Greuther Fürth bate Union Berlin de virada e alcança segunda vitória seguida na 2. Bundesliga

Neste domingo (20), o Union Berlin recebeu a equipe do Greuther Furth pela sétima rodada da 2. Bundesliga 2015/16, no An der Alten Försterei em Berlin. O escrete da capital, que vinha de vitória na última rodada, buscou mais um triunfo no campeonato e enfrentou um time que também tinha vencido na semana passada, o clássico contra o arquirrival Nuremberg, e vinha embalado querendo mais um resultado positivo. Os visititantes surpreenderam e venceram por 2 a 1.

Os donos da casa saíram na frente do placar, aos 17 minutos, Kessel deixou Skrzybski de frente com o gol, e o polonês não perdoou e marcou para o time da capital alemã. Com o gol deu ânimo a equipe ir busca de aumentar a vantagem ainda na etapa inicial, mas faltou objetividade nos arremates ao gol de Mielitz.

Porém na segunda etapa os visitantes empataram aos 2 minutos, com Gjasula, o jogador albanês fez grande jogada e arriscou no canto do goleiro Haas que ainda foi para a bola. Depois virou a partida aos 25 minutos, em cobrança de pênalti, decretando à vitória a equipe verde de branca. Com o resultado os bávaros subiram a sétima colocação com 11 pontos. Enquanto o time berlinense está em décimo terceiro com 7 pontos.

A próxima partida do Union Berlin será fora de casa contra o Frankfurt no Volksbank Stadion. Já o Greuther Furth recebe na Trolli-Arena a equipe do Paderborn, ambas as partidas serão na próxima quarta-feira (23).

Fora de casa, Frankfurt vence e afunda mais o Duisburg

Na Schauinsland-Reisen-Arena, o Duisburg recebeu a equipe do Frankfurt, as zebras, que não fazem uma grande campanha, queriam seu primeiro triunfo na competição, euquanto os visitantes que vinha fazendo um campeonato regular.

O jogo foi muito movimentado e os visitantes venceram por 1 a 0, o gol foi marcado por Konrad. Com a vitória, equipe da capital financeira subiu para a nona colocação, com dez pontos. Enquanto as zebras estão na lanterna, com dois pontos.

A próxima partida do Duisburg será nesse mesmo estádio contra o Eintracht Braunschweig. Já o Frankfurt recebe a equipe do Union Berlin, ambos serão na próxima quarta-feira (23).

Em partida equilibrada, Braunschweig e St. Pauli não passam de empate sem gols

No Eintracht-Stadion, o Eintracht Braunschweig recebeu o St. Pauli, as duas equipes vivem um bom momento na competição e assim buscavam o resultado positivo para subir na tabela. A partida foi equilibrada e terminou no empate sem gols.

Com o resultado, os leões estão na sexta colocação, com 11 pontos, e os piratas estão em terceiro, com 14 pontos. A próxima partida do Eintracht Braunschweig será fora de casa contra o lanterna Duisburg. O St. Pauli recebe no Millerntor-Stadion a equipe do Heidenheim, as partidas serão na próxima quarta-feira (23).