Resultado Tottenham x Manchester City pela Premier League 2015/16 (4-1)

10:42 Ficamos por aqui com mais uma transmissão pelo VAVEL Live entre Tottenham x Manchester City. Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui e até a próxima!

10:39 No próximo domingo (4) às 12h, o Tottenham viaja até o País de Gales para enfrentar o Swansea pela oitava rodada da Premier League, mas, no meio de semana, encara difícil embate no principado contra o Mônaco pela Europa League. O Manchester City, por sua vez, recebe o Newcastle no próximo sábado (3) às 11h, entretanto também tem confronto no meio de semana, mas pela Champions League, quando enfrentará o Borussia Monchengladbach, na Alemanha.

10:38 Com a vitória, o Tottenham pula pra quinta posição na tabela, com os mesmos 12 pontos de Leicester e West Ham, atuais quarto e terceiro colocados. Já o Manchester City continua na liderença, mas a vê ameaçada pelo Manchester United que pode passar o rival da cidade se vencer o Sunderland.

90+4' FIM DE PAPO EM WHITE HART LANE! O Tottenham vence e convence na partida contra o Manchester City por 4-1, de virada após sair perdendo no primeiro tempo.

90' Mais quatro de acréscimos.

89' De Bruyne cobra falta colocada e Lloris fica com ela.

87' CARTÃO AMARELO PARA ALLI! Por falta em Nasri.

87' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! Sai: Lamela; Entra: Carroll.

85' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: Aguero; Entra: Roberts.

84' Confira os três gols do Tottenham no segundo tempo:

81' Navas tenta arremate depois de invadir a área, mas a bola fica na marcação.

81' Navas tenta arremate depois de invadir a área, mas a bola fica na marcação.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO TOTTENHAM!! VIROU GOLEADA!!! Aproveitando defesa desarrumada do City, N'Jie toca para Lamela que vinha sozinho frente a frente com Caballero e Demichelis. O Argentino se livra da marcação com certa facilidade e manda pro fundo do gol.

77' Tottenham troca passes perto da área do adversário, buscando penetrar na zaga, mas Chadli se atrapalha com a bola e a perde.

76' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! Sai: Son; Entra: N'Jie,

72' Son empurra bola cabeceada depois de escanteio pra dentro do gol, levantando o estádio, mas estava impedido.

69' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: Fernandinho; Entra: Nasri.

68' LLORIS SENSACIONAL!!! Navas invade a área e tenta o chute forte e colocado cruzado, mas Lloris manda pra escanteio.

66' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! Sai: Eriksen; Entra: Chadli.

64' CARTÃO AMARELO PARA ERIKSEN! Por falta em De Bruyne.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO TOTTENHAM!!! HARRY KANE FINALMENTE!!! O inglês aproveita rebote de cobrança de falta de Eriksen que bate na trave e manda pro gol que estava aberto. Tottenham 3-1, agora.

59' CARTÃO AMARELO PARA DIER! Por falta em Fernando.

58' Sterling faz boa jogada e chuta para o gol, mas Lloris encaixa a bola com facilidade.

56' CARTÃO AMARELO PARA LAMELA! Por falta em Kolarov.

54' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: Touré; Entra: Navas.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO TOTTENHAM!! ALDERWEIRELD!!! Após cobrança de falta de Eriksen, zagueiro sobe mais alto que todo mundo para testar pro fundo do gol e virar o jogo! Agora, 2-1 Tottenham.

46' Touré tenta o chute de primeira na entrada da área após receber bola, mas Lloris defende e fica com ela.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!!

09:46 Confira o gol de Dier, de empate:

09:34 Confira o primeiro gol do jogo, de De Bruyne:

09:32 CARTÃO AMARELO PARA DEMICHELIS! Por reclamação.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais um,

45' GOOOOOOOOLLLLL DO TOTTENHAM, É O DO EMPATE!!!! DIER É O NOME DELE!!! Após cruzamento mal sucedido, a defesa do City consegue cortar e, na tentativa de saída de bola, De Bruyne erra o passe e Dier chuta de muito longe. A bola, caprichosamente, ainda bate na trave mas vai para o gol.

