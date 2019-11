Resultado Real Madrid x Granada pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (1-0)

Muito obrigado aos amigos. Nos vemos nas próximas. Um grande abraço e até lá.

A VAVEL Brasil agradece sua presença. Fique ligado no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes e ter as melhores notícias. Ainda hoje tem muito futebol, com Serie B, Campeonato Brasieleiro e mais sobre futebol internacional.

Vamos encerrando aqui mais uma transmissão em tempo real do Campeonato Espanhol. Nesta manhã/tarde, deu Real, 1 a 0.

Em um jogo difícil, contra um rival bem postado, com ótimas chances, o árbitro teve poder decisivo, ao anular gol claro do time do Granada.

Fim de papo no Bernabéu. Real Madrid vence e assume a liderança provisorimente. 1 a 0, gol de Benzema.

94' Cruzamento longo e Navas sai firme pra garantir a vitória.

93' Pressão do Granada.

92' Vasquez quis pedalar contra Dória e esqueceu a bola. Bizarro.

91' Entramos nos acréscimos do árbitro. Real vai segurando a vitória mínima.

90' Mais quatro minutos.

89' No meio da barreira. Casemiro cortou na sequência.

88' Falta perigosa, frontal pro time do Granada. vem Marquez na bola.

87' Momentos finais de jogo. Granada vai pra cima.

86' Lançado, Cristiano Ronaldo divide com Dória, cai, pede pênalti, mas o jogo segue.

85' TROCA NO REAL: Casemiro entra e sai Isco, muito aplaudido.

84' PRA FOOOORA, CHERYSHEV. Bola espirrada, Fernandez desviou, foi atrás e atrapalhou o chute do merengue.

83' Varane tenta tabela com CR7, mas o portugues erra o passe.

82' Lucas Vazques tenta jogada da direita pro meio, mas Marques afasta como pode.

81' Cheryshev cruza rasteiro da esquerda, mas Dória afasta.

80' Isco cai na área, fica uma forte reclamação de pênalti, mas o jogo segue.

79' AMARELO, KHRIN. Puxou a camisa de Cheryshev.

78' Real tenta o gol pra matar o confronto. Jogo ainda é perigoso.

77' Cheryshev já tenta primeira jogada, mas com carga as costas da marcação.

76' MUDANÇAS NO JOGO: No Real, sai Benzema e entra Cheryshev e Nico Lopez entra no lugar de Edgar no lado do Granada.

75' Granada põe pressão! Mas sem qualidade.

74' Ibañez cai, pede pênalti, mas o jogo segue.

73' Ibañez tenta de voleio, mas Pepe corta como pode.

72' Tentou por baixo da barreira, mas jogou pela linha de fundo.

71' E agora o Real tem boa falta frontal. CR7 na bola.

70' Na batida da falta, Fernandez pegou.

69' AMARELO, MARQUEZ. Chegou atrasado e cometeu falta em Lucas Vasquez.

68' Na cobrança, Fernandez pega firme.

67' Benzema faz boa jogada pela esquerda, mas a zaga afasta bem. Escanteio.

66' MUDA O GRANADA: Sai Rochina e entra Rico.

65' Na batida, Varane cabeceia por sobre o gol.

64' FERNANDEZ. Cristiano Ronaldo manda um tiro e o goleiro desvia pra escanteio.

63' Real põe pressão em busca do segundo, mas encontra um ferrolho e erra muito.

62' MUDA O REAL MADRID: Tony Kross sai e Kovacic entra.

61' Jogo parado pra atendimento ao goleiro Keylor Navas.

60' MUDA O GRANADA: Ibañez entra e sai Issac Success.

59' NAAAAAAAAAAVAAAAAAAAS! El-Arabi ia marcando um golaço! Fintou três zagueiro, pouxou pra direita, mas Navas fechou o ângulo e salvou de novo.

58' Cristiano Ronaldo tenta de cabeça, mas fraca e no meio do gol.

57' A ver se o gol vai dar tranquilidade ao Real pra marcar mais gols. Pegará um rival mais aberto agora.

56' Tentativa de cruzamento da esquerda, mas Varane afastou bem.

55' Real não joga bem, mal nos passes, mas tem poder decisivo. Tem grandes jogadores que decidem a qualquer momento. Benzema brilhou.

54' NO LAMPEJO DE BENZEMA! Isco recebe na esquerda, cruza no meio da área, Karim se livre de Dória e cabeceia pra baixo, matando o goleiro. Aberto o placar.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BENZAMA, PRO REAL MADRID!

