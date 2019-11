Grupo C da Champions League: Benfica, Atlético Madrid, Galatasaray, Astana

Astana

Participações na fase de grupos da LC: Nunca esteve

Na última participação: Eliminado nos play-offs

Melhor desempenho: N/A

Equipe criada a apenas seis anos, o FC Astana fez história ao chegar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Se tornou o primeiro clube cazaque a chegar tão longe na competição européia. Fundado em 2009 a partir da fusão de outros dois clubes (FC Alma-Ata [atual FC Tsesna] e FC Megasport), foi batizado inicialmente de Football Club Lokomotiv Astana, porém dois anos depois, foi renomeado para FC Astana, o que deixaria o time mais próximo dos moradores da cidade de Astana, capital do Cazaquistão.

Com a pouca idade, a tradição não é uma marca do clube, que tem apenas um título nacional e duas copas nacionais. Fica atrás até do seu rival local, Astana-64 que é tricampeão nacional. O título da Premier Liga do Cazaquistão veio no ano de 2014, e como o calendário é anual, aguardaram mais seis meses para disputar as fases iniciais da Liga dos Campeões.

Fora de campo, a equipe tem uma economia bastante saudável. Tem 80 bilhões de dólares para investir, valor é pago pelo patrocínio do fundo estatal, das empresas KazMunayGas (gás natural e petróleo), Kazatomprom (urânio) e a companhia aérea Air Astana. Além desse alto investimento, ganhou da prefeitura da capital, a Astana Arena, um dos estádios mais modernos da Europa que custou cerca de 185 milhões de dólares e comporta 30 mil espectadores. Porém, como o clube é novo e pouco tradicional, tem uma media de 5500 presentes em seus jogos, mas a expectativa é que melhore com a participação na LC.

Para chegar a fase de grupos, o Astana passou por três fases eliminatórias. Na primeira, eliminou o Maribor da Eslovénia. Clube que disputou a fase de grupos na última edição. Na partida de ida, na cidade de Maribor, a equipe cazaque acabou perdendo por um tento a zero. No jogo de volta, o Astana venceu por três a um, e garantiu no agregado a classificação.

O segundo adversário foi o HJK da Finlândia. Na primeira partida, em Helsinque, os auriazuis seguraram o empate em zero a zero. Na partida de volta, na Astana Arena, muita emoção. Jogando em casa, sairam perdendo por dois a zero, conseguiram a virada, tiveram um atleta expulso e sofreram o empate, num penalti muito suspeito, a quatro minutos do fim. Porém, nos acréscimos numa cobrança de escanteio, conseguiram o gol da vitória e da classificação para os play-offs. (Veja o vídeo)

Por último, enfrentou o APOEL do Chipre, clube que já chegou as quartas-de-final da Liga dos Campeões na temporada 2011/12. Jogando em casa, venceu por um a zero. Mesmo jogando na defesa, fez o gol no início e segurou o marcador até o fim. Na partida de volta, saiu atrás do marcador, mas aos 84 minutos conseguiu o gol de empate que lhe rendeu a vaga para a fase de grupos.

Apesar de fazer história, será difícil ir mais longe na competição. Com um grupo com três grandes clubes e já com experiência na competição, a realidade do Astana é dificultar o duelo pela segunda vaga no grupo, que deve ficar entre Benfica e Galatasaray.

Essa é a terceira participação do clube na história da Liga dos Campeões. A estreia da equipe foi na temporada 2013/14, e não passou da primeira fase eliminatória. Acabou perdendo as duas partidas na disputa contra o Botev Plovdiv da Bulgária.

Atlético de Madrid

Participações na fase de grupos da LC: 5 (Última participação: 2014/15)

Na última participação: Eliminado nas quartas de final

Melhor desempenho: Vice campeão (1973/74, 2013/14)

A equipe de Madrid vai em busca de sua primeira “orelhuda”. Neste grupo C, o Atleti certamente é o favorito a primeira colocação. Sua estreia na Liga dos Campeões será fora de casa, dia 15/9 o rival será o Galatasaray. Após a partida em Istambul, dois jogos em casa completarão o turno. Benfica no dia 30/9, e Astana, dia 21/10.

