Reultado Athletic Bilbao x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2015/16 (1-2)

17:55 Encerramos nossa transmissão por aqui. Siga a VAVEL Brasil nas redes sociais Twitter e Facebook, e fique ligado em toda a cobertura pelo esporte no mundo. Até a próxima rodada!

17:53 Não foi hoje! Cristiano Ronaldo teve poucas chances e não conseguiu chegar a marca de 500 gols na carreira e ultrapassar Raúl como maior artilheiro da história do Real Madrid. No sábado, o camisa 7 terá a oportunidade no Santiago Bernabéu.

17:51 No sábado (26), às 13h15 (de Brasília), o Real Madrid recebe o Málaga no Santiago Bernabéu. Já o Athletic Bilbao, visita o Real Sociedad no domingo (27), às 15h30.

17:50 Com esta vitória, o Real Madrid chega aos 13 pontos e assume a liderança do Campeonato Espanhol, aproveitando a derrota do Barcelona para o Celta de Vigo, que também tem 13 pontos e está em segundo lugar, perdendo para o Real apenas no saldo de gols.

48' FIM DE JOGO! Vitória do Real Madrid, novo líder do Campeonato Espanhol.

45' +3 minutos de acréscimo.

43' Substituição no Real Madrid: sai Kovacic, entra Lucas Vazquez.

42' NAVAS SALVA O REAL MADRID! Cruzamento da direita, Raul Garcia desvia de cabeça e Navas pula para fazer linda defesa.

39' Substituição no Athletic Bilbao: sai Beñat, entra Kike Sola.

38' Cristiano Ronaldo recebe pela esquerda, invade a área e finaliza cruzado de esquerda, mas pega torto e ela sai pela linha de fundo.

37' Cristiano Ronaldo recebeu pelo meio, tentou cavar uma falta próximo a entrada da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

36' Athletic tenta chegar com cruzamentos, mas a defesa do Real Madrid afasta.

35' Substituição no Athletic Bilbao: sai Susaeta, entra Ibai Gomez.

34' Substituição no Real Madrid: sai Benzema, entra Casemiro.

33' Mais uma jogada ensaiada do Athletic Bilbao. Aduriz é lançado, desvia de cabeça para o meio da área, mas a finalização de Raúl García vai para fora.

32' CARTÃO AMARELO PARA KROOS!

32' PAROU! Athletic sai em contra-ataque, mas Kroos corta o passe com a mão.

29' NAVAS OUTRA VEZ! Aduriz recebe livre outra vez e pega de primeira. Navas salva.

27' PARA FORA! Em sua primeira participação no jogo, Jesé cruza para Benzema que domina e finaliza pela direita do goleiro Iraizoz.

26' Substituição no Athletic Bilbao: sai San José, entra Mikel Rico.

26' Substituição no Real Madrid: sai Isco, entra Jesé.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!!! BENZEMA DE NOVO!!! O Real Madrid foi para o ataque em busca da virada, Isco recebeu livre de marcação pela direita, invadiu a área e chutou cruzado para Benzema empurrar para as redes e colocar o Real em vantagem outra vez!

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATHLETIC BILBAO!!! SABIN MERINO!!! Susaeta recebeu com liberdade na direita e cruzou na medida para Merino empatar o jogo em San Mamés.

21' Aduriz recebeu cruzamento da direita, livre de marcação, mas demorou para finalizar e acabou desarmado.

20' Kroos cruza para o meio da área e Varane desvia por cima, sem perigo.

19' Cristiano Ronaldo recebe na esquerda, tenta o cruzamento e a bola desvia na marcação, saindo pela linha de fundo. Escanteio para o Real Madrid.

19' CARTÃO AMARELO PARA BEÑAT!

17' Após cruzamento, Aduriz finalizou e a bola desviou no ombro do Pepe. Torcida e jogadores do Bilbao pediram pênalti, mas o árbitro ignorou.

14' Real Madrid sobe em velocidade para o ataque, Kovacic abre com Marcelo na esquerda que cruza para Cristiano Ronaldo na segunda trave. O camisa 7 tenta de cabeça mas desvia para fora.

12' Outra tentativa de jogada ensaiada da equipe do Bilbao que não funciona. Tiro de meta para o Real Madrid.

11' CARTÃO AMARELO PARA PEPE! Por falta em Raul García.

10' Athletic chega pela direita, Susaeta recebe nas costas de Marcelo, livre de marcação, e cruza. Modric afasta o perigo.

