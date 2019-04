Pré-jogo: Bayern busca liderança isolada da Bundesliga contra novato Darmstadt

Partida válida pela quinta rodada da Bundesliga, a ser realizada no Stadion am Böllenfalltor, em Darmstadt, na Alemanha.

INCIDENCIAS : Partida válida pela quinta rodada da Bundesliga, a ser realizada no Stadion am Böllenfalltor, em Darmstadt, na Alemanha.

Nesse sábado (18) às 10h30 (de Brasília), o Bayern de Munique joga fora de casa contra um dos caçulas da Bundesliga, o Darmstadt, no Stadion am Böllenfalltor, em jogo válido pela quinta rodada da Bundesliga. O jogo reúne duas equipes invictas na competição, pois o Bayern venceu seus quatro jogos, enquanto o Darmstadt venceu uma e empatou três – essa única vitória veio fora de casa contra o Bayer Leverkusen.

Os bávaros vêm de uma grande vitória por 3 a 0 contra o Olympiacos na estreia da Uefa Champions League, e o Darmstadt manteve-se invicto ao surpreender e vencer o Leverkusen fora de casa por 1 a 0. Esse jogo marca o reencontro dos dois times em 33 anos. Um fato curioso é que apenas Xabi Alonso e Tom Starke tinham nascido quando esse jogo aconteceu pela última vez.

O jogo será apitado pelo alemão Felix Zwayer.

Bayern tenta se isolar na liderança contra o “diferente” Darmstadt

O técnico Pep Guardiola acredita que o jogo contra o Darmstadt não será moleza à forma como joga os hessios. “O Bayern espera um jogo muito difícil. É um adversário muito desconfortável por sua forma de jogar por sua qualidade especial, eles fazem coisas muito, muito boas. Seu tipo de jogo é completamente diferente das outras equipes. Temos que ter cuidado com a Darmstadt", afirmou.

O artilheiro da equipe na temporada, Thomas Muller está contente com a sua fase: "É uma sensação agradável quando as coisas estão indo bem. Eu faço o meu melhor em cada jogo, mas no momento eu estou me divertindo com um pouco de sorte também”.

O técnico bávaro tem três dúvidas importantes para o duelo contra o Darmstadt: Robert Lewandowski, Arturo Vidal e Xabi Alonso saíram com pequenas lesões no duelo contra o Olympiacos, em Atenas, no jogo do meio de semana pela Champions League.

Darmstadt busca manter invencibilidade e vencer outro gigante na Bundesliga

O Darmstadt começou muito bem a temporada que marca sua volta à Bundesliga depois de 33 anos. E não poderia ter conquistado melhor a primeira vitória do que bater um gigante de futebol alemão como o Bayer Leverkusen, fora de casa, feito que os hessios tentam repetir nesse sábado contra o Bayern.

O treinador Dirk Schuster também acredita nisso e enfatiza: “Esperamos continuar a série de vitórias no sábado. O respeito é grande, mas nós não vamos jogar com medo e tentaremos impor as nossas virtudes: coração, paixão e trabalho. Diante da melhor equipe na Alemanha, e talvez o mundo, o objetivo é fazer um jogo limpo e irritá-los um poucoSchuster continuou. Vai ser um enorme desafio. Vai ser incrivelmente complicado", afirmou.