Com dois gols de Bacca, Milan vence Palermo e se reabilita na Serie A

Milan e Palermo duelaram neste sábado (19), no estádio San Siro, em partida válida pela quarta rodada da Serie A, e o Diavolo conseguiu se recuperar na competição com uma sofrida vitória por 3 a 2. Carlos Bacca, duas vezes, e Giacomo Bonaventura marcaram para o Milan, enquanto Oscar Hiljemark descontou para os visitantes.

Com o resutado, o Milan sobe a seis pontos e dá um salto na tabela de classificação, ocupando a décima posição, no aguardo do restante da rodada. O Palermo, por sua vez, estaciona nos sete pontos e se mantém na sétima colocação.

Na próxima rodada, o Diavolo vai visitar a Udinese, na terça-feira (22), em partida válida pela quinta rodada da Serie A. No dia seguinte, o Palermo vai receber o Sassuolo no estádio Renzo Barbera. Ambas as partidas ocorrerão às 15h45 (de Brasília).

Milan melhor e vantagem no placar

Precisando se recuperar da derrota no Derby della Madonnina, o Milan partiu para cima do Palermo desde o início da partida e logo aos dois minutos criou a primeira chance clara de gol. Luiz Adriano recebeu belo passe em profundidade, cruzou rasteiro para a área e o zagueiro do Palermo chegou chutando, quase marcando contra a própria meta; o goleiro Sorrentino acabou desviando para escanteio.

As formações táticas eram muito simples de observar: o Milan no seu tradicional 4-3-1-2 com muita movimentação dos seus atacantes e também de Bonaventura e Honda, e o Palermo com um 4-3-2-1 defensivo que tinha em Vázquez a maior aposta para contragolpear o time mandante.

O primeiro gol do Milan saiu após uma bela jogada ofensiva que começou com um cruzamento de Calabria, que substituiu o lesionado Abate. Bonaventura dominou na área, esperou a aproximação e deu um leve toque para Bacca chegar chutando de pé direito para o fundo das redes. Um pouco depois, Bonaventura arriscou chute de longa distância, mas o goleiro Sorrentino fez boa defesa.

Os donos da casa seguiam melhor em campo com mais posse de bola e criando ocasiões de gols, mas o Palermo chegou ao empate na sua primeira finalização. Após cobrança de escanteio, Hiljemark disputou com Diego López na pequena área e cabeceou para o fundo das redes. Em seguida, o Milan quase desempatou quando Luiz Adriano passou por dois defensores e bateu, mas Sorrentino defendeu.

Aos 40 minutos, Luiz Adriano sofreu falta na entrada da área e Bonaventura cobrou com perfeição, recolocando o Milan em vantagem no placar, que permaneceu até o fim da primeira etapa.

Palermo assusta, mas Milan reage e garante vitória

A segunda etapa ficou mais cadenciada com o Milan ainda melhor em campo, com mais posse de bola e muito ativo ofensivamente, mas com menos velocidade. Já o Palermo seguia com seu esquema, porém com maior ímpeto ofensivo.

As equipes, entretanto, erravam muito passes e não criavam chances claras de gol. O Milan teve vários contra-ataques, mas o passe que deixaria Bacca ou Luiz Adriano na cara do gol acabava não sendo realizado da melhor forma. O Palermo tinha muita dificuldade porque a maior arma ofensiva, Vázquez, foi muito bem marcado pelo sistema defensivo do Diavolo.

O Palermo chegou ao gol de empate quando Hiljemark tabelou com Gilardino, entrou na área e, de frente para o gol, chutou de canhota para empatar a partida. Mas não deu nem tempo de comemorar, pois três minutos mais tarde, Kucka recebeu na direita do ataque e cruzou na área para Bacca, que, bem colocado, cabeceou no canto, sem chances para o goleiro Sorrentino.

A partir daí, o Milan se segurou de todas as formas e o Palermo não teve forças para reagir. Após o apito final, os jogadores, treinador e a torcida do Diavolo puderam enfim comemorar a segunda vitória no campeonato.