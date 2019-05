West Ham vence Newcastle e se aproxima da zona de Champions League

Anthony Taylor | AMARELOS: 30' Colback (NEW), 57' Janmaat (NEW)

Na partida que fechou a quinta rodada da Barclays Premier League, nesta segunda-feira (14), o West Ham venceu o Newcastle por dois a zero, com dois gols de Payet. Dominando a partida em boa parte dos noventa minutos, fez os gols no início de cada etapa e controlou, apostando no contra ataque. Com o resultado, os Hammers chegaram a quinta colocação com nove pontos. Apenas um da zona de UEFA Champions League. Já o Toffes vivem uma crise, na última colocação da competição, com apenas dois pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (19). O Newcastle recebe o Watford às 11H (horário de Brasília). O West Ham vai até Manchester encarar o City, líder da competição, às 13H30 (horário de Brasília).

Primeiro tempo de domínio do West Ham

A equipe do West Ham, em boa fase começou a partida pressionando o Newcastle. A pressão forte se resultou em gol logo aos nove minutos. Jogada de Noble na entrada da área. O meia parou e rolou mais atrás para Payet que chegou chutando de primeira, no ângulo do goleiro Krul.

E mesmo após fazer o gol, os Hammers seguiram no ataque. Aos 18 minutos, Moses fez grande jogada pelo lado esquerdo, e cruzou rasteiro. Lanzini tentou a finalização mas foi travado, no rebote Payet chutou para fora. Logo depois do ataque do West Ham, aconteceu a única chance do Newcastle na primeira etapa. Wijnaldum fez boa jogada pela direita, cruzou rasteiro. Janmaat finalizou de primeira e o goleiro fez grande defesa mandando para escanteio.

Após algumas boas oportunidades a pressão do time da casa diminuiu, que manteve a posse de bola no campo de ataque, mas sem levar perigo. Somente aos 42 minutos, surgiu a oportunidade de sair o segundo gol. Payet puxou o contra ataque rápido e rolou para Moses. O nigeriano invadiu a área e chutou forte, só que a bola passou ao lado do gol.

Os Hammers fazem o segundo no início da partida e controlam o resultado

A segunda etapa começou da mesma forma que a primeira. Domínio e pressão do West Ham. E como foi na primeira etapa o gol aconteceu logo no inicio. Aos dois minutos, a defesa dos Hammers cortou a bola numa cobrança de falta e a bola sobrou para Moses no meio campo. O atacante carregou a bola, invadiu a área, cortou o marcador e mandou a bola no travessão. No rebote Payet mandou para o gol vazio, praticamente matando o jogo.

Após fazer o gol, o Newcastle foi para o ataque, tentando reverter a situação. Enquanto o West Ham esperava o contra ataque. Porém, sofrendo com a falta de criatividade, a primeira real chance de gol do Newcastle na segunda etapa foi aos 35 minutos. Ayoze Pérez tentou a finalização, a bola desviou no zagueiro e quase enganou o goleiro Randolph, que fez grande defesa.

Mesmo trocando mais passes, tendo ficado mais tempo com a bola, os Magpies finalizaram poucas vezes na partida. Apesar das quatro finalizações no gol, somente duas foram com real perigo para o goleiro.