8' Susaeta tentou fazer uma jogada ensaiada, mas seus companheiros não entenderam e a defesa do Real Madrid conseguiu evitar a finalização.

7' CARTÃO AMARELO PARA CRISTIANO RONALDO!

7' Cristiano Ronaldo comete falta na entrada da área. Chance perigosa para o Athletic contra o Real.

6' SALVA NAVAS! Aduriz recebe com liberdade na entrada da área e finaliza forte. O goleiro do Real Madrid salva a equipe.

4' Real Madrid tenta pressionar em cobrança de escanteio, mas a defesa do Athletic Bilbao afasta o perigo.

3' Varane puxa contra-ataque para o Real Madrid, toca para Isco que deixa de letra para Benzema. O atacante francês domina, ajeita o corpo e finaliza colocado. A bola desvia e quase surpreendeu o goleiro Iraizoz, que desviou para escanteio.

1' Bola rolando para o segundo tempo!

16:57 Com essa vitória parcial, o Real Madrid está assumindo a liderança do Campeonato Espanhol, aproveitando a derrota do rival Barcelona para o Celta de Vigo por 4 a 1.

16:55 Primeiro tempo muito bom no San Mamés. Jogo rápido com grandes oportunidades para os dois lados. Iraizoz e Navas foram destaques nesta primeira etapa com grandes defesas. Real Madrid vence por falha da defesa da equipe da casa, mas o jogo é equilibrado.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

43' QUE LANCE! Marcelo evita a saída pela lateral, dá um chapéu no primeiro marcador e de cabeça deixa outro para trás, sendo parado apenas pelo terceiro marcador.

42' ESPETACULAR, IRAIZOZ! Contra-ataque do Real Madrid, Cristiano Ronaldo deixou de calcanhar para Kovacic que abriu com Benzema na esquerda. O atacante francês devolveu para o meia que estava livre, e ele soltou a bomba, mas Iraizoz fez uma defesa espetacular.

40' NAVAS! Balenziaga lança Aduriz na área. O artilheiro, livre, cabeceia, e Navas pula bonito para salvar o Real Madrid!

39' Cristiano Ronaldo comete falta próxima a entrada da grande área.

37' Isco cobrou escanteio e Benzema desviou de cabeça por cima do gol.

37' IRAIZOZ DE NOVO! Cristiano Ronaldo recebeu cruzamento na segunda trave e serviu Kovacic de cabeça. O meia dominou e chutou, mas Iraizoz salvou o Athletic.

34' Carvajal ganhou da marcação pela direita e cruzou para Benzema que estava livre na entrada da área, mas a finalização do atacante francês ficou na zaga do Bilbao.

33' Bilbao cresceu no jogo e abafou a pressão do Real Madrid.

32' Cristiano Ronaldo é o grande alvo da torcida do Athletic. Toda vez que ele pega na bola é vaiado além das vaias para outros jogadores do Real Madrid.

31' Na cobrança de escanteio de Susaeta, a defesa do Real Madrid afastou o perigo.

31' QUASE O EMPATE! Susaeta ganha de Marcelo na esquerda e cruza para Raúl García na pequena área. O meia chega finalizando e a bola desvia, saindo pelo lado esquerdo de Navas.

30' Isco tentou a finalização de esquerda, mas a bola desviou na marcação e perdeu força, facilitando a defesa de Iraizoz.

30' PARA FORA! De Marcos cruza da direita, Sabin se antecipa a Pepe, mas cabeceia à esquerda do gol de Navas.

27' QUE SUSTO! Athletic conseguiu escanteio, mas na cobrança a defesa do Real Madrid afastou. A bola sobrou para Cristiano Ronaldo que puxou contra-ataque para o clube merengue. O português abriu na direita com Isco que cruzou na segunda trave para Benzema, que dominou e tocou para Kroos, que fintou a marcação na entrada da área e finalizou por cima.

26' O jogo ficou quente e pegado principalmente depois do gol do Real Madrid. A torcida do Athletic tenta empurrar o time em cada lance.

25' Modric tabela com Kovacic pela direita e finaliza de esquerda da entrada da área, mas a bola bateu na zaga.

22' QUE PRESSÃO! Marcelo invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro para Benzema na segunda trave, mas o camisa 9 não alcançou a bola.

