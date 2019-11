Com direito a gol antológico de Florenzi, Roma e Barcelona ficam no empate

Nesta quarta-feira (16), Roma e Barcelona duelaram pela primeira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2015/16, em partida realizada no estádio Olímpico de Roma. Com um de Luis Suárez e um gol antológico de Florenzi, italianos e espanhóis ficaram no empate e somaram apenas um ponto na estreia.

Com o resultado, Roma e Barcelona dividem a segunda colocação do grupo com um ponto cada. O líder é o Bayer Leverkusen, que fez 4 a 1 no Bate Borisov. Na próxima rodada, segunda da fase de grupos, a Roma vai até a Bielorrúsia encarar o Bate Borisov no próximo dia 29 (terça-feira), às 15h45. Também na terça-feira e no mesmo horário, o Barcelona recebe o Bayer Leverkusen, buscando se recuperar deste empate.

Suárez abre o placar, mas gol antológico de Florenzi deixa tudo igual

Esperava-se, sem dúvidas, um jogo bem interessante e bastante intenso no estádio Olímpico de Roma. O Barcelona, mesmo atuando fora de casa, precisava se impor logo no primeiro jogo do torneio, enquanto a Roma queria aproveitar o fator casa para estrear com vitória e buscar uma classificação "segura" para a segunda fase da Uefa Champions League.

O jogo começou com bastante equilíbrio, mas quem teve a primeira chance de perigo foram os visitantes, quando Messi recebeu na direita, cortou para o meio e bateu para o gol, mas a bola foi pela linha de fundo. Os italianos buscavam a velocidade de Salah nos primeiros minutos, tendo em vista a fragilidade defensiva de Jordi Alaba.

Com quase metade do primeiro tempo jogado, a Roma era melhor na partida, mas nada disso adiantou, pois aos 21', o Barcelona abriu o placar, quando Rakitic foi lançado com liberdade na direita, invadiu a área e cruzou na segunda trave para Luis Suárez, que apenas cabeceou para o fundo do gol e abriu o marcador no Olímpico de Roma: 1 a 0 Barcelona.

A Roma sentiu o gol e começou a dar algumas bobeadas na defesa e no ataque por conta disso. Mas aos 31', um gol simplesmente antológico deixaria tudo igual na Itália. O Barcelona tentou chegar pela direita, mas Florenzi roubou e saiu no contra-ataque. O lateral da equipe italiana levou até um pouco depois do meio de campo, levantou a cabeça, viu Ter Stegen adiantado e arriscou. A bola fez a trajetória perfeita e ainda tocou na trave antes de entrar. Um gol simplesmente fantástico que fechou o primeiro tempo em Roma: 1 a 1.

Confira a obra de arte de Florenzi:

Barcelona é melhor, mas resultado permanece igual

Os donos da casa tinham tudo para voltar com mais moral para a segunda etapa. Mas logo no começo da segunda etapa, um problema: Szczesny se contundiu logo aos 5' e deu lugar a De Sanctis. Mesmo assim, os primeiros minutos de segunda etapa foram bem abaixo do esperado. Rafinha entrou no lugar de Rakitic, mas com apenas quatro minutos em campo, tomou uma entrada duríssima de Nainggolan e foi substituído. O problema parecia ser sério.

Era uma partida bem equilibrada e com muita marcação no Olímpico de Roma. Poucas chances de gol e muitos erros de passe com mais da metade do segundo tempo passado. As duas primeiras boas chances da segunda etapa aconteceram aos 32' e 33', e ambas com o Barcelona. A primeira foi com Neymar, que recebeu na grande área, girou e arriscou. A bola desviou na marcação e foi para fora. No lance seguinte, Messi recebeu na direita, se atrapalhou no momento de dominar e pegou de primeira. A bola foi no travessão de De Sanctis.

No final do jogo, o Barcelona foi para cima em busca do gol da vitória, enquanto os donos da casa se fechavam e buscavam um contra-ataque para tentar matar o jogo e conseguir um ótimo resultado dentro de casa. Mas nenhum dos times foi objetivo e o empate persistiu na Itália.