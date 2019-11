Meia Rafinha rompe ligamento do joelho e fica fora de ação por seis meses

O momento do meia brasileiro Rafinha Alcântara tanto no Barcelona, como na Seleção Brasileira, era, provavelmente, o melhor de sua ainda curta carreira no futebol. Mas nesta quarta-feira (16), no empate do Barcelona diante da Roma fora de casa por 1 a 1 pela Uefa Champions League, o meia brasileiro entrou no segundo tempo, mas durou apenas quatro minutos em campo, pois sofreu uma entrada muito dura de Nainggolan e deixou o campo lesionado. O brasileiro rompeu o ligamento do joelho direito e ficará fora de ação por, no mínimo, seis meses.

Quem confirmou o tempo de recuperação do brasileiro foi o próprio clube catalão. Rafinha passará por uma cirurgia nos próximos dias para saber exatamente a gravidade da lesão que o deixará fora dos gramados por um bom tempo. O Barcelona só não confirmou o tempo fora, mas pela normalidade da lesão, em menos de seis meses o atleta não deverá atuar.

Como já dito, Rafinha estava vivendo seu melhor momento da carreira. "12º jogador" do atual campeão da Europa, o brasileiro é, sem dúvida, um dos jogadores preferidos do técnico Luis Enrique, que o treinou no seu antigo clube, o Celta de Vigo, na temporada 2013/14, onde utilizou bastante Rafinha na armação da equipe de Vigo.

Além de ser muito utilizado na equipe espanhola, Rafinha estava começando a ser chamado com frequência pelo técnico Dunga para a Seleção Brasileira, mas essa contusão atrapalha bastante seu momento no futebol. A expectativa é que o brasileiro retorne aos gramados no final de março ou no começo de abril.