Los colchoneros certamente virão empolgados para mais uma disputa de LC. Com boa parte de seu plantel mantido e com contratações pontuais, o técnico Diego Simeone tem um elenco forte em sua mão. Na última janela de transferências europeia, o gasto da diretoria foi de 97.6 milhões de libras, reforçando ainda mais a equipe. A chegada de Jackson Martínez reforçou um ataque que já era muito forte. Simeone terá grandes atacantes, como Fernando Torres, Griezmann e Vietto, além do colombiano recém-contratado. Na defesa, a maior baixa fica por conta da saída de Miranda para a Inter de Milão.

Conquistar o título nesta temporada não será tarefa fácil. Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique com seus elencos poderosos querem a taça. Mas com a valentia de Diego Simeone, a raça de seus jogadores e o apoio da torcida a tarefa fica um pouco menos difícil. Especialistas não consideram a equipe favorita, mas o futebol é surpreendente, e dentro de campo que a história será contada.

Peça chave na defesa de Diego Simeone é o seu chará Diego Godín. O zagueiro de 29 anos está indo para sexta temporada no clube, todas como titular absoluto. Autor do gol na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, já passa toda sua experiência para o compatriota José Giménez, agora seu companheiro de zaga com a saída do brasileiro Miranda.

Nas últimas edições da Liga, os comandados de Simeone fizeram grandes campanhas. No dia 24 de maio de 2014, certamente a cidade de Madrid parou por algumas horas. O maior derby da história aconteceria naquele dia. De um lado o poderoso Real Madrid, que buscava sua décima taça do torneio, do outro lado o bravo e guerreiro time do Atleti, que iria em busca de sua primeira conquista. Quando tudo se encaminhava para a primeira conquista de Los Colchoneros, Sergio Ramos levou o jogo para a prorrogação, com um gol de cabeça. E na prorrogação prevaleceu a força do Real Madrid. O cansaço da temporada bateu nos atletas de Simeone. E a taça ficou com Cristiano Ronaldo e cia.

Benfica

Participações na fase de grupos da LC: 10 (Última participação: 2014/15)

Na última participação: Eliminado na fase de grupos

Melhor desempenho: Campeão (1960-1961, 1961-1962)

O Sport Lisboa e Benfica buscará nesta edição de Liga dos Campeões o seu terceiro título da competição de clubes mais importante do mundo. A última conquista tem tempos, foi na edição de 1961/62. 53 anos separam a história do presente. Muita coisa se mudou daquele tempo até os dias de hoje. E uma delas, que se mudou para maior, foi a grandeza da equipe benfiquista.

O maior campeão de Portugal terá um grupo bem complicado pela frente. Neste grupo com Astana, Atlético de Madri e Galatasaray, a equipe portuguesa deve duelar pela segunda vaga com o Galatasaray, pois o time espanhol é amplo favorito para a primeira colocação.

Na janela de transferências recentemente fechada, a equipe de Lisboa não trouxe grandes novidades. Mitroglou e Raúl Jiménez são os mais conhecidos mundialmente. As maiores baixas foram a saída do técnico Jorge Jesus, que trocou um rival pelo outro, e treinará nesta temporada o Sporting. E do atacante Lima, que jogará no futebol asiático. Porem a permanência de boa parte do elenco é o maior fator benfiquista. Nomes como o do goleiro Júlio César, o experiente zagueiro Luisão e o atacante Jonas são as esperanças do torcedor.

Luisão, o zagueiro que fez história no clube. Saiu do Cruzeiro em 2003, e desde então defende as cores benfiquistas. Atual capitão da equipe, tem a confiança de todos os torcedores. O brasileiro já conquistou seis campeonatos português, duas taças de Portugal, seis taça da liga e duas super taça de Portugal.

