Bayern vence Darmstadt com grandes atuações de Rode e Douglas Costa

Nesse sábado (19), o Bayern visitou o novato Darmstadt e venceu por 3x0 com gols de Vidal, Coman e Rode, conquistando assim a quinta vitória nos cinco primeiros jogos na liga enquanto o dono da casa conheceu sua primeira derrota no seu retorno a primeira divisão alemã.

O Bayern mesmo sem Muller, Lahm, Alonso e Lewandowski, poupados, dorme na liderança com 15 pontos e depende de um tropeço do Borussia Dortmund amanhã no jogo da rodada contra o Bayer Leverkusen para manter o posto já nessa rodada, já o Darmstadt com 6 pontos, pode terminar a rodada em 13°, caso o Leverkusen vença. O próximo jogo do Bayern será contra o Wolfsburg na Allianz Arena, já o Darmstadt tenta se recuperar em casa contra o Werder Bremen, ambos os jogos na terça-feira (22) pela Bundesliga.

Bayern domina o primeiro tempo e sai na frente do Darmstadt

O Bayern começou o jogo no 4-1-2-3, com Kimmich na proteção da zaga, Rode e Vidal mais liberados para avançar, Coman e Douglas Costa pelas pontas e Gotze de falso nove, e dominando a partida com troca de passes e verticalidade, já o Darmstadt apostou na marcação, muitas vezes dobrada, e nos contra-ataques, tentando aproveitar a marcação alta dos bávaros.

Assim o Bayern criou chances com Gotze, Vidal e Douglas Costa, jogadas com grande participação do brasileiro, que trocava de posição com Coman e rendeu muito bem fazendo o papel muito parecido com o que Robben faz, e fruto disso, aos 19 minutos, Douglas Costa fez boa jogada e passou para Vidal que acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar.

Após o gol, o Darmstadt conseguiu criar algumas chances com Engel, Heller e Rausch que exigiram boas defesas de Neuer, explorando a posição avançada do time bávaro e o Bayern respondeu com Vidal e Douglas Costa que finalizaram com perigo e assim terminou a etapa inicial com o Bayern na frente, e com um pênalti não marcado em Rode.

Com grande atuação de Rode no segundo tempo, Bayern amplia e consolida vitória contra o Darmstadt

.A segunda etapa começou do mesmo jeito que a primeira, o Bayern em cima e aproveitando os espaços gerados pela caída de intensidade da marcação do Darmstadt, primeiro com Coman finalizando para defesa do goleiro Mathenia e Gotze aproveitando lançamento na área e chutando para fora.

Nos minutos 17 e 18, o Bayern definiu a partida, primeiro num contra-ataque puxado por Rode – que saiu mais com a entrada de Martinez no lugar de Vidal – que fez grande jogada e cruzou na área, Gotze – que fez uma boa partida, quando saia da área e abria os espaços para chegada dos meias na área - leva a marcação e Coman finaliza no canto para ampliar o placar. Na saída, o Bayern rouba a bola, Douglas Costa lança Rode que ganha na corrida, entra de cara, chuta, a bola bate na trave e volta pra ele, que da segunda vez não perdeu e marcou o terceiro dos bávaros.

O Bayern ainda tentou o quarto com cruzamento de Rafinha que quase o zagueiro marcou contra, Alonso na cobrança de falta, e finalizações sem sucesso de Coman e Gotze mas o placar de 3x0 se manteve até o apito final.