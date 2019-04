Basel aproveita expulsão do zagueiro Gonzalo e supera Fiorentina de virada

Partida válida pela 1ª rodada do Grupo I, disputada no Artemio Franchi, em Florença, na Itália

Na noite desta quinta-feira (17), a Fiorentina recebeu o Basel na estreia do Grupo I da Uefa Europa League 2015/16. Mesmo dentro do Artemio Franchi, os helvéticos exploraram a expulsão do zagueiro Gonzalo e levaram a melhor, de virada, por 2 a 1, com os gols sendo marcados por Bjarnason e Elneny; Kalinić descontou.

Com a derrota dentro de casa, a Viola fica na lanterna do grupo, já que a outra partida terminou empatada sem gols, com 0 pontos ganhos. Os rotiblau, contudo, pulam para a liderança após largar com o pé direito, somando três pontos, se isolando no topo.

As equipes voltarão a campo, pela 2ª rodada da competição europeia, somente às 14h do dia 1º de outubro. Enquanto os italianos vão até Lisboa visitar o Belenenses, no Estádio do Restelo, os suíços recebem o Lech Poznań no St. Jakob Park, na Basileia.

Fiorentina abre o placar cedo e administra vantagem

Empurrada pela torcida dentro de casa, a Fiorentina começou mais presente ao ataque e deixando o Basel acuado na defesa. Com apenas três minutos no relógio, os anfitriões aproveitaram bem um descuido defensivo e abriram o placar. Kalinić ganhou na dividida com Vaclík após bola lançada por Roncaglia e tocou para o fundo do barbante. Suchý até tentou cortar, mas não conseguiu.

Sentindo o golpe, os suíços foram para cima em busca da igualdade, mas demonstraram pouca qualidade nos arremates, desperdiçando boas oportunidades. Uma delas veio através de Michael Lang, que arrancou pela esquerda e arriscou à distância, mas acertou na rede pelo lado de fora.

Em sequência, a Viola teve a chance de marcar pela segunda vez, mas parou em importante intervenção do arqueiro dos visitantes. Matías Fernández explorou a liberdade que lhe foi dada na intermediária e finalizou, mas o camisa 1 defendeu em dois tempos e impediu que a vantagem fosse ampliada.

Na reta final, os rotiblau se mostraram mais dispostos para deixar tudo igual, contudo seguiram falhando nas finalizações e no último passe. Os italianos, porém, administraram o triunfo parcial e saíram ao intervalo à frente no marcador, visando voltar ao segundo tempo mais tranquilos dentro de campo.

Fiorentina fica com um a menos e Basel alcança virada

Para a disputa da segunda etapa, o treinador Paulo Sousa precisou tirar o atacante Iličić, que já vinha sentindo dores musculares desde o primeiro tempo do duelo. Em sua vaga, entrou o companheiro de posição Babacar que, no primeiro lance em campo, deixou Kuba na cara do gol. O polonês passou por Vaclík e chutou, mas a bola beijou a trave.

Mesmo sentindo que os mandantes buscavam ampliar a vantagem construída ainda na primeira parte, o Basel foi para cima visando o empate, chegando a balançar as redes, mas o lance foi impugnado acertadamente pela arbitragem. Após boa troca de passes, a bola caiu no pé de Zuffi, que bateu e contou com desvio na marcação, ficando com Janko, livre de marcação. O austríaco limpou para a esquerda e finalizou, estufando o barbante, mas o auxiliar marcou impedimento no lance.

Seguindo na pressão, mesmo fora de casa, os suíços exploraram o nervosismo dos anfitriões e ficaram com uma peça a mais nas quatro linhas. O zagueiro e capitão Gonzalo Rodríguez deu uma entrada dura em Embolo e acabou sendo expulso pelo árbitro. A expulsão deixou os helvéticos mais dispostos a buscar a igualdade e foram mais além.

Rondando a intermediária dos italianos, os rotiblau acharam um espaço no sistema defensivo e conseguiram deixar tudo igual. Zuffi viu o meio-campista islandês Bjarnason surgir livre pela direita. O atleta arrematou no canto esquerdo sem dar chances de defesa ao goleiro Sepe. Depois, com mais posse de bola, o time da Basileia fechou o placar. Após rodar a bola em busca de uma brecha, o lance sobrou com Elneny, que arriscou de fora da área e acertou o ângulo, sacramentando os três pontos aos helvéticos.