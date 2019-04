Darmstadt supera Werder Bremen de virada e com boa atuação do atacante Sandro Wagner

Nesta terça-feira (22), Darmstadt e Werder Bremen se enfrentaram pela 6° Rodada da Bundesliga 2015/16, no Merck-Stadion am Böllenfalltor em Darmstadt. Os Lilien que foram derrotas na ultima rodada também em casa queriam a reabilitação contra uma equipe que também perdeu e buscava se recuperar na competição.

O jogo foi razoável e os donos da casa venceram de virada por 2 a 1, os gols foram marcados pelo atacante Sandro Wagner um deles de pênalti. Para os visitantes Jóhannsson. Com o resultado os Lilien para a décima colocação com 9 pontos. Já os papagaios estão em décimo segundo com 7 pontos.

Em uma partida com forte marcação a equipe da visitante saiu na frente do placar aos 19 minutos, Ujah acionou Gebre Selassie que ganhou na dividida com Rausch e levantou na cabeça de Jóhannsson, o atacante norte americano de peixinho marcou para os papagaios. Minutos depois perderam a oportunidade de ampliar o marcador com Ujah, mas o goleiro Mathenia fez grande defesa.

Depois foram os donos da casa empatou o confronto aos 31 minutos, Rosenthal foi derrubado por Wiedwald dentro da área e o arbitro Guido Winkmann marcou pênalti. Na cobrança, Sandro Wagner cobrou e converteu para sua equipe. Antes do intervalo, Rosenthal mandou na trave e quase virou a partida.

Só que no final da segunda etapa conseguiu a virada, Heller se livrou do goleiro e colocou na cabeça de Sandro Wagner que de peixinho, decretou a vitória aos Lilien e a segunda na competição. Nos instantes finais o Bremen perdeu Bartels expulso, o jogador tinha recebeu o segundo cartão amarelo e deixou sua equipe com um a menos, foi o segundo jogador expulso em dois jogos seguidos, porque na rodada anterior foi o volante Bargfrede.

A próxima partida do Darmstadt será fora de casa contra o Borussia Dortmund no próximo domingo (27), no Signal Iduna Park. Enquanto o Werder Bremen recebe no Weserstadion a equipe do Bayer Leverkusen no sábado (26).