21' IRAIZOZ! Cristiano Ronaldo pegou na veia de primeira de fora da área após corte mal feito por Laporte, mas desta vez o goleiro fez grande defesa.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!!! BENZEMA!!! Iraizoz cobrou tiro de meta para San José, que devolveu para o goleiro, mas o passe saiu fraco e Benzema se antecipou ao goleiro para empurrar para o fundo das redes.

18' Cristiano Ronaldo chutou direto e a bola saiu pelo lado. A torcida comemorou.

17' Modric dribla dois adversários e sofre falta de Beñat. Oportunidade para o Real Madrid na intermediária.

15' Cristiano Ronaldo recebe vaias mais fortes quando toca na bola. Os torcedores do Athletic Bilbao não querem ver gol do CR7 hoje.

14' POR CIMA! Cristiano Ronaldo aproveita cruzamento da direita, ganha de cabeça de Etxeita e ajeita para Benzema, que chuta de primeira por cima do gol.

13' Susaeta desce pela direita e cruza rasteiro. A zaga corta mal, Raúl García pega a sobra e chuta cruzado, mas manda para fora.

12' Adurzi recebe pelo meio e lança Sabin. Varane é mais rápido, chega primeiro e recua para Navas, que dá um chutão para afastar o perigo.

11' Beñat cobra falta na área, mas a bola vai direto para Navas, que faz a defesa.

7' Benzema puxa contra-ataque para o Real Madrid pelo meio. Ele aciona Isco na direita, recebe de volta na entrada da área, mas finaliza fraco. A bola passa à direita do gol.

7' De Marcos dá ótimo passe para Susaeta na área, mas o atacante não consegue o domínio.

3' Jogada de Cristiano Ronaldo pela esquerda, ele cruzou na segunda trave para Isco, mas antes de chegar no meia, Benzema desviou de cabeça e a bola saiu pela linha de fundo. O espanhol se lamentou pois o cruzamento de Ronaldo estava certo.

2' Cobrança de escanteio não chega a ninguém e sai pela linha de fundo. Navas ficou reclamando de falta do Aduriz, mas o árbitro ignorou.

2' Aduriz foi lançado na área mas Varane chegou de carrinho na bola desviando para escanteio.

0' Começou o jogo!

16:00 Jogo importante para Cristiano Ronaldo. Caso marque um gol, chega a 500 gols na carreira. Caso faça dois gols, além de chegar a marca já citada, ultrapassa Raúl como maior artilheiro da história do Real Madrid.

15:55 Athletic Bilbao e Real Madrid estão no gramado do San Mamés!

15:50 Em minutos as duas equipes entram no gramado do San Mamés!

15:23 As equipes fazem trabalho de aquecimento neste momento no gramado do San Mamés.

15:14 Real Madrid escalado! Navas; Carvajal, Pepe, Varane e Marcelo; Kroos, Modric, Kovacic e Isco; Benzema e Ronaldo.

15:06 Athletic escalado! Iraizoz; De Marcos, Etxeita, Laporte e Balenziaga; San José, Beñat, Raul Garcia, Susaeta e Sabin Merino; Aduriz.

O palco do confronto é o belíssimo estádio San Mamés, que promete receber casa cheia.

Desfalques do Real Madrid: Gareth Bale, Danilo e James Rodríguez, todos por contusão; Sergio Ramos é dúvida.

Desfalques do Athletic: Jonás Ramalho, Iker Muniain, Eneko Bóveda, Iñaki Williams e Iturraspe, todos por lesão.

FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. O português quer mais! Podendo chegar a marca de 500 gols na carreira, Ronaldo vai com tudo em busca desta marca.

FIQUE DE OLHO: Aritz Aduriz, atacante do Athletic Bilbao. Principal esperança de gols dos bascos, Aduriz normalmente "endurece" contra os times maiores, sendo um jogador bem presente e "chato" na área adversária.

No último confronto entre as duas equipes, válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol 2014/15, os bascos levaram a melhor e venceram por 1 a 0, gol de Aduriz.

HISTÓRICO: Em 168 jogos pelo Espanhol, são 85 vitórias merengues, 32 empates e 51 vitórias bascas.

Por outro lado, o Real Madrid, 3º colocado, vem de vitória suada contra o Granada por 1 a 0 no Santiago Bernabéu.

14º colocado, o Athletic Bilbao vem de derrota na última rodada, quando foi até Villarreal e sucumbiu diante dos donos da casa, perdendo por 3 a 1. Relembre

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Athletic Bilbao x Real Madrid pela quinta rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!