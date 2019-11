Grupo A da Champions League: PSG, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Malmö FF

Na próxima terça-feira (15) começará mais uma grande temporada da Uefa Champions League. Serão 32 times divididos em oito grupos, disputando vagas nas oitavas de final da competição, mas até lá serão disputadas seis rodadas com muita emoção. A edição de 2015/2016 teve uma mudança importante para a formação dos grupos. Cada campeão nacional se tornou cabeça de chave dos grupos, e com isso, o sorteio colocou frente a frente equipes como Paris Saint-Germain (campeão nacional da França) e Real Madrid, logo no Grupo A.

A primeira rodada do Grupo A terá seus jogos de abertura nas capitais da França e Espanha. No estádio Parc des Princes, em Paris, o time da casa, o Paris Saint-Germain, recebe o modesto Malmö FF, da Suécia. No outro jogo do grupo, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, o Real Madrid receberá o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Os grandes favoritos do Grupo A são, obviamente, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Equipes com poder financeiro maior que Shakhtar Donestk, da Ucrânia, e Malmö, da Suécia. Por serem mais fortes financeiramente, consequentemente as equipes das capitais da França e Espanha possuem grandes craques do futebol mundial, como Ibrahimovic, camisa 10 do PSG, e Cristiano Ronaldo, camisa 7 do Real Madrid. Além de que possuem mais camisa e mais histórias, o que muitas vezes conta muita no futebol.

Mas o Shakhtar e Malmö buscam surpreender. Conhecido por possuir muitos jogadores brasileiros, a equipe da Ucrânia teve um dos artilheiros da última edição da Champions League: Luiz Adriano, que anotou 9 gols, um a menos que os artilheiros Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, todos com 10. Entretanto, para esta temporada, o Shakhtar se desfez de alguns brasileiros. O Luiz Adriano, por exemplo, foi vendido ao Milan, da Itália. Outro que foi vendido e está fazendo sucesso é Douglas Costa, que foi parar no Bayern de Munique. Mas a equipe ainda conta com alguns brasileiros, entre eles Alex Teixeira, Fred, Taison, Bernard, Dentinho e Wellington Nem.

Já o Malmö é considerado a equipe mais fraca do grupo em todos os sentidos. Nas comparações de elencos e situação financeira está atrás de todos os rivais. É uma equipe modesta, porém é uma das maiores equipes da Suécia e conquistou 18 títulos nacionais, tendo conquistado o último na edição de 2014. Foi a única equipe do país a ser finalista da Champions League, feito que aconteceu em 1979, contra o Nottingham Forest, da Inglaterra, mas o título ficou com os ingleses que venceram por 1 a 0. É o time responsável por revelar Zatlan Ibrahimovic.

- Paris Saint-Germain

Campeão francês pela terceira vez nas últimas três temporadas, o Paris Saint-Germain foi o cabeça de chave do grupo. A equipe da capital francesa voltou a ser uma das potências do futebol nacional e europeu após ser comprada por um grupo do Qatar, em 2011.

Após a compra do clube, grandes nomes estrangeiros do futebol passaram a fazer parte do esquadrão francês, entre eles os brasileiros Thiago Silva, David Luiz, Marquinhos, Maxwell e Lucas, os argentinos Di María, Lavezzi e Pastore, o uruguaio Cavani e o sueco Ibrahimovic. Além deles, bons jogadores nacionais que defendem a seleção francesa como Verratti e Matuidi fazem parte do elenco.

Apesar dos inúmeros títulos conquistados pelo clube pariense desde a compra do grupo do Qatar em 2011, ainda falta um título até então inédito: a Uefa Champions League. Nas primeiras temporadas sob o comando de Nasser Al-Khelaifi (2011/12 e 2012/13), o PSG caiu precocemente na Uefa Champions League. Mas, com novos reforços de peso e o time mais forte, a equipe foi mais longe e caiu nas quartas de final das edições de 2013/14 e 2014/15 para o Barcelona nas duas ocasiões.

- Realidade na competição

Com a equipe mais amadurecida após duas eliminações seguidas para o Barcelona nas quartas de final, o Paris Saint-Germain vai mudando pouco o time a cada temporada que passa. Apenas um grande reforço para a temporada atual: o argentino Di María, que após sair do Real Madrid para o Manchester United, não conseguiu se adaptar ao clube inglês e busca voltar a recuperar seu bom futebol na França. Com isso, a realidade do clube na competição pode ser, talvez, ir mais longe do que as quartas de final. A equipe é boa e conta com grandes jogadores. Vale lembrar que Di María foi um dos principais jogadores da campanha do título do Real Madrid em 2013/14. A Juventus surpreendeu na edição de 2014/15 e foi para final. Quem sabe o PSG não surpreenda nesta edição?