52' O time do Real muda suas peças no campo. CR7aparece mais enfiado no ataque, no meio da zaga. Marcelo e Carvajal se soltam mais, mas o Granada é valente.

51' PEEEEEEEEEEEERDEU, SUCESS! Enfiada de bola da esquerda pra El-Arabi, que rolou de calcanhar pra Issac Sucess receber de frente, livre, tentar de cavadinha, mas mandou fora!!!

50' Cristiano Ronaldo aparecendo mais pelo meio, finaliza de primeira e isola.

49' Modric é o mais cerebral no meio meregue neste jogo. Vai tentando passes e jogadas. Mas está sozinho.

48' E agora tivemos um recuo do Varane ao Navas no melhor estilo "Pra que inimigo, com um amigo desse".

47' Contra ataque bom do time do Granada, mas El-Arabi errou o passe final.

46' Cristiano Ronaldo manda pro gol, mas foi fraca e de fácil defesa.

45' Sem mudanças, reinicia o jogo.

Equipes retornam. Vamos ao segundo tempo.

Ainda assim,o Real segue sem tomar gols na temporada. A defesa não é vazada e hoje joga sem Sergio Ramos.

A torcida vaia a atuação merengue. Apesar de ter suas chances, o Granada surpreende e joga de igual contra o poderoso Rela Madrid.

45' Sem nenhum acréscimo. Vaias no Bernabéu. Tudo zerado.

44' Benzema por elevação à CR7. Forte demais.

43' Boa chance do Granada desperdiçada. El-Arabi preferiu fintar ao toque e Varane cortou.

42' AMARELO, ISCO. Entrada dura no rival.

41' ISCO, PRA FOOOOORA! Jogada de Benzema na esquerda, acha o meia, que domina e enche o pé cruzado. Passou raspando o poste.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' O jogo é aberto. Real erra muito e dá a chance do ataque ao Granada.

38' NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVAAAAAAS! Saída errada pela direita, Édgar acchou Sucess livre entrando pelo meio e Navas salvou o gol com ótima defesa no chute.

37' Édgar lança longo demais e Krhin não alcança. Posse ao Real.

36' NA TRAAAAAAAAVE, CR7! Cruzamento no primeiro pau rasteiro, Cristiano se antecipou, manou no poste, mas o jogo estava parado. Impedimento bem marcado.

35' Lucas cruza na área e Benzema dá um ippon no marcador. Falta marcada.

34' AMARELO, EDGAR. Matou contra ataque de todo jeito possível encima do Marcelo.

33' Agora foi a vez de Isco tentar cavar um pênalti. Nada. Segue o jogo.

32' Sucess cai na área de forma bisonha querendo pênalt. Jogo segue.

31' Ainda que o Granada se esforce, o mínimo de esforço merengue é muito superior ao rival.

30' PEEEEEEEEEEEEEEEEEGA, FERNANDEEEEEZ! Modric dá um passe magistrar pra Cristiano Ronaldo, que encara a marcação, olha e passa pra entrada da área, onde o próprio Modric chega pra finalizar. O goleiro pega com os pés!

29' Jogo parado para atendimento ao Marquez. Muita reclamação numa chegada forte do Pepe.

28' Granada marca na frente e as enfiadas entre a defesa é sempre perigosa.

27' Benzema recebe livre, fica sem ângulo, passa pra trás e de novo ninguém chega.

26' Cristiano Ronaldo faz boa jogada na canhota, cruza pra trás, mas ninguém chega.

25' Granada ganha confiança. Mas precisa marcar. É enorme a qualidade decisiva do Real.

24' Navas! Cruzamento, Khrin cabeceia e o arqueiro pega firme.

23' Agora é a vez do Granada ter boa falta. Vem lançamento longo.

22' Na cobrança, Dória afasta o perigo.

21' FERNAAAAANDEZ! Pedrada de Cristiano no meio, o goleiro tentou segurar, largou e Isco tentou no rebote pra outra noa defesa do goleiro. Escanteio.

20' Falta longa, mas frontal ao time merengue. CR7 na bola. Vem pancada.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, EL-ARABI! Mas está marcado impedimento. E um erro grotesco. Passe aberto na direita, Sucess recebe em posição legalíssima, cruza rasteiro pro atacante que estava atrás da linha da bola concluir. Jogo parado.

18' BENZEMA PERDEEEEEU! Isco lança CR7 que, de bico, mandou pra defesa do goleiro. No rebote, o francês mandou de canela, mal, longe, sem goleiro.