Tentando apagar um histórico recente e ruim, Os Encarnados entrarão nesta edição de LC com muita raça. O Benfica é o terceiro clube com mais presenças nas quartas de final da principal competição europeia de clubes. Mas com a eliminação na fase de grupos da última edição de Liga dos Campeões o desfecho mais habitual é a eliminação precoce. Desde 1992/93, os benfiquistas estiveram dez vezes na fase de grupos, superando-a apenas em três ocasiões, e ficando pelo caminho nas outras sete.

Na sua segunda e última conquista de LC, o torcedor das águias viu uma equipe sensacional. Com Eusébio, Simões e cia, o Benfica ganharia do Real Madrid por cinco a três e seria Bi Campeão seguidamente. Um time igual aquele talvez o torcedor benfiquista jamais verá, mas a esperança em seus atuais jogadores é grande. Portugal já foi dominado, o que os encarnados buscam agora é quebrar a hegemonia do Barcelona e conquistar a Europa pela terceira vez.

Galatasaray

Participações na fase de grupos da LC: 14 (Última participação: 2014/15)

Na última participação: Eliminado na fase de grupos

Melhor desempenho: Semi final (1988/89)

Deixar de ser o time só do papel. Esse é o objetivo do Galatasaray. Atual campeão turco, se tornou o maior campeão do país, e agora quer conquistar a europa. Participou seguidamente das últimas três edições de LC, mas não foi bem em nenhuma delas. O grande questionamento é o alto investimento feito nas últimas temporadas que não trouxe resultado fora da Turquia. Chegaram jogadores como: Didier Drogba, Burak Yilmaz, Wesley Sneijder e Felipe Melo.

Neste grupo C, a briga com o Benfica pela segunda vaga será emocionante. Ao menos uma vantagem os turcos tem. O país fica mais perto do Cazaquistão, país do adversário Astana que pode ser o ponto de desequilíbrio no grupo. Os portugueses farão a viagem mais longa de todos os grupos.

A principal perda na janela foi Felipe Melo, que se transferiu para a Internazionale. Para substituir o brasileiro, o Galatasaray contratou Bilal Kisa, que formará a primeira linha do meio-campo ao lado do capitão Selcuk Inan. O lateral Alex Telles foi outro que tomou o rumo da Itália, mas ao menos, o centroavante Burak Yilmaz, muito assediado no mercado, continua firme e forte em Istambul, tendo a missão de balançar as redes.

Além disso, os nome de peso não faltaram nesta janela de transferências. Jason Denayer, zagueiro ex-Manchester City, José Rodríguez, meia do ex-Real Madrid,

Kevin Großkreutz, atacante ex-Borussia Dortmund e por fim, Lukas Podolski, da seleção alemã e que deixou o Arsenal.

Grande destaque da equipe é o centroavante Burak Yilmaz. Turco que deixou o Trabzonspor no meio de 2012, marcou 32 gols em 39 jogos na sua temporada de estreia. E com ele vieram os títulos. Yilmaz já levantou seis taças em quatro anos de clube. Ao todo são 125 jogos e 74 gols marcados, média impressionante de 0,6 por jogo.

Apesar de não ser lembrado por ter uma grade esquadra, ou uma grande campanha, o Galatasaray já foi semi finalista da Liga dos Campeões. Na temporada 1988/89, quando o formato ainda era diferente. Ainda por mata-mata, ele eliminou, Rapid Wien da Austria, Xamax da Suíça e Monaco da França, chegando as semi finais. Na etapa enfrentou o Steaua București. A equipe da Romênia era uma das mais fortes da época e venceu em casa por quatro a zero praticamente garantindo a vaga para a decisão. Na partida de volta, na Turquia, o Galatasaray só conseguiu o empate, e não pôde ir a decisão, contra o Milan, que acabaria campeão daquele ano.

Com participação de Paulo Eduardo na produção.