- Em quem confia: Ibrahimovic

O camisa 10 da equipe, o sueco Ibrahimovic, é a maior esperança da equipe pariense. Ibra se tornou o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain em apenas três anos de clube, superando o feito do português Pauleta, que tinha o recorde conquistado em cinco anos.

- Grande momento na Champions: Gol heróico de Thiago Silva garante classificação do PSG para as quartas de final

Na última edição da Uefa Champions League, o Paris Saint-Germain enfrentou o Chelsea pelas oitavas de final. Após empatar por 1 a 1 em jogo muito equilibrado no Parc des Princes, o jogo decisivo era na Inglaterra.

O jogo não começou nada a favor do PSG. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Ibrahimovic foi expulso após forte entrada de carrinho em Oscar. Cavani chegou a perder gol sem goleiro aos 12 minutos do segundo tempo e aumentava o drama da partida. Mas, aos 36 minutos do segundo tempo, Cahill abriu o placar para o Chelsea e parecia que os ingleses conseguiriam a classificação, mas David Luiz marcou contra seu ex-clube e empatou aos 41.

O jogo caminhou para a prorrogação, e aos seis minutos, após cruzamento para área, Thiago Silva desviou com a mão e o árbitro marcou pênalti para o Chelsea. Hazard cobrou e colocou os Blues em vantagem. Quando já marcava nove minutos do segundo tempo da prorrogação, parecia que o Chelsea conseguiria a classificação, mas Thiago Silva desviou de cabeça um cruzamento para marcar o gol da classificação heróica do PSG.

Relembre os gols do jogo no vídeo abaixo:

- Real Madrid

Dez vezes campeão da Uefa Champions League e maior campeão da competição européia e do Campeonato Espanhol, o Real Madrid foi eliminado na semifinal para a Juventus, da Itália, na última edição da Champions League. A equipe merengue começou a competição da temporada 2014/15 defendendo seu título e buscando a 'Undécima', mas não aconteceu.

A temporada 2014/15 do Real Madrid não foi boa. Após a conquista da 'La Décima' em 2014, a equipe ainda conquistou a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes, mas a virada de ano não foi nada boa para o Real Madrid. As constantes lesões e queda de rendimento de alguns jogadores atrapalharam o clube que ficou de mãos vazias em 2015, e viu seu rival Barcelona conquistar tudo o que veio pela frente. Para piorar, após fracassar em tudo, o técnico Carlo Ancelotti foi demitido.

Mas a temporada 2015/16 pode ser diferente para os Blancos. Rafa Benítez é o novo técnico e o elenco foi mantido. A grande mudança foi no gol: Casillas deixou o clube após anos e Keylor Navas ganha oportunidade como titular. A diretoria merengue bem que tentou contratar um grande goleiro para a temporada, mas as negociações com De Gea, do Manchester United, não conseguiu ser concluída por questões de minutos - o documento foi enviado para o Real Madrid um minuto depois da janela de transferência ter sido encerrada.

- Realidade na competição

Maior campeão da competição com dez títulos, a realidade do Real Madrid na edição de 2015/16 é brigar por título, como na maioria das edições. Com grandes nomes do futebol mundial como Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, James Rodríguez, Modric, Kroos, Sergio Ramos, Marcelo, Isco, etc, o clube merengue possui um dos elencos mais fortes de todo o mundo e podem sonhar em brigar pela 'Undécima'. Se não for o mais forte, fato é que é o elenco mais valioso e caro, avaliado em cerca de € 715,5 milhões de euros (R$2,98 bilhões de reais).

- Em quem confia: Cristiano Ronaldo

Atual melhor jogador do mundo após conquistar o Ballon D'or da FIFA em janeiro de 2015, Cristiano Ronaldo é o principal jogador deste elenco cheio de craques do Real Madrid. O gajo briga jogo a jogo com seu rival Messi pelo posto de maior artilheiro de competições da Uefa. Além disso, foi o artilheiro de todas as competições na temporada anterior.

Nas duas últimas edições da Champions League, Cristiano Ronaldo conquistou a artilharia. Ele é o maior artilheiro de uma edição da competição com 17 gols marcados, recorde anotado na campanha da 'La Décima' em 2013/14.

