Luca Toni sofre lesão no joelho e desfalcará Hellas Verona por dois meses

Na manhã desta terça-feira (22), os torcedores do Hellas Verona acordaram com uma péssima notícia. O capitão e artilheiro do clube, Luca Toni, ficará fora dos gramados pelos próximos dois meses, tudo por conta de uma lesão no seu joelho esquerdo. A contusão foi oficializada pela equipe médica gli Scaligeri.

Mesmo com 37 anos na última temporada, o atacante quebrou todas as expectativas e foi o artilheiro do Campeonato Italiano, marcando 22 gols. Rapidamente, Luca Toni conquistou os corações dos torcedores Gialloblú, tornando-se capitão e peça fundamental do elenco comandado pelo treinador Andrea Mandorlini.

O veterano atacante se contundiu na última partida do Campeonato Italiano, realizado neste último domingo (20), válido pela quarta rodada. O jogo contra a Atalanta terminou empatada em 1 a 1, mas Luca Toni precisou ser substituído aos 25 minutos da primeira etapa, após sentir fortes dores no joelho esquerdo. A notícia que os torcedores do Hellas Verona temiam veio à tona, através do site oficial do clube Veronense.

“O Hellas Verona anuncia que os testes diagnósticos que foram realizados no jogador Luca Toni, tem mostrado uma lesão de segundo grau no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O tempo estimado de recuperação será de oito semanas.”, comunicou a entidade.

Sem Toni, será a vez de Giampaolo Pazzini entrar em cena. O também experiente atacante não atuou em nenhum jogo os 90 minutos, contudo, entrou no meio das cinco partidas que o Hellas Verona jogou, mas pouco fez. A equipe Gialloblú irá encarar na próxima rodada a embalada líder Internazionale, fora de casa, nesta próxima quarta-feira (23). A equipe de Pazzini ainda não venceu no Campeonato Italiano, possuindo três empates e uma derrota.

Famoso por comemorar os seus gols fazendo uma engrenagem com a mão, Luca Toni é um atacante bem rodado, tendo já passagens por Modena, Empoli, Fiorenzuola, Atlético Roma, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Bayern München, Roma, Genoa, Juventus, Al-Nasr e nas últimas três temporadas vem defendendo as cores do Hellas Verona. Pela Azzurra, Toni conquistou a Copa do Mundo de 2006, tendo jogado 47 partidas e marcado 16 gols.