disputar competições européias. Mas de 2011 para cá, os alvinegros voltaram a fazer parte da fase de grupos da competição, chegando todas as vezes até as oitavas, mas caindo nesta fase.

A expectativa para a competição é, mais uma vez, alcançar, pelo menos, as oitavas de finais. Na temporada passada, os alemães caíram para o Atlético de Madrid e esperam encarar um adversário mais "tranquilo", caso passem de fase. A Roma será uma pedra no sapato, mas com a qualidade do seu elenco, principalmente do meio para frente, os comandados de Roger Schmidt prometem fazer bonito.

Como já dito, do meio para frente o Leverkusen tem muita qualidade. Além da boa aquisição de Chicharito Hernandez, a equipe ainda conta com o artilheiro Stefan Kiessling e com a juventude do seu bom meio de campo, que conta com Hakan Çalhanoglu, Julian Brandt e Lars Bender. A defesa precisará ser sólida e o jovem goleiro Bernd Leno terá de ser bem regular. As expectativas são boas em cima dos alemães.

A Champions League da temporada 2001/02 foi, sem dúvida alguma, a melhor da história do clube. Com uma equipe muito boa, comandada por Michael Ballack, os alemães foram avançando com pouco barulho, mas eliminando os gigantes Liverpool e Manchester United na fase de quartas e oitavas de final, respectivamente. Com um 2 a 2 em Manchester e um 1 a 1 em casa, os gols fora de casa classificaram os alemães para uma final inédita contra o Real Madrid. Foi, sem dúvida, umas grande surpresa.

Roma

Atual "bi-vice" da Série A italiana, a Roma não têm muita sorte quando o assunto é grupos da Uefa Champions League. Na temporada passada, os italianos tiveram a companhia de Bayern de Munique e Manchester City no seu grupo, ficando, assim, na terceira colocação. Este ano a situação é menos complicada e as chances de classificação para a segunda fase são boas, ainda mais com os bons reforços para a temporada.

O elenco da equipe da capital italiana já era bem qualificado, mas faltava algumas peças para se tornar uma equipe realmente bem forte. As contratações para a temporada foram bem em cheio, começando com o goleiro Wojciech Szczęsny, que será o titular da equipe na temporada. Além dele, o lateral-esquerdo Lucas Digne, o meia Mohamed Salah e o atacante Edin Dzeko também deverão ser titulares durante a temporada, e prometem ser bem importantes na campanha romanesca.

A melhor campanha dos italianos no novo formato e com o nome "Uefa Champions League" aconteceu nas temporadas 2006/07 e 2007/08, mas a de 2007/08 é mais lembrada. Após eliminar o poderoso Real Madrid nas oitavas, vencendo ambos os jogos, a Roma encarou o Manchester United nas quartas. Em duas partidas bem duras, os italianos perderam ambos os jogos para Cristiano Ronaldo e cia, e deram adeus a competição. Vale lembrar que os ingleses viriam a ser campeões daquela edição.

Bate Borisov

No meio de três fortes e tradicionais times do futebol europeu, o Bate Borisov não deverá dar tanto trabalho, sendo, assim, o "patinho feio" do grupo. Por ser de um país com pouca tradição no futebol, o Bate chega com um elenco bem precário em relação aos outros times do seu grupo, o que complicará qualquer pensamento de "surpresa" por parte dos bielorrussos.

O grande destaque dos bielorrussos é considerado um dos ou se não o melhor jogador da história do país: Alexander Hleb, que teve muito sucesso na sua passagem pelo Arsenal, sendo um dos grandes jogadores da época em que atuou no Emirates. Ele terá a função de comandar a equipe bielorrussa na maior competição interclubes do mundo.

Uma das maiores vitórias da história do clube aconteceu no dia 2 de outubro de 2012 e foi pela Uefa Champions League. Em uma partida de fase de grupos da competição, a torcida do Bate lotou o estádio em Borisov para receber o poderoso Bayern de Munique - que viria a ser o campeão daquela edição. Em uma partida que tudo deu certo, os bielorrussos venceram por 3 a 1 e surpreenderam o mundo do futebol naquele dia.