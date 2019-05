Técnico Míchel aprova empenho do Marseille no empate contra o Lyon

O Olympique de Marseille empatou o clássico contra o Lyon por 1 a 1, no estádio Velodrome em Marseille, o gol de empate foi marcado pelo zagueiro holandês Rekik e o time ainda teve o meia Alessandrini expulso ainda na etapa inicial. Com o resultado, o OM segue na parte de baixo da tabela e está em décimo segundo com 7 pontos. E está a sete de diferença do líder Paris Saint-Germain.

A partida foi muito quente por ser conta de um clássico do país e marcou o reencontro de Mathieu Valbuena com sua ex-equipe, o jogador foi muito hostilizado por parte da torcida que arremessou objetos sobre ele, em certo momento a partida foi paralisada por 20 minutos, por conta da confusão que a torcida da casa estava praticando.

Depois da partida o treinador do OM, Míchel falou sobre o jogo: “Foi um jogo duríssimo, enfrentamos um forte adversário e que vai brigar conosco nesta temporada. Eles saíram na frente, mas conseguimos empatar a partida com um homem a menos. Sempre enfrentar um adversário desses é complicado, por ser um clássico no país. Precisamos melhorar muito e não perder pontos, até entendo que é o começo do campeonato e esses pontos serão fundamentais no final do campeonato”.

Também comentou sobre o ocorrido que os torcedores causaram e paralisou a partida: “É complicado lidar com esse tipo de situação, e de um jogador que foi ídolo do clube por muitos anos, mas ele é profissional e está fazendo o trabalho dele agora em outro clube. Já fui jogador e sei como são as coisas”. – falando sobre o ocorrido com Valbuena que foi jogador do OM que agora defende o Lyon.

A equipe do sul da França volta a jogar neste meio de semana e nesta quarta-feira (23), enfrenta o Toulouse fora de casa no estádio Municipal, jogo válido pela 7° rodada e que será às16h00 (Horário de Brasília).