Neste fim de semana que antecede a estréia do Real Madrid na Champions League, Cristiano fez mais história pelo clube merengue. Anotou cinco gols na vitória por 6 a 0 contra o Espanyol, se tornou o maior artilheiro do clube na La Liga e está cinco gols atrás de Raúl Gonzalez para se tornar o maior artilheiro da história do clube. CR7 tem média superior de um gol por jogo (1,04) e são 318 gols em 305 jogos pelo clube merengue. O que anima mais os torcedores a acreditarem nele.

- Grande momento na Champions: A conquista da 'La Décima'

Dez vezes campeão da Champions League, o Real Madrid tem muitos momentos marcantes na competição e fica difícil escolher um. Mas vamos recordar o mais recente: a conquista da 'La Décima' na temporada 2013/14.

Após campanha atropelando três alemães até a final, entre eles Schalke 04, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, o adversário da final era o Atlético de Madrid, grande rival de cidade.

O jogo tinha tudo para ser equilibrado e decidido no detalhe. Naqueles lances que podem decidir um clássico, o Atlético achou um gol aos 37 minutos do primeiro tempo na falha de Casillas, que saiu mal do gol e acabou sendo encoberto pela cabeçada de Godín.

A partir desse lance, o Atléti chamou o Real Madrid para o ataque, que buscava a todo custo o gol de empate. Quando parecia que o título já era colchonero, os merengues conseguiram um escanteio pela direita. Em cobrança perfeita e na medida de Modric, o zagueiro Sergio Ramos subiu mais que todos e cabeceou no canto direito de Courtois, empatando a grande decisão aos 47 do segundo tempo.

O jogo caminhou para a prorrogação e o Real Madrid sobrou. O gol de Ramos derrubou todo o psicológico dos rojiblancos que se perderam em campo. Aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação, em jogada individual de Di María, o argentino finalizou cruzado para defesa de Courtois, mas no rebote o galês Bale colocou o Real Madrid na frente do placar. Aos 12 minutos, Marcelo recebeu no meio, avançou e aproveitou a defesa do Atléti toda aberta para finalizar e marcar o terceiro. Aos 15 minutos, Cristiano Ronaldo sofreu pênalti e ele mesmo converteu para fechar o placar em 4 a 1.

Relembre os gols da conquista da 'La Décima' do Real Madrid no vídeo abaixo:

- Shakhtar Donetsk

Um dos maiores clubes da Ucrânia, o Shakhtar Donetsk cresceu muito a partir de 1996, quando Rinat Akhmetov foi nomeado presidente do clube. Foram nove títulos do Campeonato Ucraniano (sendo um pentacampeonato entre 2009 e 2014), oito Copas da Ucrânia e sete Supercopas da Ucrânia. Sem ele, o clube tinha conquistado apenas uma Copa da Ucrânia e as Copas da URSS na década de 60 e 80.

Com a chegada de Rinat Akhmetov, o Shakhtar não só cresceu nacionalmente como cresceu para a Europa também. Hoje, é comum o clube estar figurando na Uefa Champions League e pelo menos conseguir uma vaga nas oitavas de final da competição. Na edição passada, teve um dos artilheiros da competição: Luiz Adriano, com 9 gols, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar (todos com 10). Também na edição passada, o Shakhtar protagonizou uma das maiores goleadas da competição ao vencer o BATE Borisov por 7 a 0. Entretanto, também levou uma das maiores goleadas ao perder pelo mesmo placar para o Bayern de Munique.

O Shakhtar também é bastante conhecido por contratar bastantes jogadores brasileiros. Hoje, o elenco possui oito brasileiros: Alex Teixeira, Fred, Taison, Márcio Azevedo, Bernard, Dentinho, Wellington Nem e Marlos. O clube possuía mais jogadores, porém Willian, Ilsinho, Douglas Costa, Fernando e Luiz Adriano deixaram o clube recentemente. Com as contantes guerras na Ucrânia, alguns jogadores brasileiros não conseguiram se firmar e tentaram sair, mas não conseguiram, casos de Dentinho, Bernard e Wellington Nem.

