Resultado Barcelona x Las Palmas pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (2-1)

Só que a notícia do dia é a lesão de Messi, podendo ficar fora de 6 a 8 semanas só retornando no clássico contra o Real Madrid.

A vitória teve Suarez decidindo com dois gols, Neymar perdendo pênalti, Barça perdendo gols aos montes e falhas na zaga.

93' Fim de papo no Camp Nou. Barcelona vence no sufoco e se reabilita no campeonato.

92' AMARELO, SUAREZ. Solada em Wakaso.

91' Suarez é puxado na área, pede pênalti claro, mas o jogo segue.

90' Mais três de acréscimos.

90' VIEIRA, PRA FOOOOORA! Arrancada pelo meio, chute de fora e passa queimando a trave!

89' PERDEU, SANDRO! Jogadaça de Neymar pela esquerda, passe pra Sandro, livre, livre pra matar o jogo e mandou na rede do lado de fora.

88' DESVIADA PRA POR FOGO NO FINAL! Mascherano falhou feio na saída, Vieira recebeu na esquerda, levou por dentro, arriscou, desviou no Pique e matou Ter Stegen.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, VIEIRA, DO LAS PALMAS!

86' Barça controla a bola, retém a posse e espera o fim de jogo.

85' Reta final de partida.

84' Forte e alta demais. Só tiro de meta.

83' OPA, NEYMAR! Chapéu, arrancada e falta sofrida frontal ao gol. Suarez na bola.

82' Na batida, a zaga afastou, mas Sandro arrisocu de fora pra defesa firme do goleiro.

81' ESPALMA, VARAS! Pedrada de Mascherano que o goleiro manda pra escanteio.

80' Notícias vindas da Catalunha dão conta de que Messi ficará fora entre 6 à 8 semanas. Voltaria exatamente para o Clássico contra o Real Madrid.

79' MUDA O BARÇA: Munir dá lugar a Sandro.

78' BOMBARDEIO CATALÃO! Jogadaça de Sergi Roberto, abrindo pra Suarez na direita que ligou Neymar de primeira. Varas afastou com o pé e Rakitic mandou o meio de campo pro gol, mas Alcaraz tirou. Só que o jogo estava parado com mal impedimento marcado.

77' Vieira mandou por fora do gol e só tiro de meta.

76' A zaga cortou mal e Valeron sofre falta frontal próxima a meia lua da grande área.

75' Las Palmas chega nos cruzamentos e Ter Stegen desvia pra linha de fundo. Escanteio.

74' MILAGRE DE JAVI VARAS! Passe lindo de Rakitic pela meia direita, Suarez recebeu pelo meio, afundou o pé mas parou em grande defesa do goleiro!

73' Las Palmas sente muito e não tem reação. Agora é todo defesa ainda mais. Barça se impõe.

72' Munir recebe lindo lançamento de Mascherano, mas erra outro cruzamento.

71' PERDEU, NEYMAR! Arrancada do brasileiro, passe pra Suarez, que devolveu no facão e o Neymar fintou, abriu espaço e chutou forte por cima do gol.

70' SIMON PERDEU! Recebeu bela enfiada, surgiu livre, mas se precipitou na hora do chute e mandou no meio do gol fraco.

69' Munir dá de cavadinha pra Neymar mas o arqueiro do Las Palmas pega bem.

68' Munir avança bem pela direita, mas seu cruzamento pra Suarez sai totalmente errado.

67' MUDA O LAS PALMAS: Dupla mexida com entrada de Valeron e El Zhar, saem Araujo e Mesa.

66' PRA FOOOOOOOOOOOOOORAAAAAA!!!!! Mandou forte, no meio, mas por cima do gol!

65' VEM NEYMAR!

64' É PÊNALTI PRO BARÇA! Suarez dá um chapéu, tenta a finta, contra Alcaraz que bloqueia com a mão. Bem marcado.

63' Bartra dá linda assistência pra Suarez, mas o uruguaio estava em posição de impedimento.

62' ESPAALMA O GOLEIRO! Neymar recebe em velocidade, arrisca forte e obriga o goleirão a grande defesa.

61' Informações ainda incertas dão conta de que Messi já saiu do hospital e pode ter uma lesão no ligamento lateral do joelho esquerdo.

60' Suarez pra Neymar, mas Simon cortou na hora exata! O toque final foi do brasileiro e a posse é do Las Palmas.

59' QUASE! Jogada linda de Sergi Roberto pela direita, cruzou fechado, mas ninguém pegou na pequena área.

58' AMARELO, WAKASO. Lance atrasado marcado pelo juíz por falta fora da bola.

