Sevilla sofre para vencer Rayo Vallecano e conquista primeira vitória

O Sevilla recebeu o Rayo Vallecano na tarde deste sábado (26) em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Espanhol 2015/2016, realizada no Estádio Rámon Sánchez Pijzuan, em Sevilha. Os donos da casa sofreram, mas conseguiram bater o adversário por 3 a 2, com gol sendo marcado no final do segundo tempo, e enfim venceram no certame.

A equipe de Unai Emery chegou para o confronto sem vitórias na competição recém iniciada; com três empates e duas derrotas, o atual campeão da Uefa Europa League não empolgou, e vive má fase. Apesar da décima colocação na tabela, o Rayo queria somar pontos fora de casa, uma vez que, o time soma duas vitórias, um empate, e três derrotas.

A equipe da casa saiu na frente logo aos 20 minutos, quando Gameiro abriu o placar. Com a vantagem no marcador, o time cadenciou o ritmo, e deixou com que o Rayo chegasse, assuntando a meta do goleiro Sergio Rico. A força ofensiva dos mandantes era significativamente superior ao do Rayo, e o Sevilla precisou chegar apenas mais uma vez, no fim da primeira etapa, para ampliar; o meia N'Zonzi fechou a primeira metade do jogo com outro gol para os donos da casa, praticamente definindo o confronto.

No segundo tempo, os visitantes surpreenderam, e partiram em busca do empate: equilibrando a posse de bola, e indo com mais jogadores ao ataque, o gol de Javi Guerra não demorou para sair, e aos dez minutos, o espanhol descontou, dando esperanças para o Rayo.

O gol animou o time de Madri, que chegou ao empate no placar com Bebé - aos 15 minutos -, deixando os torcedores sevillianos preocupados com chance de ter mais um jogo sem vitória em La Liga. Porém, no fim, a entrada de Konoplyanka deixou o time mais ofensivo; em uma belíssima cobrança de falta, o ucraniano deu números finais a partida, já aos quarenta minutos, trazendo alívio para os torcedores, e para Unai Emery.

Agora com seis pontos, o Sevilla respira mais aliviado na tabela, mas preza pés no chão para seguir no caminho das vitórias. O time recebe o Barcelona no próximo sábado (3) para ir em busca de mais uma vitória. Já o Rayo, juntará os cacos e continuará em Sevilha, para enfrentar o Real Betis, no domingo (4), pela sétima rodada.