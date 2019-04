Manuel Pellegrini lamenta derrota do Manchester City em duelo contra Tottenham

O duelo entre Tottenham e Manchester City que ocorreu neste sábado (26), foi marcado por vários erros por parte da arbitragem que comprometeram o resultado final de maneira direta. O técnico dos Citizens, Manuel Pellegrini evitou abordar os lances polêmicos em sua entrevista pós-jogo e optou por pedir foco e determinação aos seus atletas para os próximos jogos, visto que a equipe vem de 3 derrotas consecutivas em partidas válidas pela Uefa Champions League e Barclays Premier League.

"Nós não jogamos suficientemente bem o primeiro tempo contra o West Ham, assim como o segundo tempo aqui hoje. Eu não quero falar sobre os gols [irregulares] porque foi um erro, o árbitro poderá analisar isso," declarou o técnico dos Citizens, que ainda completou.

"Nós precisamos continuar trabalhando, continuar jogando como fizemos nos primeiros 45 minutos. Precisamos jogar cada partida como se fosse uma final daqui para frente", disse o treinador.

Pellegrini mostrou-se insatisfeito com o desempenho dos defensores no jogo de hoje, principalmente pelos dois erros cometidos nas bolas paradas cobradas pelos donos da casa. " No segundo tempo houveram duas bolas paradas, uma delas decidiu o jogo e após isso eles se saíram bem. Nós defendemos muito mal algumas bolas, duas cobranças, dois gols [sofridos]", finalizou o chileno.

O City abriu o placar logo aos 25 minutos da primeira etapa com o jovem belga Kevin de Bruyne, que pareceu estar um pouco à frente do marcador ao receber o passe de Yaya Touré. Ainda no primeiro tempo, os donos da casa empataram a partida com Eric Dier em jogada que contou com a participação de Walker que encontrava-se em posição de impedimento, não assinalado pelo árbitro. Na etapa final, os Spurs passaram a controlar o jogo e conseguiram a virada em pouco tempo, com gols de Toby Alderweireld, Harry Kane ( em posição irregular ) e Lamela que fechou a goleada aos 33 minutos do segundo tempo.

Com o resultado a equipe do Tottenham que vinha de um início de campeonato ruim aproximou-se do topo da tabela, somando 12 pontos na competição. Os Citizens por sua vez, perderam a liderança para o Manchester United e encontram-se em segundo lugar, com 15 pontos no campeonato até aqui.

O City volta a campo na próxima quarta (30) quando visitam os alemães do Borussia Mönchengladbach em jogo válido pela fase de grupos da Uefa Champions League. Já os Spurs voltarão a jogar na próxima quinta (1) pela Uefa Europa League quando visitam o Mônaco na França.