57' TER STEGEN! Araujo arrisca da canhota forte e o alemão espalma firme!

56' AMARELO, SIMON. Puxou, agarrou, amassou Sergio Busquets.

55' Se um se machuca, outra está mal, o terceiro decide. Esse é o trio MSN.

54' UM BELO GOL! Inversão linda de Neymar pra Munir surgir nas costas da marcação pela direita, cruzou rasteiro, Busquets faz o corta luz, Suarez manda de primeira pro fundo da rede!

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, PRO BARÇA!

52' Lançamento pra Neymar, o goleiro pegou, quase sai da área, mas ficou a reclamação.

51' Barça melhora no jogo e cria mais no jogo.

50' Suarez trabalha bem com Munir, mas o jovem estava impedido. Marcação errada e seria o segundo gol.

49' Ter Stegen pegou, largou, pegou de novo e se garantiu. Que susto!

48' Las Palmas consegue um escanteio depois de um chutão do goleiro pro campo de ataque.

47' Ataque catalão é parado com impedimento marcado e bem marcado.

46' Público divulgado: 74.916 pessoas no Camp Nou.

45' Autoriza o árbitro. A bola rola na etapa final de partida.

Vamos ao jogo. Tudo pronto.

Equipes vão retornando e logo teremos a etapa final.

O Barça sente muito as lesões. O time ainda não tem a criação ideal. Neymar está apagado e Suarez é o único a chamar a responsabilidade.

Suarez marcou de cabeça, mas as atenções se viram pra mais uma lesão e logo de Lionel Messi.

47' Jogo tenso, com muito confronto físico termina. Fim de primeiro tempo com vitória parcial do Barça.

46' Agora quem sente e muito é Mascherano, que recebeu um pisão forte no tornozelo esquerdo.

45' Mais dois minutos de acréscimos.

44' Simon comete falta ofensiva e time do Las Palmas perde boa chance de ataque.

43' Rakitic arrisca de fora, mas manda sem curva necessária e só tiro de meta.

42' Neymar e Suarez buscam a tabela, mas a defesa rival estava atenta pra tirar.

41' Adianta a marcação, o time do Las Palmas.

40' Reta final do primeiro tempo.

39' VIEIRA, PRA FORA! Contra ataque com muita velocidade pela esquerda, a bola parou no pé de Vieira que arriscou de novo e passou por cima do gol.

38' Munir avança pela direita, mas o cruzamento é desviado pela defesa.

37' Veira recebe na velocidade pela esquerda, tira o cruzamento rasteiro, mas foi fechado demais e Ter Stegen pega firme.

36' AMARELO, HERNAN. Matou contra ataque.

35' TER STEGEN! Vieira manda uma pedrada de longe e o goleiro manda pra escanteio.

34' Lionel Messi foi ao Hospital de Barcelona para realizar exames no joelho esquerdo.

33' PEEEEEEEERDEU, NEYMAR! Jogadaça com enfiada linda de Busquets pelo meio da zaga, Suarez recebeu, cruzou no meio, mas o passe foi alto e forte demais, tirando a chance de finalizar do brasileiro.

32' Munir divide com a zaga pra finalizar e dá uma rasteira na marcação ao tentar chutar no gol.

31' Munir tentou no pivô, mas foi bem desarmado pela defesa.

30' O uruguaio melhora e o jogo volta a rolar.

29' Preocupação mais uma vez, com outra estrela do time sentindo no gramado. Suarez atendido fora do campo.

28' Agora quem sente no gramado é Luis Suarez e um problema no ombro esquerdo.

27' Mascherano lança pelo meio da zaga, mas foi forte demais e ficou fácil pro goleiro.

26' Barça tenta o segundo, mas Munir se complica todo com a bola nos pés.

25' PRA LAVAR A ALMA! Na direita, Munir toca de calcanhar pra passagem de Sergi Roberto. O lateral cruzou de primeira na marca do pênalti e Suarez ganhou de dois zagueiros numa cabeçada mortal no canto direito do goleiro. Placar aberto.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUIZ SUAREZ, DO BARÇA!

23' Rakitic avança bem pela direita, cai na área, pede falta, mas o jogo segue sem problemas.

22' Lançamento longo buscando Vieira, mas o avante estava em posição de impedimento.

21' Se solta mais, o time do Las Palmas. Parece acreditar mais no seu futebol.

20' Araujo gira contra Pique, arrisca cruzado e Ter Stegen pega no chão.

19' Busquets sobe demais o pé e comete falta no ataque.

