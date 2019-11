Kuba marca pela primeira vez, Fiorentina bate Bologna e assume vice-liderança da Serie A

Jogando diante de seu torcedor, a Fiorentina venceu o Bologna por 2 a 0, a terceira vitória seguida, que coloca o time na vice-liderança da Serie A. Graças aos gols de Kuba e Kalinic, a Viola chega aos 12 pontos em cinco rodadas. Já o Rossoblu continua com apenas três, em 18º.

Na próxima rodada, a Fiorentina pode assumir a primeira posição caso vença a líder Inter, fora de casa, no domingo (27), às 15h45. No mesmo dia, mas às 10h, o Bologna recebe a Udinese, time que tem a mesma pontuação na tabela.

Com surpresas na escalação, a Fiorentina de Paulo Sousa dominou o primeiro tempo na posse de bola - 70% - do derby dell'Apenino, mas o time assustou pouco o gol de Mirante. Foram apenas duas finalizações de cada time, que acertaram a meta somente uma vez. A principal chance da Viola foi aos 20. Babacar foi derrubado na meia lua por Rossettini e, na cobrança de falta, Marcos Alonso cobrou de pé esquerdo com perigo. Sem muita inspiração, o time da casa exigiu pouco do Bologna, que, já no fim, conseguiu encaixar um contra-ataque. Aos 43, Mounier recebeu lançamento dentro da área e bateu para o gol, mas Tatarusanu fez ótima defesa e o primeiro tempo terminou sem gols.

No segundo tempo, a Fiorentina voltou mais disposta a marcar e o Bologna teve ainda menos força ofensiva que na primeira etapa. Logo com 1 minuto, Kuba recebeu pela direita após jogada de Valero e pivô de Babacar, mas demorou para chutar, e quando o fez, bateu para fora. Melhor no jogo, a Viola apertava o rival em seu campo, mas era pouco efetiva nas finalizações. Porém aos 26, Rebic cruzou da esquerda, Vecino desviou no meio da área e Kuba apareceu na segunda trave para abrir o placar e marcar seu primeira com a camisa viola. Já aos 37, Alonso levantou pela esquerda e dessa vez foi Kalinic quem apareceu de carrinho para fazer o segundo e garantir mais três pontos para o time de Florença.

Brasileiro brilha e Lazio volta a vencer

Após ser goleada pelo Napoli por 5 a 0 na última rodada, a Lazio voltou a vencer na Serie A. O placar de 2 a 0 sobre o Genoa foi aberto por Djordjevic aos 35 da primeira etapa e Felipe Anderson fechou a conta com um golaço aos 17 da segunda etapa. Agora o time de Roma está em 7º lugar com nove pontos, enquanto a equipe de Gênova ocupa apenas a 17ª posição, com três.