43' LLORISS!!!!! QUE DEFESAÇA!!! Kolarov tenta o arremate à queima-roupa mas o goleiro do Tottenham estava esperto e faz boa defesa, mandando pra longe.

43' Na cobrança de escanteio, Otamendi é quem sobe mais, mas a bola também e passa por cima do gol adversário.

42' Aguero, após receber passe dentro da área, tenta a jogada individual tentando abrir espaço pra chutar, mas quando consegue, a bola é desviada na zaga e sai em escanteio.

40' CABALLERO!!!!! Kane, se atrapalha com a bola mas ainda consegue a finalização, entretanto Caballero estava lá, em mais uma, para mandar a bola para longe.

35' Sterling faz boa jogada pela esquerda com dois na marcação e cruza, mas a defesa afasta.

34' Depois de cruzamento que passou por todo mundo, Lamela tenta aproveitar, já de dentro da área, a bola que veio no seu pé bom, mas o argentino pega mal e manda pra longe.

33' Após cruzamento perigoso rasteiro na direção da pequena área de Lloris, o goleiro espalma pra longe.

32' UUUUUUHHHH KANE!!! O atacante aproveita bola recebida pelo meio após furada de Otamendi que tentava afastar e, após levar a bola para mais perto, chuta ainda de longe, mas a bola não oferece perigo a Caballero e vai à direita dele.

27' LLORISSSS!!!! Sterling recebe bola dentro da área, puxa pra dentro e bate, mas o goleiro francês tava esperto e mandou pra escanteio.

26' CABALLEROOO!!! Son recebe boa bola pela esquerda e, após pouco avançar bate de dentro da área, mas o goleiro do City fica com ela.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO MANCHESTER CITY!!!! DE BRUYNE!!!! Em contra-ataque mortal, Touré achou o belga sozinho pela direita e ele, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou a chance e mandou pro fundo das redes. Agora, 1-0 Manchester City.

17' UUUUUUHHHHH AGUERO!!! O Argentino tenta a sorte da entrada da área e chuta colocado no canto, mas Lloris saltou para espalmar para escanteio.

15' Com um terço do primeiro tempo jogada, o City já mostra uma postura ofensiva, marcando à pressão no campo de ataque quando não tem a bola e tentando criar o máximo quando tem, não deixando o Tottenham jogar.

14' Yaya Touré tenta aproveitar passe de De Bruyne e chuta de fora da área, mas a bola passa à direita do gol adversário.

8' De Bruyne carrega pelo meio após receber a bola e tenta o chute de fora da área, mas a bola vai à esquerda de Lloris, não necessitando nem de esforços do goleiro.

5' UUUUUUHHHH!!! Lloris sai mal, erra passe e Sterling aproveita, rouba a bola e tenta chutar de onde interceptou, buscando pegar o goleiro fora de posição, mas a bola vai muito por cima.

1' De Bruyne recebeu passe pela direita e tentou o cruzamento rasteiro, mas foi cortado pela defesa do Tottenham, que mandou para escanteio.

0' ROLA A BOLA EM WHITE HART LANE, COMEÇA A SÉTIMA RODADA DA PREMIER LEAGUE!

O Manchester City, por sua vez, está escalado da seguinte forma: Caballero, Sagna, Demichelis, Otamendi, Kolarov, Fernando, Fernandinho, De Bruyne, Sterling, Toure, Aguero

O Tottenham vem a campo com: Lloris, Walker, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Alli, Dier; Eriksen, Son, Lamela; Kane.

Faltando poucos minutos para o inicio do embate, as equipes anunciaram suas escalações.