18' Las Palmas é todo defesa e vai parando um dos melhores ataques do mundo.

17' Munir recebe na direita, busca a jogada individual, mas perde sem problemas.

16' Mascherano tenta a enfiada de bola entre a defesa, mas a bola vai sem direção à ninguém.

15' Saída errada do Las Palmas e Suarez ficou de frente pra zaga. Mas foi desarmado na bola.

14' Suarez tenta o giro contra a marcação e gira pro lado errado. A zaga afastou.

13' Las Palmas joga com 5 na linha de defesa. Barça usa muito o lado esquerdo com Neymar e Adriano.

12' Simon cruza da direita e Pique afasta bem o perigo.

11' Suarez recebeu na direita, cruzou pra Neymar mas o passe foi forte e fechado demais. Só tiro de meta.

10' Araujo arrisca de fora mas o jogo já estava parado com impedimento.

9' O camisa 10 é mais um que sofre com lesão neste começo de temporada. Além dele, Jordi Alba, Vermaelen, Rafinha, são outros importantes jogadores.

8' MUDA O BARÇA: Messi vai direto pro vestiário e Munir vai pro seu lugar.

7' Lionel Messi cai no gramado e parece ainda sentir. Não dá mais pra ele. Preocupação total no Camp Nou.

6' Busquets tenta de letra e a bola vai longe do gol.

5' Messi vai voltando a sua normalidade. Tudo bem com o jogador.

4' No lance anterior, seu chute foi travado e sentiu o choque de joelhos. Mas ele retorna e é festejado.

3' Messi no chão sentindo o joelho esquerdo. Preocupação total.

2' AFAAAASTA, SIMON! Messi recebeu na direita, foi fintando, entrou na pequena área, chuta travado, a bola fica rebatendo e a zaga afastou.

1' Já teve bom ataque catalão, com Messi abrindo pra Adriano, que cruzou forte pra chegada atrasada de Suarez.

0' Autoriza o árbitro. Rola a bola no Camp Nou.

Las Palmas está com o principal equipamento. Com camisa amarela, calção azul e meias amarelas.

Barça com seu uniforme principal. Camisa azul e grená na horizontal, calção grená e meias azuis.

Neymar com novo corte de cabelo. Está todo careca e se tem a expectativa de seu jogo após a justiça prender mais de 180 milhões de reais.

Times sobem ao gramado e se posicionam para o início do jogo.

Equipes se preparam para a partida. A bola logo rola no Campeonato Espanhol.

Últimos ajustes das equipes no aquecimento. Em instantes eles retornam aos vestiários para darem início ao protocolo de entrada.

Las Palmas definido com Varas; Simón, Alcaraz, Aythami, Bigas; Castellano, Hernán, Roque, Wakaso; Viera, Araújo. Téc: Paco Herrera.

Barça escalado: Ter Stegen; S. Roberto, Bartra, Piqué, Adriano; Busquets, Mascherano, Rakitic; Suárez, Messi, Neymar. Téc: Luis Enrique.

As equipes se aquecem no gramado. O público vai chegando e a expectativa é de casa cheia no Camp Nou.

O palco do confronto é o Camp Nou, que certamente estará lotado mais uma vez para empurrar o time da cidade rumo ao topo.

FIQUE DE OLHO: Lionel Messi, atacante. Ainda que tenha atuado na goleada passada, o argentino foi um dos melhores em campo, com assistências, dribles, chutes e muita participação.

FIQUE DE OLHO: Valeron, atacante. Experiente atacante espanhol, passou bom tempo no La Xoruña e é uma das referências técnicas da equipe do Las Palmas.

No último confronto catalão, o Barça foi dominado pelo Celta de Vigo. Reveja os gols da partida.

Atualmente, o Real Madrid é líder, com o mesmo número de pontos de Celta e Villarreal. Todos com 13 pontos.

O Las Palmas vem confiante após a sua boa vitória e quer usar a má fase defensiva catalã para sair com, ao menos, um empate.

Por outro lado, o Las Palmas surpreendeu. 12º colcoado, enfrentou a badalada equipe do Sevilla e aproveitou bem a má fase do time da Andaluzia, ao vencer por 2 a 0.

Na rodada passada, o time do Barça visitou Vigo e foi atropelado pelo time da casa, com atuações mágicas de Fernandez, Nolito e Aspas. O último, marcando dois golaços.

5º colocado, o Barcelona vinha invicto, mas sofreu uma goleada histórica rodada passada e o time se encontra fora da zona de classificação para a Champions League.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Barcelona x Las Palmas pela sexta rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!