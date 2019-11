Kalinic faz hat-trick, Fiorentina goleia Inter fora de casa e assume liderança da Serie A após 16 anos

No jogo entre os líderes da Serie A, a Fiorentina atropelou a Inter, em Milão, neste domingo (27), e tirou da rival a primeira posição na Itália. Até então com 100% de aproveitamento, o time nerazzurro sofreu com as falhas na defesa, e a Viola marcou três vezes com Kalinic e uma com Ilicic. Icardi fez o dos mandantes. O duelo foi válido pela sexta rodada da liga.

Agora os dois times estão com 15 pontos, mas a equipe de Florença leva a melhor nos critérios de desempate. A última vez que a Viola liderou a Serie A foi na 20ª rodada da temporada 1998-99, quando tinha Batistuta e Edmundo no ataque.

Na próxima rodada da Serie A, a Inter visita a Sampdoria, no domingo (4), às 10h. Já a Viola volta a campo na próxima quinta-feira (1), quando visita o Belenenses, às 14h, pela Uefa Europa League. No Italiano, a Fiorentina recebe a Atalanta no domingo (4), às 15h45.

Miranda é expulso, Fiorentina aproveita erros e abre larga vantagem

A lesão de Jovetic ainda no aquecimento foi o primeiro dos péssimos momentos da Inter em Milão. Logo com 3 minutos, Handanovic se atrapalhou no domínio em bola recuada, Kalinic se antecipou, dividiu com o goleiro e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Ilicic bateu no canto esquerdo e abriu o placar para a Viola.

Posicionada com três zagueiros, com Perisic e Alex Telles como alas, a Inter tentou apertar a saída de bola da Fiorentina, mas o time de Florença mostrou muita capacidade para se livrar da pressão e arrumar campo livre para atacar. Aos 19, Ilicic avançou pelo meio e arriscou de longe. Handanovic espalmou, mas a bola não foi longe e Kalinic apareceu quase em cima da linha de carrinho para fazer 2 a 0.

Não demorou muito e, cinco minutos depois, Marcos Alonso fez grande jogada pela esquerda, deu drible da vaca em Perisic e cruzou para Kalinic, que novamente de carrinho apareceu na pequena área para ampliar a vantagem da Fiorentina. A partir do terceiro gol viola, Roberto Mancini reposicionou a Inter no 4-3-1-2, mas aos 31, quando o time da casa melhorava sua atuação, Kalinic recebeu passe de Vecino no contra-ataque e, quando invadiria a área, foi puxado por Miranda e o zagueiro brasileiro foi expulso.

Com pouquíssimas ações ofensivas, o lance em que a Inter mais esteve próximo do gol foi aos 36. Roncaglia recuou e Tatarusanu furou o chute, mas para sorte do romeno, a bola passou a esquerda do gol e saiu pela linha de fundo. Assim, a Viola foi para o intervalo com uma grande vantagem para administrar.

Inter esboça reação, mas Kalinic mata o jogo

Com um jogador a mais, a Fiorentina passou a dominar praticamente de forma total a posse de bola, atacando apenas em momentos favoráveis. Aos 4, Badelj tabelou com Ilicic na entrada da área e bateu no canto, mas Handanovic caiu e segurou.

Mesmo mal no jogo e sem poder de criação, a Inter conseguiu uma pequena reação aos 16. Após cobrança de falta de Alex Telles, Icardi finalizou primeiro na trave, e, na segunda, apareceu na cara do gol para descontar. Mesmo assim, a Fiorentina continuou dona do jogo e corria poucos riscos.

Aos 26, Tomovic recebeu de Valero dentro da área e arriscou de pé esquerdo, mas Handanovic bem posicionado segurou. Cinco minutos depois, veio o golpe final da Viola. Kalinic se atrapalhou no domínio, mas conseguiu tabela com Ilicic e ficou de frente para o gol, para marcar seu hat-trick e transformar a vitória da Fiorentina em goleada.

Com 70% de posse de bola durante o jogo, a Fiorentina conseguiu segurar sem muito esforço uma fragilizada Inter e demonstrou que, se quisesse, poderia fazer ainda mais. Aos 38, Kalinic recebeu de Gilberto dentro da área e bateu cruzado, porém Handanovic conseguiu espalmar. No fim, a Viola alcançou uma goleada importantíssima e assumiu a liderança da Serie A pela primeira vez nos anos 2000.