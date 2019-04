Kaiserslautern quebra sequência ruim e vence líder Bochum fora de casa

Nesta sexta-feira (25), o Bochum recebeu o Kaiserslautern pela 9° Rodada da 2. Bundesliga 2015/16, no Rewirpower Stadion em Bochum. A equipe azul e branca queria manter a liderança e se afastar dos concorrentes contra um time que vinha em um momento ruim na competição e nesta semana o seu treinador, Kosta Runjaic foi demitido do cargo.

Em uma partida movimentada, foram os visitantes que saíram na frente do placar. Aos 25 minutos, Przybyłko deu assistência à Colak que saiu de frente com Luthe e marcou para o time do sudoeste alemão. Depois, aos 29 minutos, aumentaram o marcador com Piossek.

Os donos da casa conseguiram o seu o gol aos 28 minutos da etapa final com o togolês Mlapa, que tinha saído do banco de reservas e descontou para sua equipe que tentou esboçar uma reação nos instantes finais e pelo menos empatar a partida, tentou na pressão, mas parou em grandes defesas de Marius Muller.

Com o resultado, o time azul e branco continua na liderança com 18 pontos, mas pode ser ultrapassado por Freiburg e St. Pauli que ainda jogarão nesta rodada. Os Rothen Teufel foram para a décima primeira colocação e estão agora com 12 pontos.

O próximo jogo do Bochum será fora de casa contra o Greuther Furth na Trolli-Arena no próximo dia (03). Já o Kaiserslautern recebe no Fritz Walter Stadion a equipe do Fortuna Dusseldorf na próxima sexta-feira (02).

Sandhausen vence o Fortuna Dusseldorf fora de casa, após cinco partidas sem vitória:

Na Esprit Arena, o Fortuna Dusseldorf recebeu o Sandhausen, os rot-weiss que buscavam sair da parte debaixo da tabela encarou uma equipe que não vencia a cinco partida na competição e queria a recuperação.

Em partida equilibrada, os visitantes venceram por 1 a 0. O gol foi marcado por Jovanovic. Com o resultado os alvinegros subiram para a nona colocação com 12 pontos. Já os rot-weiss estão em décimo quinto com 6 pontos, e podem retornar a zona de rebaixamento, se caso Paderborn e 1860 Munique vencerem suas partidas.

O próximo jogo do Fortuna Dusseldorf será fora de casa contra o Kaiserslautern na próxima sexta-feira (02/10). E o Sandhausen também jogará fora de casa contra o St. Pauli no Millerntor-Stadion no próximo sábado (03).

Nuremberg arranca empate nos instantes finais contra o Arminia Bielefeld

No Grundig-Stadion o Nuremberg encarou o Arminia Bielefeld, a equipe bávara que venceu na ultima rodada enfrentou um time que é o campeão dos empates nessa temporada e buscou surpreender o adversário fora de casa.

Em jogo equilibrado, os visitantes abriram dois gols de vantagem com o artilheiro da equipe Fabían Klos, mas Burgstaller marcou duas vezes nos instantes finais da partida, evitando a derrota em casa. Com o resultado o clube bávaro foi para a sexta colocação com 14 pontos. Enquanto os Arminen estão em décimo segundo com 10 pontos.

A próxima partida do Nuremberg será fora de casa contra o RB Leipzig na RB Arena no próximo domingo (04). Já o Arminia Bielefeld recebe na Schüco Arena a equipe do 1860 Munique na próxima sexta-feira (02).