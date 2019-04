Espanyol domina Valencia e leva a melhor com gol solitário de Victor Sánchez

Jogo válido pela 5° rodada do Campeonato Espanhol, realizado no estádio Power8 Stadium, na Espanha

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 5° rodada do Campeonato Espanhol, realizado no estádio Power8 Stadium, na Espanha

O Espanyol recebeu na tarde desta terça-fera (22) o Valencia, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol 2015/2016, no estádio Power8 Stadium, na Catalunha. Vindo de uma grande vitória fora de casa contra o Real Sociedad, com a confiança em dia, o time catalão queria somar mais três pontos para manter os seus objetivos dentro de competição. Já o Valencia, vinha de um resultado ruim dentro de casa. O empate com o Celta de Vigo foi ruim para o time, que agora queria somar pontos fora de casa.

Com gol de Victor Sánchez ainda no início da primeira etapa, o time catalão venceu o Valencia dentro de seus domínios e somou mais três pontos na tabela de classificação. Agora na sexta posição, com nove pontos, o sonho de se classificar para a Liga Europa segue de pé. Já o Valencia, com a derrota, manteve os seis pontos e a oitava colocação na tabela.

No próximo domingo (27), o Espanyol irá enfrentar o Deportivo La Coruña na sexta rodada em busca de mais uma vitória. O Valência recebe o Granada na próxima sexta-feira (25) em seus domínios, querendo se recuperar do revés fora de casa.

Domínio dos donos da casa e gol de Victor Sánchez

Jogando em casa, a pressão natural feita pelo Espanyol não impressionou o Valencia, que marcava atrás. A saída de bola dos valencianos estava prejudicada por conta da alta marcação efetuada por Victor Alvarez e Caicedo, que comandavam o ataque dos donos da casa. Sem conseguir sair e não tendo espaço para jogar, os lançamentos diretos eram feitos pelo time de Nuno, que não estava gostando do que acontecia.

Aos poucos, os visitantes foram se soltando no jogo, e o Espanyol diminuindo a intensa marcação. Com isso, Javi Fuego e Enzo Pérez tinham mais espaço para sair jogando e abrir o jogo dando amplitude para Bakkali e Danilo. Foi do ponta direita belga que saiu o primeiro chute perigoso do jogo. Pau López defendeu mandando para escanteio. Visto que o Valencia havia se soltado e comia aos poucos o jogo, cadenciando e lançando seus pontas, o Espanyol novamente foi para a marcação alta, que deu resultado.

Antes dos vinte minutos, o marcador já estava a favor do Espanyol, que com Víctor Sánchez, marcou seu gol. Em vantagem, os donos da casa abdicaram da pressão novamente, e com isso, veio o Valencia. Bakkali era quem mais levava perigo, mas a boa marcação que tinha como tripé Enzo, Arbilla e Cañas era compacta, e não deixavam os visitantes chegarem. Assim, terminou primeiro tempo, que teve variações de marcação efetuadas pelos donos da casa, e posse de bola sem objetividade feita pelo Valencia, que tinha dificuldade para criar.

Falta de criação pesou ao Valencia, e o Espanyol confirma vitória em casa

Com desvantagem no placar, o técnico Nuno Espírito Santo realizou algumas alterações na equipe para que o time possa atacar mais e ir em busca de ao menos um ponto. As alterações fizeram efeito, e os valencianos foram ao ataque agrupados e com vantagem numérica. O Espanyol se defendia atrás da linha da bola, à espera de um contra golpe que poderia ser mortal.

Mas, a falta de capacidade dos visitantes de criar chances de gol foi maior, e os lançamentos diretos da defesa para o ataque eram frequentes, e insuficientes para que o Valencia chegasse ao menos no empate. Com isso, o Espanyol reteve mais a posse de bola, e administrou a vantagem, inclusive criando chances para ampliar.

Com a falta de criação exposta em seu ataque, o jeito era os lançamentos verticais ou as jogadas individuais. Os defensores do Valencia foram quem mais levaram perigo ao gol catalão. Já no acréscimos Abdennour cabeceou com perigo para o gol de Pau López, que defendeu, e garantiu os três pontos aos catalães.

No fim, a torcida local fez a festa com mais uma vitória e o empolgante começo dos catalães na Liga. Já os torcedores do Valencia, têm muito ao que se preocupar, uma vez que, em cinco rodadas, o time soma apenas seis pontos, e está na oitava colocação na tabela.