Já em Manchester, na coletiva pré-jogo, o treinador dos visitantes de hoje, Manuel Pellegrini disse que não importa o inicio que o Tottenham anda tendo na temporada e que sua equipe precisa de foco e mentalidade pra vencer. "Todo jogo é diferente e nós estamos crentes que se não jogarmos bem, não vencemos, simples. Não olho pro inicio do Tottenham, eles têm bons jogadores e qualidade, e Pochettino vem fazendo um belo trabalho. Sabemos que brigarão lá em cima na tabela", disse o chileno.

Falando sobre o jogo, o treinador dos Spurs, Mauricio Pochettino disse que, apesar do bom inicio do City e da campanha um tanto quanto irregular do Tottenham, a sua equipe pode enfrentar os líderes de igual pra igual. "É verdade que eles têm grandes jogadores mas nós somos um time com qualidade também e podemos encará-los de igual pra igual. Nossa mentalidade é importante e precisamos mostrar que podemos competir e vencer", disse o argentino.

FIQUE DE OLHO! Kevin De Bruyne, meia do Manchester City. Chegando como a contratação mais cara da história do City e da Premier League, o belga não parece estar sob pressão pra mostrar bom futebol à torcida Citizen e já conquistou a condição de jogador essencial na equipe. Nos últimos jogos, o atleta apareceu como titular e marcou em todos os jogos e para esse jogo a sequência pode continuar. Além de marcar gols, pode aparecer com uma assistência importante, uma vez que sem David Silva o jogador acaba sendo o homem da criação.

FIQUE DE OLHO! Christian Eriksen, meia do Tottenham. O dinamarquês, desde que chegou no clube, mostra seu valor e importância de temporada a temporada. A cada ano, basicamente, o meia fica cada vez mais importante à forma de jogar da equipe, à articulação e assistências na equipe, assim como bola parada e gols importantes. No jogo de logo mais, o atleta de 23 anos pode aparecer com uma falta, um escanteio bem batido, um passe decisivo ou um gol e ajudar à equipe a sair com um resultado positivo.

Entre esses dois jogos citados, houve uma goleada histórica para os visitantes de logo mais. Jogando em seus domínios, o Manchester City venceu o Tottenham por incríveis 6-0. Veja os gols:

A última vitória dos donos da casa foi em abril de 2013, quando venceram o City por 3-1 também em Londres. Nasri abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo e na segunda etapa, Dempsey, Defoe e Balé marcaram pra virar o jogo e da a vitória aos Spurs.

A última vez que as duas partes se encontraram em jogo oficial foi em maio deste ano, e o Manchester City venceu o Tottenham em domínios adversários por 1x0 com gol de Aguero. Confira os melhores momentos:

O confronto entre as equipes se mostra bem equilibrado, mas os visitantes levam a melhor. São 58 vitórias pro Manchester City e 57 para o Tottenham. 34 empates completam a história.

Os Citizens vêm de derrota em casa para o West Ham. Perdendo por 2-1 para os Hammers que seguraram até o final para garantir o resultado, o City viu ali os rivais pelo título se aprpximarem aproximarem. Sakho e Moses foram os carrascos, enquanto De Bruyne descontou para os donos da casa na ocasião

Os visitantes, por sua vez, são líderes do campeonato com quinze pontos de dezoito disputados. Vem fazendo uma campanha sólida neste início de campeonato com cinco vitórias e uma derrota. Buscam, nesse jogo, se distanciarem dos rivais.

Na última rodada, a equipe londrina recebeu e venceu o Crystal Palace em seu estádio pelo placar mínimo. Heung-Min Son foi o autor só gol da vitória que distanciou o Tottenham da zona de rebaixamento.

O mandante da partida é o Tottenham, que neste momento ocupa a npna posição na tabela de classificação com nove pontos ganhos em seis rodadas. Duas vitórias, três empates e uma derrota compõem a campanha da equipe na temporada.

Bom dia caro leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o jogo que abre a sétima rodada da Barclays Premier League entre Tottenham x Manchester City. O jogo será em White Hart Lane, em Londres às 8h45. Fique conosco!