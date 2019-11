Real Madrid abre portas do Bernabéu para receber refugiados sírios que chegam à Espanha

Vendo a situação que os refugiados sírios tem passado na Europa, e visto que os mesmos tem chegado à Espanha com frequência - inclusive a Madrid -, o Real Madrid abriu suas portas nesta sexta-feira (18) para receber os refugiados que quiserem visitar o histórico estádio Santiago Bernabéu, local do clube. Os recém-chegados sírios poderão entrar no estádio para conhecer ainda mais a história do clube e fazer o ''tour'' nas áreas onde ficam os jogadores, troféus e torcedores.

Os sírios que chegaram na Espanha este mês, Uosama Alabed Almohsen e seus filhos Mohammad e Zaid, viveram uma noite que irá ficar guardada na memória deles para sempre, dizendo que "foi um sonho realizado". A família asiática ainda agradeceu pela oportunidade, uma vez que ficarão possibilitados de ver algum jogo dos merengues dentro do estádio: "Somos eternamente gratos por ser capaz de assistir a um jogo.", disse.

O filho de Uosama, Zaid, uma a criança refugiada, conheceu seu ídolo, o português e camisa sete do Real Madrid, Cristiano Ronaldo. A criança refugiada síria, realizou seu sonho de conhecer um ídolo ao visitar a equipe principal do Real Madrid em seu CT, em pleno treinamento diário.

Durante a visita ao CT esportivo merengue em Valdebebas, Zaid ainda pode tirar foto com seu ídolo e ser fotografado com ele no campo de treinamento junto de Pepe, Kiko Casilla, Denis Cheryshev, Luka Modric, Toni Kroos e Lucas Vazquez. Uma tarde inesquecível para quem há um mês atrás, estava no meio de uma guerra civil. Abaixo, a foto tirada de Zaid com os jogadores merengues.