Em partida eletrizante, Newcastle e Chelsea ficam no empate na Premier League

Neste sábado (26), Newcastle e Chelsea se enfrentaram pela sétima rodada da Premier League 2015/16 em uma partida eletrizante que teve o placar de 2 a 2. Ayoze Perez e Wijnaldum marcaram para o Newcastle, enquanto Ramires e Willian empataram para o Chelsea.

Com o resultado, o Newcastle soma um ponto e fica com 3 na competição permanecendo na penúltima colocação da competição. Já o Chelsea soma 8 pontos e fica na décima quinta posição do campeonato. O Newcastle na próxima rodada visita o Manchester City no Ettihad Stadium. Já o Chelsea recebe o Southampton no Stamford Bridge.

Newcastle domina as ações do primeiro tempo e sai na frente

No primeiro tempo, o Newcastle surpreendeu a todos, pois pela campanha que vem fazendo nesta temporada era improvável que conseguiria anular as principais peças do Chelsea e ainda assim conseguir chegar ao ataque, mas isso acabou acontecendo e a equipe deixou o St. James Park sob aplausos no intervalo da partida.

A primeira chance da partida entretanto foi do Chelsea, numa falta frontal ao gol de Krul, o zagueiro Zouma encheu o pé e a bola passou com perigo a direita do goleiro Krul. Logo depois, Ivanovic entrou pela direita e cruzou muito forte e Remy conseguiu finalizar no susto para fora.

A primeira grande chance do Newcastle na partida veio aos 16 minutos quando Perez puxou pelo meio e tocou para Sissoko chutar cruzado levando perigo a meta de Begovic. Aos 27, duas grandes chances para os Magpies, quando Janmaat recebeu de Colback na ponta direita e tocou para Perez chegar chutando para boa defesa de Begovic, no rebote Sissoko tocou para Janmaat que tabelou com Perez e chutou para outra grande defesa do goleiro do Chelsea.

O Chelsea levou perigo em um contra ataque em que Fabregas recebeu no meio campo e em vez de passar como de costume, ele resolveu arriscar e obrigou o goleiro Tim Krul a fazer uma grande defesa e salvar o Newcastle.

O gol dos donos da casa saiu aos 42 do primeiro tempo, quando Anita recebeu na ponta direita e cruzou na área, a defesa do Chelsea bateu cabeça e deu espaço para Ayoze Perez dominar e chutar forte no canto direito do goleiro Begovic e abrir o placar.

Brasileiros fazem a diferença no segundo tempo e o Chelsea busca o empate no fim da partida

No segundo tempo, o Chelsea começou dominando as ações do jogo mas não conseguia penetrar em uma compacta defesa do Newcastle. A primeira chance dos Blues veio aos 52 quando Oscar foi para cima de Sissoko, cortou o francês e cruzou para Remy cabecear por cima do gol de Krul.

Em um momento em que o Chelsea dominava as ações do jogo mas não conseguia chegar ao gol do goleiro Krul, o Newcastle aumentou sua vantagem. Após cobrança de escanteio de Ayoze Perez, Wijnaldum tocou de cabeça pro fundo das redes para a loucura da torcida no St James Park.

O Chelsea não conseguia chegar, e aos 71, Hazard deu grande passe para Oscar entrar na área e dar bela finalização que deu grande perigo ao Newcastle. O gol saiu apenas aos 79 quando Hazard encontrou Ramires no meio e o brasileiro acertou um chutaço de fora da área para diminuir o placar.

Os Blues tiveram uma grande chance para empatar a partida quando Fabregas deu grande lançamento para seu compatriota Pedro que na cara do gol isolou por cima do gol. O empate veio aos 86 quando Willian cobrou falta para dentro da área e a bola passou por todo mundo na área e enganou o goleiro Krul. A virada quase veio e de novo em uma jogada com a dupla brasileira Ramires e Willian que cobrou a falta para Ramires cabecear para grande defesa de Krul.