Resultado Celta de Vigo x Barcelona pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (4-1)

Vamos encerrando aqui mais uma transmissão do Campeonato Espanhol 2015/2016. Nesta tarde, o Celta atropelou o Barcelona por 4 a 1.

O Celta vai à liderança do torneio, invicto. O Barça sofre a primeira derrota e toma quatro gols mais uma vez, assim como contra o Athletic Bilbao e Sevilla.

Festa enorme em Vigo. Goleada e uma das maiores em todos os tempos do confronto entre as equipes.

92' TERMINA O JOGO HISTÓRICO no Balaídos. Goleada do Celta pra cima do Barcelona.

91' Vamos ao último minuto de jogo. Mais dois de acréscimos.

90' AMARELO, NEYMAR. Por reclamação.

89' AMARELO, GOMES. Tesoura em Lionel Messi.

88' ALVARES! Neymar pra Messi, que avança pelo meio, arrisca de direita e o goleiro faz mais uma grande defesa.

87' NOLITO PERDEU. Guidetti surgiu livre, buscou rolar pra Nolito, mas mandou mal demais. E impedido.

86' Guidetti tenta pela esquerda, mas sai com bola e tudo. Só tiro de meta.

85' Vamos para os minutos finais de partida.

84' MEXE O CELTA: Wass sai aplaudido e entra Planas.

83' RESPOSTA IMEDIATA. Outra saída errada da defesa catalã, Pique saiu mal, Mallo recebeu na direita, cruzou pra trás, Pique furou e Guidetti dominou livre e deu um tapa na pequena área. Goleada.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GUIDETTI, PRO CELTA!

81' PRA FOOOORA, MUNIR! Messi domina, olha e deixa Munir livre pra marcar, mas finalizou muito mal.

80' PRA DESCONTAR. Lançamento mágico de Messi pra Neymar, nas costas da marcação, da esquerda pro meio, em posição legal. Dominou e fuzilou cruzado. Diminui o marcador.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, NEYMAR, PRO BARÇA.

78' AMARELO, MALLO. Atropelou Suarez e ainda atrasou o reinício de jogo.

77' MUDA O CELTA: Aspas sai muito aplaudido e entra Guidetti.

76' Daniel apareceu bem no ataque, mas cabeceou por cima do gol.

75' Cabral deu um soco nas costas de Suarez ficou a reclamação. Juíz mandou seguir.

74' MUDA O CELTA: Radoja dá lugar à Pablo Hernandez.

73' Ia saindo outro lançamento nas costas da defesa catalã, quase deixando Aspas livre pra marcar. Bem a defesa pra tirar.

72' Orellana chega bem na área, mas bate marcado por Mascherano. Se salva o Barça.

71' Aspas ia aparecendo de novo com muita velocidade pelo setor esquerdo, mas Pique afastou na hora certa.

70' TER STEGEN. Aspas gira pra cima de Mascherano, bate rasteiro de fora e pega o goleiro alemão.

69' Barcelona atuando sem volante de marcação. Rakitic, Iniesta, Messi no meio de criação.

68' Barça tenta renascer na partida, mas tem o contra ataque para se cuidar.

67' Orellana manda pro gol de fora da área e bate mal demais na bola.

66' Nolito tenta jogada individual e Daniel Alves afasta pra escanteio.

65' MUDA O BARCELONA: Rakitic entra e sai Busquets.

64' Suarez recebe, gira, mas passa forte demais e perde bom ataque.

63' ALAVREZ, UM MILAGRE! Messi pra Neymar, nas costas da zaga, que manda um tijolo pra um milagre do goleiro!

62' A torcida grita olé e pode vir mais gols.

61' PRA FORA, NOLITO! Mais um contra ataque mortal, mas agora, Nolito perdeu ao chutar cruzado cara a cara com o gol.

60' ESPAAAAALMA, ALVARES. Messi arranca, abre pra Munir mandar de primeira e o goleiro fazer mais uma defesa.

59' Nolito arrisca de fora e manda muito longe do gol.

58' MUDA O BARCELONA: Munir entra e sai Sergi Roberto.

57' CONTRA ATAQUE MORTAL! Escanteio do Barça, o goleiro deu um soco, caiu no pé de Aspas que adiantou pra cima de Daniel Alves, ficou livre, sozinho, cara a cara contra Ter Stegen e matou o jogo com muita calma, num tapa chapado de perna esquerda no canto direito.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ASPAS, PRO CELTA!

55' ESPALMA, ALVAREZ! Neymar e Messi tabelam, o argentino afunda o goleiro que consegue grande defesa! Escanteio.

54' PRA FORA, PIQUE! Testada firme e a bola passa com muito perigo por cima do gol.

53' Celta marca demais e não deixa o Barça ter espaços. Por isso, muitas faltas, neste momento.

52' Põe pressão, o Barcelona.

51' MESSI, NA TRAAAAAAAAVE! Jogadaça de Neymar pela meia esquerda, abriu pra Iniesta, que rolou pro argentino mandar de primeira e explodir no poste esquerdo.

50' PRA FOOOOORA, ASPAS! Outro erro de saída, agora de Busquets. O atacanta avança pelo meio, bate cruzado e passa tirando tinta d trave direita.

49' Orellana busca jogada individual, mas se perde todo no lance e comete falta no ataque.

48' Celta se fecha todo e tira os espaços do time rival. Barça recomeça errando.

47' Neymar recebe de Messi, arrisca de canhota, mas manda sem direção.

46' Neymar tenta o primeiro ataque mas comete falta ofensiva.

45' O árbitro apita e a bola volta a rolar.

Equipes retornam e a bola vai voltar à rolar.

Sergi Roberto faz outra partida horrível. Daniel Alves sente a falta de ritmo sofre com Nolito em seu setor.

Trio MSN apareceu bem, mas é parado pela atenta defesa do Celta. Messi e Neymar são os mais perigosos.

Nolito vai destruindo o seu ex-time e o Celta bate o Barcelona por 2 a 0.

45' Sem acréscimos, termina a primeira etapa em Vigo.

44' Barcelona terá pouco tempo para descontar ainda no primeiro tempo.

43' Arrisca de fora Mallo mas manda muito por cima.

42' Messi tenta fazer a criação de meio. Sergi Roberto novamente é nulo no meio.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' Messi faz linda jogada pelo meio, mas Suarez não domina e perde grande ataque.

39' SAAAAALVA, FERNANDEZ! Iniesta, Neymar e Messi fazem linda jogada, mas a zaga trava debaixo do gol!

38' Neymar apanha na esquerda e o Barça tenta descontar ainda na primeira etapa.

37' Caíram dois culés na área, mas o juíz mandou seguir o jogo.

36' Agora o Barcelona tem chance de mandar na área falta em Suarez.

35' Orellana busca o lançamento pra Aspas, mas a cobertura da zaga foi bem feita. Recomeça o Barça.

34' PRA FORA, GOMEZ! Ótima troca de passes na esquerda e Nolito cruzou pra trás pra chute forte por cima do gol.

33' Celta tranquiliza o jogo e troca passes em busca da calma para aumentar o placar.

32' Orellana faz um carnaval na direita, mas Pique afasta na cobertura.

31' O Barça tinha as melhores chances, mas o Celta foi mais efetivo.

30' E tinha mais Celta, mas Aspas tocou errado de calcanhar.

29' DE CAVADINHA, GOLAÇO! Falha na saída de bola catalã, Pique se complicou, Aspas roubou e saiu livre, frente a frente ao gol e Aspas mandou uma cavadinha mortal pra balançar a rede.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAÇO, IAGO ASPAS, PRO CELTA!

27' A torcida vem junto com o time. Festa total em Vigo.

26' O CARRASCO MARCA UM GOLAÇO! Orellana cruza da direita, passa por todo mundo, sobra pra Nolito, livre na esquerda e mandou colocado buscando a gaveta. Ter Stegen chega à tocar na bola, mas ela bate na junção das traves esquerdas e vai no fundo da rede.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAÇO, NOLITO, PRO CELTA!

24' Celta usa e abusa do setor esquerdo. Dani sofre para fechar o lado direito de defesa.

23' Barça melhora no jogo e tem maiores chances de gol. Falta finalizar melhor.

22' AMARELO, BUSQUETS. Matou contra ataque.

21' Outro bom ataque catalão, agora com Dani Alves chegando no fundo e Messi chutando travado de novo.

20' Trio MSN aparece, mas Messi bate encima da marcação.

19' Bola forte demais na área e ter Stegen é soberano.

18' Aspas aparece nas costas da marcação, mas Pique divide e tira como pode. Escanteio.

17' Até o momento, Suarez pouco acionado no ataque catalão.

16' Messi arranca pelo meio, abriu na direita, mas a zaga afastou bem.

15' Batida curta pra fácil defesa do goleiro.

14' SERGIO ALVAAAREZ! Bolão de Messi pra Neymar no facão pela esquerda e o brasileiro chuta cruzado pra grande defesa do goleiro. Escanteio.

13' Orellana tentou o drible da vaca contra Mathieu, mas o campo ficou curto pra ele.

12' Barça começa a ter maior domínio e fazer seu tradicional futebol.

11' Na batida, Cabral afasta bem.

10' ESPAAAALMA, ALVAREZ! Iniesta pra Messi na meia esquerda, que gira e manda cruzado pra boa defesa do goleiro. Escanteio.

9' Barcelona cadencia o jogo e tenta frear o ritmo rival.

8' Aspas gira na entrada da área, mas chuta mascado e manda fora sem nnehum perigo.

7' Barça ainda não conseguiu passar do meio campo. Marcação forte do time da casa.

6' Boa jogada pela direita com Wass e Orellana, mas Pique fez corte providencial. Escanteio.

5' Arrisca de fora, Wass, mas sem perigo nenhum.

4' A torcida não para um minuto e empurra o time de Vigo.

3' O Celta parte pra cima usando muito o lado esquerdo, com Nolito e Aspas.

2' Marca alto o time da casa. Barça precisa se movimentar muito nesse começo.

1' NOLITO PERDEU! A bola foi mal rebatida pela zaga, Nolito surgiu livre na ponta esquerda, mas nem cruzou e nem chutou. Se salva o barça.

0' Autoriza o árbitro. Rola a bola na Espanha.

O Barça com o uniforme 2: camisa amarela com listras vermelhas nas costas, calção azul e meias amarelas.

Celta com seu uniforme principal. Camisa, calção, e meias azuis claro, com alguns detalhes em vermelho.

Equipes prontas e postadas. A bola vai rolar.

Undiano Mallenco, Dias Palomar e Alfonso Vicente são os árbitros da partida.

Equipes entram no gramado do Balaídos. Barça entra com uma camisa em apoio ao jogador Rafinha, fora deste ano após grave contusão no tornozelo.

Jogadores terminam o processo de aquecimento e em instantes iniciam os protocolos de entrada.

Um dos destaques do time de Vigo, Nolito, com base no Barcelona, foi especulado no time da Catalunha nesta janela de transferência.

O estádio recebe grande público. O Celta começa bem a temporada e vai em busca de uma vaga nas competições europeias.

O time visitante terá importantes voltas de Daniel Alves e Pique. Já Rakitic não começa jogando, dando sua vaga para Sergi Roberto.

Barcelona definido: Ter Stegen; Dani Alves, Pique, Mascherano, Mathieu; Busquets, Sergi Roberto, Iniesta; Messi, Neymar, Suarez. Téc: Luis Enrique.

Celta escalado: Sergio; Mallo, Cabral, Sergi Gimenez, Jonny; Augusto, Wass, Radoja; Orellana, Nolito, Aspas. Téc: Eduardo Berizzo.

Confira conosco, a partir de agora, todos os detalhes deste que promete ser um grande jogo.

O palco do confronto é o Balaídos, famosa casa do time de Vigo, que quer manter a boa fase encarando o poderoso time catalão.

FIQUE DE OLHO: Lionel Messi, atacante. Nem o pênalti perdido na rodada passada ofuscou seu brilho. Dois gols, uma assistência e mais um show do melhor do mundo. Mais uma chance de espetáculo.

FIQUE DE OLHO: Iago Aspas, atacante. Com formação no próprio Celta, o atacante retornou essa temporada ao seu ex-time, após passagens por clubes europeus, como o Liverpool. Sua experiência e moral com a torcida são importantes para a sua equipe.

No último confronto entre as duas equipes, o Barça precisou lutar muito para vencer pelo placar mínimo, jogando em Vigo. O zagueiro Mathieu foi o herói da partida ao marcar o gol salvador.

Atualmente, o Celta é o 5º, mas com um jogo a menos que o Atlético de Madrid. Caso o time de Vigo ença, passa o time da capital espanhola.

O Celta é uma famosa pedra no sapato. Na temporada passada, Nolito deu show e impediu uma vitória catalã em pleno Camp Nou. Promessa de jogão.

Por outro lado, o Celta é uma das surpresas. Na rodada passada visitou o Ramon Sanchez Pizjuan e saiu de lá com uma importante vitória por 2 a 1, colocando o time na casa dos classificados à Champions League..

Na rodada passada, o time do Barcelona atropelou o Levante, jogando no Camp Nou. Messi deu show, Neymar marcou o dele o os Culés venceram por 4 a 1. Isso porque o camisa 10 ainda errou um pênalti.

1º colocado, o Barcelona vem com 100% de aproveitamento e com seu trio de ataque já fazendo estragos. O problema são as várias contusões que o elenco vem sofrendo, tirando força no banco de reservas.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Celta de Vigo x Barcelona pela quinta rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!