Pré-jogo: Em grande fase na Bundesliga, Dortmund abre disputa na UEL contra Krasnodar

Nesta quinta-feira (17), Borussia Dortmund e Krasnodar se enfrentam pela 1° Rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2015-16, no Signal Iduna Park em Dortmund em jogo válido pelo Grupo C. A partida começará as 14h.

Os aurinegros começaram bem a temporada e tem 100% de aproveitamento na Bundesliga, lutarão pelo titulo da competição que dá ao campeão a vaga para a próxima edição da Uefa Champions League. A equipe agora comandada por Thomas Tuchel precisou passar por duas fases, antes de chegar à fase de grupos. Os alemães enfrentaram o Wolfsberger, da Áustria e Odd Grenland Skien, da Noruega.

Já o Krasnodar, que participou na temporada passada da UEL, mas ficou pelo caminho na fase de grupos, espera dessa vez conseguir avançar. Chegou a essa fase derrotando o Slovan Bratislava, da Eslováquia e o Helsinki, da Finlândia. O time conta com jogadores que atuam na seleção russa, o meio campista Mamaev e o atacante Smolov. Além disso, conta com dois brasileiros no elenco: os atacantes Ari e Wanderson.

Ainda sem Reus, BVB quer manter invencibilidade

A equipe do Vale do Rurh venceu o Hannover de virada por 4 a 2 no último final de semana pela Bundesliga e divide a liderança com Bayern de Munique com 12 pontos. O Borussia Dortmund ainda não pode contar com o meia-atacante Marco Reus que está lesionado. Em seu lugar, jogará o recém-chegado Januzaj que fez seu primeiro jogo oficial na semana passada. Outras ausências são do lateral Piszczek e do volante Sahin que estão entregues ao departamento médico. Ilkay Gundogan deve ser opção no banco de reservas, em seu lugar Gonzalo Castro será o titular.

Para Thomas Tuchel vencer a primeira partida é fundamental para a equipe. “Jogaremos o futebol que estamos praticando nos jogos que estamos fazendo nos primeiros jogos da temporada. Agora é outra competição e buscaremos o resultado dentro da nossa casa. O adversário é forte, com certeza vão querer dificultar para nós. Temos jogadores que podem fazer a diferença e prevejo uma grande partida”, disse.

O capitão Mats Hummels espera que o time continue mostrando o nível de atuação das últimas partidas. “É o primeiro jogo valendo pontos, e fizemos nosso papel nas fases anteriores. Agora é pra valer, jogaremos com um time forte que mostrou um bom futebol nos jogos que vem fazendo em seu campeonato. A nossa equipe vem jogando bem, isso eu admito, mas não podemos se descuidar agora. Teremos o apoio da torcida que vai nos empurrar para buscar os três pontos”.

Russos vão buscar surpreender e querem um resultado positivo

Na última rodada do Campeonato Russo, o Krasnodar goleou o Dynamo Moscou por 4 a 0 e está na 6ª colocação, com 12 pontos após oito rodadas. Agora, espera pelo menos sair com um empate de Dortmund. O time vai com o que tem de melhor e será praticamente a mesma equipe do final de semana, apenas com uma mudança no ataque. Vladmir Brystov será substituído pelo uruguaio Mauricio Pereyra.

O treinador bielorrusso do Krasnodar, Oleg Kononov destacou a força do BVB em sua casa, mas espera uma boa postura da sua equipe para tentar encarar os alemães. “A equipe do Borussia Dortmund é muito forte dentro de sua casa. O torcedor lá vai apoiar a equipes deles, mas tentaremos fazer a nossa parte. Sei que será difícil joga contra eles e temos condições do enfrentá-los sem medo. Precisamos encurtar os espaços, principalmente na ligação do meio-campo ao ataque, por conta de terem jogadores talentosos e técnicos, prevejo um grande duelo”.