A fama de contratar bastantes jogadores brasileiros rendeu ao Shakhtar uma excursão ao Brasil no começo de 2015. Foram cinco jogos contra cinco equipes diferentes, duas derrotas, dois empates e uma vitória. Confira os resultados abaixo:

Flamengo 0 x 0 Shakhtar Donetsk Cruzeiro 1 x 1 Shakhtar Donetsk Bahia 3 x 2 Shakhtar Donetsk Atlético-MG 4 x 2 Shakhtar Donetsk Internacional 1 x 2 Shakhtar Donetsk

- Realidade na competição

Sem muita tradição na Uefa Champions League, a realidade do Shakhtar Donetsk essa temporada é tentar conseguir uma classificação heróica para as oitavas de final. Entretanto, a missão é difícil já que no grupo tem dois grandes favoritos com times muito superiores: Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Na última edição, o Shakhtar caiu no Grupo H com Porto, Athletic Bilbao e BATE Borisov. Conseguiu a classificação para as oitavas de final ao se classificar em segundo com 9 pontos, tendo feito 15 gols e sofrido apenas 4. Protagonizou uma das maiores goleadas ao vencer o BATE Borisov por 7 a 0. Entretanto, no sorteio das oitavas de final não deu sorte e o adversário sorteado foi o Bayern de Munique. A equipe alemã não tomou conhecimento do adversário e venceu por 7 a 0 em Munique, após empate por 0 a 0 na Ucrânia.

- Em quem confia: Alex Teixeira

O mais "antigo" do grupo de brasileiros no elenco do Shakhtar, Alex Teixeira vem sendo o protagonista da equipe ucraniana na temporada. Com as saídas de Douglas Costa e Luiz Adriano, sobrou para ele esse papel. E ele vem dando conta.

- Grande momento na Champions: goleada histórica por 7 a 0 no BATE Borisov

Na última edição da Champions League, o Shakhtar Donetsk protagonizou uma das maiores goleadas da edição da competição ao vencer o BATE Borisov por 7 a 0.

Em noite inspirada, Luiz Adriano marcou cinco gols e quebrou recordes. Se tornou o primeiro jogador da história a marcar quatro gols no primeiro tempo e igualou Lionel Messi como os únicos a marcarem cinco gols em uma partida da Champions League. A vantagem de 6 a 0 no intervalo também estabeleceu um novo recorde para a principal competição de clubes da Europa. Alex Teixeira e Douglas Costa completaram o placar.

Relembre os gols da goleada do Shakhtar Donetsk no vídeo abaixo:

- Malmö FF

Maior campeão do Campeonato Sueco, o Malmö não é considerado um time forte na Uefa Champions League. Apesar dos seus 18 títulos nacionais (empatado com IFK Göteborg), o investimento na equipe não é tão poderoso quanto seus três adversários do grupo: Paris Saint-Germain, Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Mesmo que tenha tradição na Suécia, não tem tradição no futebol europeu.

O Malmö é responsável por revelar um dos maiores jogadores do futebol europeu e, talvez, o maior jogador da história da Suécia: Zatlan Ibrahimovic, que hoje defende o Paris Saint-Germain, um dos adversários do grupo. Os dois vão se reencontrar nesta edição da Champions League.

- Realidade na competição

A realidade do Malmö na competição é tentar ser uma das zebras do grupo e conseguir um classificação para as oitavas de final. Entretanto, os adversários são difíceis e a possibilidade do clube terminar a competição ainda na primeira fase e sem vitórias é grande. É considerado o mais fraco entre as quatro equipes do grupo.

Na edição passada, terminou na lanterna do Grupo A com três pontos. Sofreu 15 gols e marcou apenas 4. Dividiu grupo com Atlético de Madrid, Juventus e Olympiacos.

- Em quem confia: Markus Rosenberg

O sueco Markus Rosenberg, de 32 anos, é o homem de confiança do Malmö. Com passagens por Ajax (Holanda), Werder Bremen (Alemanha) e Racing Santander (Espanha), ele é o camisa 9, capitão e artilheiro da equipe. Chegou ao Malmö em 2014, jogou 49 partidas e fez 27 gols.

- Grande momento na Champions: vice-campeonato de 1979

Apesar da grande tradição no futebol sueco, no continente europeu o Malmö não tem tanta tradição. Entretanto, foi a única equipe da história da Suécia a sentir o gostinho de decidir uma Champions League.

Foi em 1979 que o Malmö chegou a decisão da Champions League. O adversário era o Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogo foi realizado no estádio Olímpico de Munique. Na época, o Forest era uma das equipes de mais tradição da terra da Rainha. O jogo terminou 1 a 0 para os ingleses, gol de Francis.

Relembre no vídeo abaixo como foi a decisão de 1979: