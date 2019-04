Las Palmas bate Sevilla e afunda adversário na última posição da tabela

Jogo válido pela 5° rodada do Campeonato Espanhol 2015/2016, realizado no Estádio de Gran Canaria, na Espanha.

Na tarde desta quarta-feira (23), o Las Palmas recebeu em seu estádio o Sevilla, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol 2015/2016, em jogo realizado no Estádio de Gran Canaria, na Espanha. Vindo de derrota dentro de casa contra o Rayo Vallecano, os comandados de Paco Herrera precisavam da vitória, para manter os objetivos de continuar na primeira divisão. Já o Sevilla, em má fase, também vem de derrota em seus domínios, contra o Celta de Vigo. Embora o time venha de uma grande temporada passada, a equipe de Unai Emery ainda não venceu em La Liga, e ocupava a última posição na tabela.

Com gol de Roque Mesa no primeiro tempo e Alcaraz no fim, o Las Palmas confirmou a importante vitória sobre o Sevilla, que se afundou ainda mais em sua crise interna. Agora, com cinco pontos, Los Amarillos saíram da zona de rebaixamento e pularam para a 15° posição. Já a equipe de Unai Emery, amarga a última posição, e apenas dois pontos. Ainda sem vencer.

No próximo sábado (26), Los Amarillos vão ao Camp Nou, enfrentar o Barcelona pela sexta rodada de La Liga. Já o Sevilla,a recebe o Rayo Vallecano para somar os primeiros três pontos na competição, também no sábado.

Domínio do Sevilla, mas quem abre o placar é o Las Palmas

Mesmo jogando fora de casa, quem dominou a primeira etapa foi o time de Sevilla, retendo a bola no campo de ataque a criando muitas oportunidades de gols para marcar com Krohn-Dheli e Llorente. Com 67% de posse de bola, a equipe da casa se defendia e sucumbia com suas limitações ofensivas, e deixaba de marcar alto para apostar em um contra golpe fatal.

O domínio dos sevillianos não tiveram efetividade, não se resumindo em gols. Com isso, o Las Palmas cresceu, e em apenas uma jogada, abriu o placar. Boa jogada do atacante Araujo, que achou Roque Mesa livre, com a defesa do Sevilla exposta, o meio campista tirou do goleiro Sergio Rico e abriu o placar para os donos da casa, que apesar de sofrer a pressão e jogar nas suas limitações, abriu vantagem no marcador.

Se com o empate no placar, os mandantes abdicavam da posse de bola para apenas marcar em seu campo e apostar no contra golpe, com a vantagem, não foi diferente. Em desvantagem, e não conseguindo criar mais chances, o Sevilla pouco fez depois de sofrer o gol. Sendo assim, a primeira etapa se encerrou tendo um domínio inicial dos visitantes, mas a objetividade dos donos da casa foi maior, e o Las Palmas saiu na frente.

Sevilla se joga ao ataque, expoem sua defesa e Las Palmas aproveita para marcar novamente

No segundo tempo, era esperado que Unai Emery botasse sua equipe para frente, e melhorasse a parte de criação de seu time. Mas, não foi bem assim. Apresentando os mesmo problemas contra o Celta de Vigo, o time sevilliano não conseguia reter a bola no campo de ataque e tentava com frequência os lançamentos verticais e diagonais em direção ao ataque, facilitando a vida dos zagueiros do Las Palmas. Com a vantagem, a equipe da casa tentava administrar a vantagem retendo a bola em seu campo defensivo, e muitas vezes, buscava o segundo gol. A força ofensiva do Sevilla era insuficiente.

Vendo que seu time se postava mal dentro de campo, Emery fez algumas alterações, que mudaram a composição do time e a estratégia de jogo. A entrada de Reyes por Cristóforo fez efeito, e o time já botava a bola no chão, e a função do espanhol era acionar Llorente e Immobile com condições de gol para marcar.

Quando o Sevilla parecia estar perto do empate, o castigo. A equipe se lançou totalmente ao ataque e deixou sua defesa exposta. Com isso, o Las Palmas aproveitou, e marcou o segundo gol na partida para decretar a vitória e a crise em Sevilla. Alcaraz foi quem marcou em mais uma grande jogada de Araujo que deixou o atacante sozinho para arrematar à meta de Sergio Rico, e confirmar a vitória de Los Amarillos. Dois a zero.