Pré-jogo: Barcelona recebe Levante querendo manter 100% de aproveitamento no Espanhol

INCIDENCIAS :

Neste domingo (20), o Barcelona enfrentará o Levante, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou, às 15h30. O retrospecto na temporada passada é favorável aos catalães. A primeira partida, no Ciutad de Valencia, terminou em goleada de 5 a 0, com grande jogo de Neymar. Já na segunda partida, outra goleada no Camp Nou, por 5 a 0, com hattrick de Lionel Messi.

O Barça deseja manter o 100% de aproveitamento, enquanto o Levante quer se afastar da zona de rebaixamento.

Luis Enrique descarta jogadores para substituir Rafinha e pede “inteligência” para enfrentar o Levante

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, comentou o confronto em entrevista coletiva neste sábado (19). “Espero um rival com a mesma ideia de complicar a nossa vida, acumulando jogadores na defesa, perto da área, apresentando as dificuldades típicas. Temos que fazer uma partida inteligente para saber atacar a um rival que se mantem tão fechado”, falou.

Questionado sobre suas sensações com o que ocorre no plantel, o asturiano foi direto. “Somos o plantel que somos e remos que resolver as coisas como elas vêm. Não muda o planejamento, nem nossos objetivos. Não posso garantir nada que chegaremos ao final da temporada com garantias. Em janeiro, voltaremos a incorporar jogadores. Afronto a situação com confiança de poder alcançar muitos títulos”, disse.

‘Lucho’ também comentou sobre Ter Stegen. O goleiro alemão vem sendo questionado após diversas falhas e 10 gols em quatro jogos. Está substituindo Bravo na competição nacional, já que o chileno se recupera de lesão no pé. “Eu o vejo bem, na mesma linha de toda a temporada passada. Ele deveria se preocupar se as criticas viessem de seu treinador, o que não é o caso”, falou.

Outro problema comentado por Luis Enrique foi a quantidade pequena de gols. O ataque do Barcelona fez apenas quatro gols em três rodadas, sendo um deles marcado por Vermaelen, um zagueiro. “Isso não me preocupa. Em questão de pontos, estamos em uma boa linha. Vamos melhorar, sim, mesmo que tenhamos dificuldades, já que os rivais nos conhecem muito e apresentam variáveis”, finalizou.

O Barcelona não conta com Rafinha, Douglas, Bravo, Vermaelen e Daniel Alves, que poderia voltar neste domingo. Já Piqué cumpre o último jogo de sua suspensão após proferir palavras ofensivas ao árbitro durante a Supercopa da Espanha.

Alcaraz se mostra positivo e aposta na força do coletivo para vencer o “Barcelona de Messi”

O técnico do Levante, Lucas Alcaraz, também falou sobre a visita de sua equipe ao Camp Nou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18): “Faz falta um bom Levante em todos os sentidos, quando precisa estar junto, o faz e com a bola, tem lucidez. Existem muitas coisas que o time precisa fazer muito bem. É um jogo de dificuldade alta e que devemos usar nossas virtudes para competir com eles”, disse.

“[O Barcelona] Tem jogadores muito bons e não é novidade dizer que Messi é o mais determinante. Mas, eu treino os meus jogadores e meu foco está neles. O nosso fator determinante deve ser o coletivo, não o individual”, completou.

O espanhol também falou sobre o retrospecto da equipe contra o Barcelona. A equipe valenciana levou 10 gols em dois jogos contra os catalães e não marcou nenhum: “Daquele jogo, se analisarmos os primeiros 60 minutos, a equipe esteve bem, mas logo eles colocaram um ritmo que não fomos capazes de aguentar. O desafio é saber aguentar este ritmo que, por sua qualidade, impõem e que é difícil de seguir”, disse.

Alcaraz também afirmou que haverá mudanças em relação à ultima escalação, já que os granotas enfrentam uma maratona de três jogos em sete dias, contra Barcelona, Eibar e Getafe: “É claro que teremos de usar o plantel, já que não temos jogadores capazes de fazer estes três esforços de forma consecutiva. Temos um plantel para estas situações”, finalizou.

O comandante azulgrana não conta com David Navarro e Simao.