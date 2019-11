Grupo B da Champions League: PSV, Manchester United, CSKA Moscou, Wolfsburg

A temporada 2015/2016 da Uefa Champions League teve uma mudança importante para a formação dos grupos. Cada campeão nacional se tornou cabeça de chave e colocou, frente à frente, equipes como PSG e Real Madrid. Mas também formou grupos equilibrados, como este Grupo B, com PSV Eindhoven, campeão holandês, Manchester United, retornando à principal competição européia após um hiato, CSKA Moscou e a presença russa, com Wolfsburg e a força alemã.

Logo de cara, os Red Devils saem como favoritos, até pelo investimento e peso da camisa, mas a briga, pelo menos teoricamente, pela segunda vaga será emocionante. As outras três equipes presentes se equivalem e aquele que menos vacilar jogando em seus domínios, pode carimbar presença na próxima fase.

A primeira rodada marcará um encontro inesperado entre o jovem Memphis Depay e sua ex-equipe, PSV, nos Países Baixos. O jovem time holandês terá de confirmar seu mando contra os ingleses e sua experiente equipe, que conta, também, com os holandeses Daley Blind e o treinador Louis Van Gaal. Já o outro jogo da rodada inicial, os lobos do Wolfsburg receberá o CSKA, precisando tirar o nervosismo da estreia européia e dar uma resposta ao seu torcedor, já que agora está sem seu principal jogador, Kevin De Bruyne, vendido para o Manchester City. Agora, vamos aos times.

PSV Eindhoven

Uma das principais equipes holandesas o PSV é uma equipe formadora de grandes jogadores e vitrine para o mundo europeu de tantos outros, como aconteceu com Romário e Ronaldo. Recentemente, revelou Memphis Depay e impressionou o mundo ao vencer a Eredivise com certa imponência e com o seu jovem atacante sendo grande destaque, resultando em sua venda para o Manchester United, nesta janela de transferência. Campeão da Liga dos Campeões em 1988, é cabeça de chave neste grupo B e vai duelar por uma segunda vaga, sabendo que a força principal fica com o rival ingles por toda sua força econômica e tradição. Sem um grande astro e com jovens talentos, aposta na força da torcida e no seu técnico, o ex-jogador e capitão holandes Philip Cocu, para bater CSKA e Wolfsburg e assegurar a segunda vaga.

Com uma equipe jovem, sem grandes astros e apostando na base campeã da temporada passada, o time de Eindhoven quer manter a surpresa que conquistou a Europa, ao vencer o campeonato local com um ataque rápido e mortal, mas comandado por Memphis Depay, negociado com o United, rival da primeira rodada. Contando com peças-chaves em cada setor, Cocu procura um equilíbrio importante no time, com Santiago Arias na defesa e Jurgen Locadia comandando o ataque holandes. No setor de meio campo, os mexicanos Hector Moreno e Andrés Guardado combinam bem para a armação de jogadas.

Campeão por apenas uma vez, em 1988, quando bateu nas penalidades o time do Benfica, tinha Ronald Koeman como destaque. Mesmo sem conseguir repetir o feito, o time do PSV revelou grandes campeões, como Arjen Robben, Jaap Stam, Van Nistelrooy e Mark Van Bommel. Por mais que a equipe não tenha levantado a "Orelhuda", a essência do time tem conseguido marcar presença nos últimos titulos.

Manchester United

Fora da temporada passada, os Red Devils retornam em grande estilo para a principal competição tornando-se um dos favoritos à levar o título, nem tanto pelo potencial do time, mas pela união de tradição/elenco/poderio econômico e um pouco de sorte. Cair num grupo sem um grande rival e tendo outros três adversários com um time mais fraco que o seu, o coloca em boas condições para avançar de fase. Caso os sorteios para as fases seguintes ajude, a força de Old Trafford, aliada com o time experiente, pode levar o United à lugares mais avançados dentro do torneio internacional. O favoritismo no grupo é evidente e os rivais dos mata-matas podem fazer dos comandados de Louis Van Gaal um time temível dentro da competição.

A equipe entrou na repescagem do torneio e teve um jogo traiçoeiro contra o Club Brugge, da Bélgica. Mesmo levando um gol jogando em casa, o jovem Depay apareceu e decidiu o confronto levando boa margem para o segundo duelo. Precisando reverter o placar, os belgas não foram páreos e foram goleados em casa, dando adeus e carimbando os Diabos Vermelhos na fase de grupos. Com uma mescla de jovens jogadores com alguns medalhões, Van Gaal vai dando uma cara mais sólida ao time, já que seu time foi bem irregular na temporada passada. As saídas das estrelas Angel Di Maria, Falcão Garcia e Chicharito Hernandez foram recompostas com as boas entradas de Bastian Schweinsteiger, Memphis Depay e Anthony Martial, os dois últimos sendo grandes apostas, por suas baixas idades, mas grande potencial futuro. Contando ainda com a permanência do ótimo David De Gea, a espinha dorsal tem Juan Mata, Marcos Rojo, Daley Blind, além do astro e principal atacante do time, Wayne Rooney. Mas o time tem carência na defesa e passou a janela de transferências especulando zagueiros de renome, como Sergio Ramos, mas acabou sem nenhum e o setor é o ponto fraco do time.

