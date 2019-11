Guia VAVEL da Uefa Champions League 2015/2016

A maior competição de clubes do futebol europeu está de volta. A temporada 2015/2016 da Uefa Champions League começa na próxima terça-feira (15) reunindo as 32 principais equipes do continente. O torneio tem o Barcelona como atual campeão, clube este que tentará repetir o feito e levantar a cobiçada "orelhuda" pela sexta vez em sua história.

De Berlim à Milão, a Uefa anunciou que o San Siro será o palco da decisão da Champions League nesta temporada. O estádio sediará a final pela quarta vez. Nos anos de 1965, 1970 e 2011, os campeões foram Internazionale, Feyenoord e Bayern, respectivamente.

Barcelona será o primeiro bicampeão da Champions?

O Barcelona encerrou o último ano com títulos a níveis nacional e internacional. No entanto, os catalães terão uma missão ainda mais difícil que conquistar um triplete na temporada 2015/2016, trata-se de ser bicampeão da Uefa Champions League, feito que nenhum clube conseguiu até então.

Desde 1992, quando a extinta Copa dos Campeões da Europa deu lugar a Uefa Champions League, nenhum clube conseguiu conquistar o maior torneio do continente por duas vezes seguidas. Casos como Milan (93-94/94-95), Ajax (94-95/95-96) e Juventus (95-96/96-97) conseguiram chegar nas finais no ano seguinte aos títulos, mas todos bateram na trave e amargaram o vice-campeonato.

Real Madrid e Bayern destronarão o poder catalão?

Junto ao Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique aparecem como duas das principais potências do continente europeu e são os principais candidatos a destronar os catalães na Uefa Champions League. Desde a temporada 2010/2011, Bávaros e Blancos chegaram, no mínimo, à semifinal do torneio, fato que há grandes chances de se repetir nesta edição.

Liderados por Cristiano Ronaldo, o Real Madrid é um velho conhecido do Barcelona. Agora treinado por Rafa Benítez, terão que fazer valer o peso de ser o maior rival para triunfar pela 11ª vez. Já o Bayern tem seu maior trunfo no banco de reservas. Pep Guardiola, ídolo na catalunha, terá de levar o esquadrão alemão ao topo do continente pela primeira vez sob seu comando.

Quem são os outros candidatos ao título?

Mas a Uefa Champions League não é formada apenas por Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique. Existem outros 29 clubes dispostos a estragar a festa das três potências. Como é o caso da Juventus, principal representante italiana e finalista da última edição quando poucos apostavam suas fichas neles.

Na Espanha, o Atlético de Madrid que também foi à decisão anos antes busca recuperar sua fórmula para voltar a brilhar. Chelsea e Manchester City são os mais fortes candidatos na Inglaterra, mas não podemos esquecer do retorno do tricampeão Manchester United que, assim como o Arsenal, corre por fora. O Paris Saint-Germain fecha a lista buscando vôos mais altos que as quartas de final, etapa onde foi o mais longe que a equipe já chegou no torneio.

Grupos da Uefa Champions League 2015/2016

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Real Madrid PSV Benfica Juventus PSG Manchester United Atlético de Madrid Manchester City Shakhtar Donestk CSKA Moscou Galatasaray Sevilla Malmö Wolfsburg Astana Borussia M'Gladbach

Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Barcelona Bayern Porto Zenit Bayer Leverkusen Arsenal Chelsea Valencia Roma Olympiakos Dínamo de Kiev Lyon Bate Borisov Dínamo Zagreb Maccabi Tel Aviv Gent

Clique nos grupos e conheça os participantes