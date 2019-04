Após se recuperar de uma lesão na coxa, Juventus anuncia volta de Khedira aos gramados

Na tarde desta segunda-feira (28), a Juventus anunciou oficialmente o retorno de Sami Khedira aos gramados. O meio-campista se lesionou no amistoso contra o Olympique de Marseille, no dia (1) de agosto, partida que os italianos saíram derrotados por 2 a 0.

Com as saídas de Pirlo e Vidal, a contratação de Khedira foi muito bem vista pelos torcedores da Juventus, mas a contusão que o alemão sofreu na sua segunda partida em serviço da Vecchia Signora, ofuscou toda a empolgação da chegada do jogador. Na página oficial do atleta no facebook, Khedira anunciou para todos os fãs sua volta aos gramados.

"Estou feliz em retornar e estar à disposição da equipe para ajudar os meus companheiros, porque estamos juntos da Juventus e por ela nunca vamos desistir.", comentou o atleta.

Khedira pode não estar a disposição de Massimiliano Allegri já para a próxima partida, que será contra o Sevilla, nesta próxima quarta-feira (30), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Contudo, o alemão estará disponível na partida contra o Bologna, neste domingo (4), pela sétima rodada do Campeonato Italiano.

Esta não é a primeira contusão de Khedira, pois nos cinco anos em que atuou pelo Real Madrid, os últimos dois foram cruciais para o alemão. As sucessivas lesões atrapalharam o andamento da carreira, parando mais no departamento médico do clube espanhol do que nas quatro linhas. Sem uma sequência de jogos, Khedira acabou indo para a lista de despensa.

Na Juventus, apesar de não ter conseguido ainda atuar no Campeonato Italiano, no qual sua equipe passa por grandes dificuldades, Khedira pode ser muito importante no esquema do treinador Massimiliano Allegri, que vem tendo dificuldades de encontrar a verdadeira Juventus. O alemão é um meio-campista mais de marcação, mas sua experiência será muito importante para o restante da equipe.