O United é a equipe mais rica do mundo e uma das mais famosas. Ainda assim, o clube tem apenas três conquistas da Uefa Champions League. A primeira conquista teve George Best, um dos melhores de todos os tempos, sendo destaque e batendo o super Benfica de Eusébio na final. Um longo tempo se passou até a segunda conquista. Mas a demora compensou, já que o segundo título veio de forma histórica, no que foi uma das mais emocionantes finais da história do futebol. Com um time tendo nomes importantes, como Dwigth Yorke, Roy Keane e Rian Giggs, coube à dois reservas quebrar a sina de 33 anos sem título europeu. A final era contra o Bayern de Munique e estava sendo conquistado pelos alemães até aos 46 minutos do segundo tempo, quando Sheringham empatou o jogo. E quando todos se preparavam para a prorrogação, o lendário Solskjaer desviou um toque numa cobrança de escanteio e virou o jogo à apenas alguns segundos do fim. A incrível virada selou o título da temporada 1998/1999.

A terceira conquista veio também de forma especial e não menos dramático. Na 2007/2008, o time com o poderoso trio de ataque Tevez/Rooney/Cristiano Ronaldo, selou a temporada espetácular com o título da Champions, após um empate no tempo normal e na prorrogação por 1 a 1 contra o rival Chelsea. Nas penalidades, CR7 perdeu sua batida e Terry teve o icônico escorregão, dando sobrevida aos Diabos Vermelhos. Depois, Van der Sar brilhou e o United levantou o terceiro troféu.

CSKA Moscou

O Clube Central de Esportes do Exército, significado em português da siglas russa, faz mais uma aparição no principal torneio europeu em busca da retomada da tradição passada, de sempre endurecer para as grandes equipes, surpreender os rivais e tentar avançar de fase, mesmo tendo uma equipe sem o mesmo potencial de times montados anos atrás. O grupo em que caiu deixa a esperança ao torcedor russo de sonhar com a vaga nas oitavas. Para isso, precisará demais da força de seu estádio, o caldeirão da Arena Khimki, para garantir o mando e tentar surpreender fora. As dificuldades naturais, como o clima, gramado e tamanho do campo, aliado com a pressão da torcida, pode dar força extra, mas a briga será boa por essa segunda vaga no grupo.

Depois da separação da União Soviética, o CSKA cresceu demais, principalmente em investimento monetário, podendo aumentar a qualidade do time. Vários brasileiros passaram por lá e eleveram o patamar do clube, como Vágner Love, Jô e até mesmo Zico, como treinador do clube. Com isso, conquistas nacionais vieram e até mesmo uma Liga Europa. Mas a realidade hoje é um pouco diferente. Não que os investimentos pararam, mas os jogadores que atuam são menos técnicos que de anos passados. Atualmente, apenas um brasileiro, o lateral Mario Fernandes, ex-Grêmio, atua no clube. Ainda que tenha o goleiro da seleção Akinfeev e os bons Roman Eremenko e Ahmed Musa, a equipe não tem um padrão tático que empolgue, fazendo com que a vaga venha na base do suor.

O CSKA nunca fez muito sucesso na Champions League. Por algumas edições conseguiu chegar nas oitavas, mas ultimamente não tem conseguido repetir o feito. Às vezes, o destino não ajuda e o clube cai em um grupo forte demais e, outras, decepciona e cai de forma prematura, mesmo tendo a chance de avançar bem. Na última temporada, caiu no forte grupo com Bayern de Munique, Roma e Manchester City. Mesmo ganhando do time inglês fora de casa, não avançou de fase e ainda se viu goleado pela Roma, na capital italiana.

Wolfsburg

Uma das sensações da última temporada européia e fazendo frente ao poderoso Bayern de Munique, o Wolfsburg iniciou 2015/2016 mostrando que quer repetir os feitos recentes e enfrentou de igual para igual os poderosos bávaros. Derivado da montadora de automóveis Volkswagen, os Lobos, como são conhecidos o time alviverde, vem com fortes esperanças para, enfim, avançar de fase na Champions League. Com um elenco capacitado em um grupo acessível, deverá brigar com PSV pela segunda vaga, mas sempre esperto com o CSKA, tradicional na competição. A Volkswagen Arena certamente empurrará com capacidade máxima o time da cidade para a inédita classificação no mata-mata do torneio europeu. Time para isso tem, além de um passado recente que inspira confiança na torcida.

O time manteve a base vice-campeã da Bundesliga, com algumas contratações pontuais muito boas, mas com a grande perda de seu melhor jogador. O belga Kevin De Bruyne foi transferido para o Manchester City. Para o seu lugar, o jovem e promissor Julian Draxler veio do Shalke 04, prometendo não deixar saudades no torcedor. Além dele, Dante, defensor brasileiro, veio do Bayern de Munique e promete fazer ótima dupla com o seu compatriota Naldo. Juntos com Benaglio, na meta, e o ótimo lateral suíço Ricardo Rodriguez, formam um bom sistema de zaga. Já no meio, Luis Gustavo, Vieirinha e o versátil André Schurrle, podem dar suporte ao setor de criação. Na frente, Kruse e Bas Dost são os principais responsáveis por balançar as redes.

Campeão alemão em uma temporada impecável, quando tinha a dupla sensação Grafite e Edin Dzeko, o Wolfsburg vem de recente conquistas, como a Copa da Alemanha, pra cima do Borussia Dortmund e da SuperCopa da Alemanha, quando bateu o Bayern nos pênaltis. Mas o time do Wolfsburg sabe que a conquista europeia é quase uma utopia. Por isso, ganhar experiência, tempo de competição e maturidade é importante. Mostrar para o continente e o mundo do futebol que podem surpreender pode ser uma meta alcançável. Uma classificação em primeiro do grupo, escapando de um grande no mata-mata, é um dos caminhos possíveis, mas a luta com o experiente Manchester United pode tirar o sonho alviverde.