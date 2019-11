Premiercast VAVEL #04 - Arerê, o Chelsea vai cair pra Série B?

Está no ar a quarta edição do Premiercast VAVEL, nosso podcast semanal sobre o Campeonato Inglês! Nesta ocasião, Marcello Neves, Guilherme Sacco, Lucas Nicolau, Igor Junio e Lucas Filus debatem sobre tudo de melhor que aconteceu na terra da rainha. Acompanhe todas as edições que vão ao ar após cada rodada!

Neste podcast: Comentários sobre a saga do Chelsea contra o rebaixamento, saiba se o Leicester aguentaria o Defensores del Chaco lotado, descubra como os monstros do Space Jam roubaram o futebol do Lucas Leiva, os detalhes da renovação de pacto do Manchester City na Premier League e o minuto de silêncio pela eliminação de Jiang no Masterchef.

Duração: 1h12 | Arte da Vitrine: Marcello Neves

