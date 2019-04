Schalke 04 vence Frankfurt e alcança terceira vitória seguida na Bundesliga

Nesta quarta-feira (23), Schalke 04 e Eintracht Frankfurt se enfrentaram pela 6° Rodada da Bundesliga 2015/16, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. Os azuis reais queriam a terceira vitória seguida na competição e enfrentaram um time que faz boa campanha e buscava o resultado positivo.

A partida foi bem movimentada e os donos da casa venceram por 2 a 0, os gols foram marcados por Matip e Leroy Sané. Com o resultado, os azuis reais subiram para a terceira colocação com 13 pontos. Já as águias estão em décimo segundo com 8 pontos.

O próximo jogo do Schalke 04 será fora de casa contra o Hamburgo, no Volksparkstadion, no próximo sábado (26). Já o Eintracht Frankfurt recebe na Commerzbank Arena a equipe do Hertha Berlin no próximo domingo (27).

Azuis reais criam oportunidades de gol, mas param nas defesas de Hradecky

O time da casa foi logo atacando, e com menos de um minuto, Riether cruzou na área, a bola foi pegando efeito e Hradecky deu um tapa para escanteio. No lance seguinte, Geis cobrou escanteio à bola chegou aos pés de Kolasinac, que arriscou, em seguida chegou aos pés de Matip, que mandou pra fora.

Depois o atacante camaronês arriscou de fora da área, mas Hradecky defendeu em dois tempos. Aos 18 minutos, Geis cobrou falta e o arqueiro finlandês espalmou para cima. A equipe da capital financeira foi perigoso no contra ataque, quando Meier se livrou de Riether e cruzou, mas ninguém conseguiu desviar para o gol de Farhmann.

Os azuis reais continuaram insistindo e desta vez com Höger, que pegou a sobra a defesa e arriscou para fora. Minutos se passaram e foi à vez de Kolasinac invadir a área e rolar para Meyer. O jovem jogador deu de bandeja para Huntelaar, que arriscou em cima de Hradecky, que fez a defesa.

Nos instantes finais, as águias desceram no contra ataque. Aos 42 minutos, Hasebe tocou para Meier na esquerda, e o capitão da equipe mandou de chapa em cima de Farhmann, que fez boa defesa.

Matip e Sané marcam e azuis reais vencem mais uma na Bundesliga

O time visitante voltou melhor na etapa final e deu trabalho logo há um minuto na descida de Castaignos, que foi bloqueado no momento exato por Riether. No minuto seguinte, em contra-ataque, Oczipka arriscou de fora da área sem direção.

Mais tarde tiveram outra oportunidade, aos 17 minutos, Stendera cobrou escanteio à defesa afastou e na sobra Hasebe arriscou com perigo. E continuou jogando no contra ataque, aos 22 minutos, Aigner saiu de frente com Farhmann, mas o arqueiro fez boa defesa.

A equipe da casa tentou na bola parada, aos 29 minutos, Geis cobrou falta na área e Matip de cabeça mandou no meio do gol para a boa defesa de Hradecky. Só que dois minutos depois, defensor camaronês conseguiu abrir placar, em outra jogada pelo alto e desta vez sem chances ao arqueiro finlandês.

O time da capital financeira insistiu no empate, mas parou em grandes defesas de Farhmann que fez pelo menos três defesas nos arremates de Stendera. Só que no final da partida os azuis reais ampliaram com o garoto Sané, o jogador que entrou no decorrer da partida recebeu de Huntelaar e se livrou do goleiro e marcou um belo, decretando mais um triunfo a equipe de Gelsenkirchen.