17' Benzema é lançado, mas não alcança a bola. Tiro de meta.

16' El-Arabi recebe livre, mas domina de canela e perde a chance de frente.

15' Cristiano Ronaldo cai na área pedindo pênalti, após dividida, mas não foi nada e segue o jogo.

14' O time do Granada sai pro jogo. Não é todo defesa e também dificulta a saída dos mandantes.

13' Fernandez! Pepe cabeceou, Benzema atrapalhou em impedimento não marcado e o goleiro pegou meio que assustado.

12' Real gira a bola, trabalha na movimentação para quebrar o ferrolho rival. Escanteio.

11' Sucess sai livre de frente, mas adianta demais e Varane chega bem pra cortar.

10' Édgar é lançado, mas Navas estava atento pra sair e fazer a defesa.

9' Chegada boa do Real pela esquerda, mas Marcelo erra o cruzamento por duas vezes. Afasta a zaga.

8' Se fecha todo o time visitante, na espera de um erro madrilenho.

7' SAAAAAAAAAAAALVA, MARCELO! Khrin cruza da esquerda, Navas não tirou e quase El-Arabi finaliza no segundo pau. Marcelo afastou.

6' Adianta a marcação, o time do Granada. Dificulta a saída de bola e Pepe é obrigado a dividir forte.

5' Marcelo cruza pra Benzema que não alcança por pouco. Mas o jogo era parado por impedimento.

4' Como esperado, é um jogo de metade do campo, com o Real dominando o setor de frente.

3' Lucas Vasquez tenta a primeira jogada pela direita, mas foi bem travado pela zaga.

2' Isco tenta escapada com passe pra Benzema, mas sai forte demais e é lateral pro Granada.

1' Sem Bale, Sérgio Ramos e, por ser um dos mais velhos no elenco, Marcelo é o capitão merengue no jogo.

0' Autoriza o árbitro. Rolou a bola no Santiago Bernabéu.

Real Madrid todo de branco, com seu uniforme tradicional. Camisa, shorts e meia branca. O Granada com camisa, calção e meias num cinza quase chumbo.

Martinez Munuera é o árbitro da partida.

Equipes perfiladas no gramado com camisas em apoio aos refugiados sírios. Bela atitude dos jogadores.

Tarde espanhola de sol, céu aberto e tempo ótimo. A promessa é de show madridista.

Os números de CR7 são um absurdo. 8 gols em duas partidas e a chance de passar Raul, como maior artilheiro da história merengue.

A torcida ainda vai chegando ao Bernabeu e os jogadores fazem trabalho de aquecimento.

Cristiano Ronaldo está confirmado e pode se tornar o maior artilheiro da história do Real Madrid. O português está por 2 gols da marca.

Granada escalado: Andrés, Miguel Lopes, Doria, Lombán, Biravhi; Krhin, Márquez; Success, Rochina, Édgar, El-Arabi. Tec: José Campos.

Real Madrid definido: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Pepe, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo, Benzema. Tec: Rafa Benítez.

O palco do confronto é o Santiago Bernabéu, que promete estar lotado para empurrar o time de Madri à sua terceira vitória. O estádio é um dos templos do futebol mundial.

FIQUE DE OLHO:Benzema, atacante. Com gols nos últimos jogos, o francês voltou a ser destaque no comando de ataque, com seu conhecido poder de finalização, habilidade e força física.

FIQUE DE OLHO: Youssef El-Arabi, atacante. O francês é o principal atacante do time, com boa velocidade, poder de finalização e força física. É esperança do time.

No último confronto entre as duas equipes, um resultado histórico. Os merengues humilharam os rivais e aplicaram simplesmente 9 a 1! Neste jogo, CR7 marcou cinco vezes.

Será um jogo que pode se tornar histórico para Cristiano Ronaldo. O português vai em busca de seu gol 500 na carreira.

Os visitantes conseguiram se manter na primeira divisão após um rolo danado envolvendo dívidas e transações.O time chegou a ser rebaixado, ganhando o acesso na Fifa.

Já o Granada vem se remontando. Na 12ª posição com uma vitória e duas derrotas, o time vai brigar mais um ano para não cair.

Na rodada passada, o time do Real massacrou o Espanyol, na Catalunha, por 6 a 0, com cinco gols de Cristiano Ronaldo.

2º colocado, o Real Madrid vem com outras duas equipes empatadas na pontuação, mas com saldo pior. O time merengue ainda não tomou gol na competição

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Real Madrid x Granada pela quarta rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!